Mojtaba Khamenei Net Worth: कितने अमीर हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई? दुबई से यूरोप तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी

Mojtaba Khamenei Net Worth: ईरान ने 56 साल के मोजतबा खामेनेई को अपने नए सुप्रीम लीडर के तौर पर नियुक्त किया है. मोजतबा को उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिकी-इजरायली हमलों में मौत के बाद इस पद पर बैठाया गया है. उनके सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनकी निजी संपत्ति और अरबों डॉलर के नेटवर्क पर भी चर्चाएं तेज हो गई है. आइए जानते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की नेटवर्थ आखिर कितनी है...

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, खामेनेई परिवार के पास लंदन के बिशप्स एवेन्यू में 12 हवेलियां हैं. इन हवेलियों के बाहर निजी सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं. इनकी कीमत 13 करोड़ डॉलर से अधिक आंकी गई है. हालांकि, ये संपत्तियां सीधे मोजतबा के नाम पर नहीं हैं बल्कि उनके बेहद करीबी सहयोगियों के नाम पर दर्ज हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुबई के एमिरेट्स हिल्स इलाके में खामेनेई परिवार का एक आलीशान विला है जिसे दुबई का बेवर्ली हिल्स कहा जाता है.

यूरोप और कनाडा में होटल और रेजिडेंस

मोजतबा खामेनेई के कई होटल यूरोप में भी हैं. जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हिल्टन फ्रैंकफर्ट ग्रेवेनब्रुच, स्पेन के मालोर्का में अपस्केल होटल, और कनाडा के टोरंटो में फोर सीजन्स प्राइवेट रेजिडेंस का पेंटहाउस इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं. पेरिस में भी उनकी एक बिल्डिंग है. यूरोपीय संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 40 करोड़ पाउंड यानी करीब 4 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है.

खामेनेई परिवार की विदेशी संपत्तियां ईरानी तेल की बिक्री से जुटाई गई धनराशि से खरीदी गई हैं. प्रतिबंधों के बावजूद ये फंड फ्रंट कंपनियों, मिडिलमैन और अनौपचारिक ट्रेडिंग नेटवर्क के जरिए यूके, स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टीन और यूएई के बैंकों तक पहुंचाए जाते हैं.

जानकारी के अनुसार, मोजतबा के मुख्य बिचौलिये अली अंसारी हैं, जिन्हें ब्रिटेन ने अक्टूबर 2025 में प्रतिबंधित कर दिया था. अंसारी ईरान में आयंदेह बैंक, ईरान मॉल और होलसेल मार्केट जैसे व्यवसायों में सक्रिय रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, मोजतबा खामेनेई इन प्रोजेक्ट्स में भी केंद्रीय भूमिका निभाते रहे हैं.