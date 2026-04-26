शहीदों के पोस्टर में मोजतबा खामेनेई की तस्वीर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर की मौत पर सस्पेंस!

Mojtaba Khamenei: ईरान में शहीदों को समर्पित एक कार्यक्रम के दौरान लगे पोस्टरों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. इन पोस्टरों में मोजतबा खामेनेई की तस्वीर भी दिखाई देने के बाद उनकी स्थिति को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. यह कार्यक्रम इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां आमतौर पर शहीदों की तस्वीरें प्रदर्शित की जाती हैं.

मौत या अफवाह?

कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि हाल ही में हुए अमेरिकी हमले में मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए थे. यह भी दावा किया गया कि उनका चेहरा बुरी तरह झुलस गया था और उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही थी. हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ईरानी सरकार या किसी विश्वसनीय स्रोत ने उनकी मौत या गंभीर हालत को लेकर स्पष्ट बयान जारी नहीं किया है, जिससे स्थिति और ज्यादा रहस्यमय बनी हुई है.

सार्वजनिक रूप से न दिखने से बढ़ा सस्पेंस

रिपोर्ट्स के अनुसार, मोजतबा खामेनेई हाल के दिनों में सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. इसी वजह से उनके स्वास्थ्य और स्थिति को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि किसी शीर्ष नेता की तस्वीर शहीदों के साथ प्रदर्शित होती है, तो यह प्रतीकात्मक संदेश भी हो सकता है, लेकिन बिना आधिकारिक पुष्टि के इसे निर्णायक संकेत नहीं माना जा सकता.

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विशेषज्ञ की राय

रक्षा विशेषज्ञ अनुराग शुक्ला (कर्नल, रि.) ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि यह घटना संभावित संकेत हो सकता है कि ईरान धीरे-धीरे सच्चाई स्वीकार करने की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोजतबा खामेनेई को शहीद घोषित किया जाए. हालांकि, विशेषज्ञों की राय भी अभी अनुमान के दायरे में ही है.

मोजतबा खामेनेई की तस्वीर का शहीदों के पोस्टर में दिखना कई सवाल खड़े करता है, लेकिन फिलहाल उनकी मौत या गंभीर स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. जब तक ईरान की ओर से स्पष्ट बयान नहीं आता, तब तक यह मामला अटकलों और अफवाहों के बीच ही बना रहेगा.

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