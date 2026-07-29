/Momo Capital कहलाता है दुनिया का ये शहर, बन गया मोमो लवर्स की पहली पसंद, 8,000 से ज्यादा हैं स्टॉल्स

Momo Capital: शाम ढलते ही शहर का कोई गली-नुक्कड़ हो या मेट्रो स्टेशन के बाहर का बाजार, मोमोज के स्टॉल पर लोगों की भीड़ आसानी से दिख जाती है. भाप से उड़ती खुशबू और तीखी लाल चटनी के साथ परोसा जाने वाला मोमो आज भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड बन चुका है. वैसे तो मोमो की शुरुआत तिब्बत से हुई थी, लेकिन जिस शहर ने इसे अपनी संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली में पूरी तरह से ढाल लिया, वह है नेपाल की राजधानी काठमांडू, जिसे आज दुनिया 'मोमो कैपिटल' के रूप में जानती है.
हजारों स्टॉल्स और अनोखे नेपाली जायकों के दम पर काठमांडू आज दुनिया भर में 'मोमो की राजधानी' कहलाता है. आइए जानते हैं कि इस शहर में मोमो कैसे महज एक डिश न रहकर एक इमोशन और लाइफस्टाइल बन गया.
काठमांडू में मोमो केवल एक स्नैक नहीं, बल्कि लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है. एक अनुमान के मुताबिक, अकेले काठमांडू घाटी में 8,000 से ज्यादा मोमो रेस्तरां, कैफे और स्ट्रीट स्टॉल हैं. सुबह के नाश्ते से लेकर देर रात की भूख तक, काठमांडू के लोग हर वक्त मोमो खाने के लिए तैयार रहते हैं.
काठमांडू का मोमो कल्चर तिब्बती और स्थानीय नेवारी परंपराओं के मेल से बना है. काठमांडू के ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों और तिब्बती आबादी के चलते पारंपरिक मोमो बनाने की तकनीकें नेपाल पहुंचीं. काठमांडू के मूल निवासी 'नेवारों' ने इसमें अपने खास मसाले, तिल-टमाटर की तीखी चटनी और नए-नए भरावन मिलाकर इसे पूरी तरह से नेपाली अंदाज दे दिया.
यदि आप काठमांडू जाते हैं, तो आपको केवल सिंपल स्टीम्ड मोमो ही नहीं, बल्कि कई नए और अनोखे फ्लेवर मिलेंगे. नीचे इसके प्रकार भी दिए गए हैं.
झोल मोमो (Jhol Momo): यह काठमांडू का सबसे पसंदीदा मोमो है, जिसे टमाटर, तिल, मूंगफली और मसालों से बनी गरम-गरम गाढ़ी ग्रेवी (शोरबे) में परोसा जाता है.
सी मोमो / चिली मोमो (C Momo): यह फ्राई और स्टीम दोनों तरह के मोमो होते हैं, जिन्हें शिमला मिर्च, प्याज और तीखी-चटपटी सॉस में टॉस किया जाता है.
कोथे मोमो (Kothey Momo): हाफ-स्टीम और हाफ-पैन फ्राई मोमो, जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी होते हैं. इनका अपना स्वाद और दीवानगी है.
ओपन मोमो (Open Momo): यह आधुनिक स्टाइल का मोमो है, जो ऊपर से खुला होता है और उसमें अलग से चटनी या सॉस भरी जाती है.
स्टीम और फ्राइड मोमो: क्लासिक स्टीम्ड और क्रंची डीप-फ्राई मोमो.
काठमांडू के लोग मानते हैं कि एक बेहतरीन मोमो प्लेट की जान उसकी चटनी होती है. यहां हर आउटलेट अपनी सीक्रेट चटनी तैयार करता है, जिसमें भुने हुए तिल, मूंगफली, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और टिमुर (नेपाली सिचुआन काली मिर्च) का उपयोग होता है. टिमुर का तीखा और थोड़ा सुन्न कर देने वाला स्वाद ही इस चटनी को दुनिया भर में यूनिक और फेमस बनाता है.
काठमांडू जाने वाले पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक मंदिरों और धरोहरों को घूमने जितना ही जरूरी वहां के लोकल मोमो का स्वाद लेना है. शहर में अक्सर मोमो-थीम वाले फूड फेस्टिवल, प्रतियोगिताओं और चखने के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है. यही वजह है कि काठमांडू आज भी दुनिया भर में 'मोमो की राजधानी' के रूप में अपनी खास पहचान बनाए हुए है.