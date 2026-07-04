/खामेनेई की अंतिम विदाई में गायब रहे बेटे, इजरायल के डर से छिपकर बैठे हैं मोजतबा? पिता के जनाजे को कंधा देने पर बना सस्पेंस

Mojtaba Khamenei: ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अंतिम संस्कार की रस्में शुक्रवार ( 3 जुलाई 2026) से ही शुरू हो गईं. दुनियाभर से तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने तेहरान पहुंचे. भारत से भी महबूबमा मु्फ्ती, सलमान खुर्शीद, सांसद पवन खेड़ा और शिया धर्मगुरु इमरान अंसारी, शिया धर्मगुरु आगा सैयद मोहम्मद हादी समेत कई नेता और धर्मगुरु भी वहां पहुंचे. खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच लोगों के जुबान पर दूसरा नाम मोजतबा खामेनेई का भी है.
तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में जब विश्व के कई नेता खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तब सबकी नजरें एक ही शख्स को खओज रही थी और वह थे अयातुल्ला खामेनेई के बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई. वह अपने पिता की अंतिम विदाई में कहीं भी नजर नहीं गए. आखिर मामला क्या है, जो आखिरी वक्त में खामेनेई को अपने बेटे का कंधा भी नसीब नहीं हो पा रहा है. इस महत्पूर्ण क्षण में मोजतबा का गायब रहना लोगों के गले नहीं उतर रहा है.
सोशल मीडया पर इस सस्पेंस को लेकर तरह-तरह की अफवाहें उड़ रही हैं और चर्चाएं भी जोरों पर हैं. मोजतबा खामेनेई की कहीं मौत तो नहीं हो गई है. बता दें कि मोजतबा खामेनेई जीवित हैं और उनके इस तरह से गायब रहने की सबसे बड़ी वजह उनकी जान को खतरा है. 28 फरवरी 2026 को अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा के भी मारे जाने की आशंका जताई गई थी. हालांकि, ईरानी मीडिया का दावा था कि वह जिंदा है और बुरी तरह घायल हैं. 9 मार्च 2026 को मोजतबा खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर भी चुना गया. इसके बाद मीडिया में उनके 20 से अधिक लिखित मैसेज भी जारी हुए. हालांकि, हमले के बाद से मोजतबा की कोई फोटो-वीडियो सामने नहीं आई है. जून 2026 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि मोजतबा ईरान के अधिकतर फैसलों में एक्टिवली शआमिल हैं. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मोजतबा के जिंदा होने की बात कही थी.
बता दें कि मुस्लिम समुदाय और इस्लामिक परंपराओं में पिता के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार और दफन-कफन की प्रक्रिया में बड़े बेटे की मुख्य भूमिका होती है. कब्रिस्तान के लिए जनाजा निकलते समय बेटा ही सबसे आगे खड़े होकर अपने पिता की अर्थी को कंधा देता है. इसके साथ ही इस भावुक पल में बेटा खुद कब्र के अंदर उतरकर अपने पिता को शिव को मिट्टी के हवाले करता है. ईरान जैस देश, जो अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता है, वहां किसी बेटे के अपने पिता के जनाजे से गायब होना कोई आम बात नहीं है. तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में काले कपड़े पहन उमड़ी लाखों की भीड़ इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि आखिर मोजतबा कहां है.
शनिवार ( 4 जुलाई 2026) को आयतुल्लाह अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोग तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में जुटे. लोग शिया परंपरा के अनुसार, काले कपड़े पहन अपनी छाती पीटते हुए मातम मनाते हैं. लोगों की ओर से इस दौरान 'खून बहेगा', 'बदला बदला' और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए. बता दें कि खामेनेई के साथ उनकी पत्नी, 14 महीने की पोती, बेटी और दामाद को भी श्रद्धांजलि दी गई. श्रद्धांजलि के लिए शुक्रवार को ग्रैंड मोसल्ला में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने मानवता के नाते ईरान को खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए एक हफ्ते की छुट्टी दी है. कार्यक्रम खत्म होते ही ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी होगी.