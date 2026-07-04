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खामेनेई की अंतिम विदाई में गायब रहे बेटे, इजरायल के डर से छिपकर बैठे हैं मोजतबा? पिता के जनाजे को कंधा देने पर बना सस्पेंस

Khamenei Final Rites: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अपने पिता और दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से गायब रहे हैं. इसको लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठे हैं. आखिर खामेनेई के जनाजे को कंधा कौन देगा?

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 04, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:30 PM IST
खामेनेई की अंतिम विदाई में गायब रहे बेटे, इजरायल के डर से छिपकर बैठे हैं मोजतबा? पिता के जनाजे को कंधा देने पर बना सस्पेंस
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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