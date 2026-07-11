Add Zee Business As A Preferred Source
App

बाप के खून का बदला जरूर लेंगे, खामनेई के अंतिम संस्‍कार में मोजतबा की ललकार

मोजतबा खामेनेई ने कहा कि हम शहीद नेता और मारे गए सभी लोगों के खून का बदला अपराधी और बदनाम हत्यारों से लेने का संकल्प लेते हैं. खामेनेई के पिता की मौत 28 फरवरी को अमेरिका-इज़राइल के हवाई हमलों में हुई थी.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 11, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:54 PM IST
बाप के खून का बदला जरूर लेंगे, खामनेई के अंतिम संस्‍कार में मोजतबा की ललकार

About the Author

Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारी बारिश से आई बाढ़ का कहर, टिन की छत पर शव संग बिताए 4 घंटे
Maharashtra news55 min ago
2
Modern Einstein58 min ago
3
rajiv thakur1 hr ago
4
Employee Salary Cut1 hr ago
5
Football1 hr ago