/खामेनेई की अंतिम विदाई में गायब रहे बेटे, इजरायल के डर से छिपकर बैठे हैं मोजतबा? पिता के जनाजे को कंधा देने पर बना सस्पेंस

सोशल मीडया पर इस सस्पेंस को लेकर तरह-तरह की अफवाहें उड़ रही हैं और चर्चाएं भी जोरों पर हैं. मोजतबा खामेनेई की कहीं मौत तो नहीं हो गई है. बता दें कि मोजतबा खामेनेई जीवित हैं और उनके इस तरह से गायब रहने की सबसे बड़ी वजह उनकी जान को खतरा है. 28 फरवरी 2026 को अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा के भी मारे जाने की आशंका जताई गई थी. हालांकि, ईरानी मीडिया का दावा था कि वह जिंदा है और बुरी तरह घायल हैं. 9 मार्च 2026 को मोजतबा खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर भी चुना गया. इसके बाद मीडिया में उनके 20 से अधिक लिखित मैसेज भी जारी हुए. हालांकि, हमले के बाद से मोजतबा की कोई फोटो-वीडियो सामने नहीं आई है. जून 2026 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि मोजतबा ईरान के अधिकतर फैसलों में एक्टिवली शआमिल हैं. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मोजतबा के जिंदा होने की बात कही थी.