ईरानी नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्‍कार के मौके पर बेटे और सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई का एक संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अपने टेलीग्राम अकाउंट पर जारी लिखित संदेश में कहा कि पिता का बदला लेना 'देश की मांग' है और ऐसा जरूर होना चाहिए. उन्‍होंने कहा कि हम शहीद नेता और मारे गए सभी लोगों के खून का बदला अपराधी और बदनाम हत्यारों से लेने का संकल्प लेते हैं. खामेनेई के पिता की मौत 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के हवाई हमलों में हुई थी. अली खामेनेई की हत्या के अंतिम संस्कार में तेहरान के खचाखच भरे ग्रैंड मोसाला प्रार्थना परिसर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की मांग गूंज रही थी. ग्रैंड मोसाला में लगे पोस्टरों में ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या का आह्वान किया गया था और भीड़ में भी इसी तरह के नारे गूंज रहे थे.