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Hindi Newsदुनियाहोर्मुज मिशन में ‘बंदर अटैक’ से हड़कंप! अमेरिकी नौसेना ऑपरेशन के बीच मचा बवाल, एक सैनिक घायल

होर्मुज मिशन में ‘बंदर अटैक’ से हड़कंप! अमेरिकी नौसेना ऑपरेशन के बीच मचा बवाल, एक सैनिक घायल

Monkey Attack US Sailor: होर्मुज स्ट्रेट संकट के बीच फुकेत में एक बंदर के हमले से अमेरिकी नौसेना का मिशन चर्चा में आ गया हालांकि ऑपरेशन जारी रहा. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खदान बिछाने वाली नावों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 24, 2026, 01:19 PM IST
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Monkey Attack Sailor Phuket: मध्य पूर्व के बेहद संवेदनशील जलमार्ग होर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव के बीच एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, अमेरिकी नौसेना के एक माइनस्वीपर मिशन के दौरान एक नाविक पर बंदर के हमले ने कुछ समय के लिए अभियान को प्रभावित कर दिया. यह घटना उस समय हुई जब अमेरिकी नौसेना का जहाज फुकेत (थाईलैंड) में एक बंदरगाह पर रुका था. रिपोर्ट्स के अनुसार, एक मकाक बंदर ने जहाज पर तैनात एक इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीशियन पर हमला कर उसे खरोंच दिया.

मिशन के बीच मेडिकल इमरजेंसी

घटना के बाद घायल नाविक को तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई और आगे के इलाज के लिए उसे जापान के सासेबो स्थित नौसैनिक अड्डे पर भेजा गया. अधिकारियों के अनुसार, चोट मामूली थी, लेकिन संभावित संक्रमण के खतरे को देखते हुए सतर्कता बरती गई. विशेषज्ञों के मुताबिक, मकाक बंदर हर्पीस B वायरस (Herpes B virus) के वाहक हो सकते हैं, जो दुर्लभ लेकिन गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है. इसी वजह से इस मामले को चिकित्सा आपात स्थिति के रूप में लिया गया. हालांकि इस घटना के चलते संबंधित नाविक को मिशन से हटाना पड़ा, लेकिन व्यापक अभियान पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ा. यूएसएस चीफ और यूएसएस पायनियर अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ते रहे और होर्मुज स्ट्रेट की ओर रवाना हो गए. इन जहाजों को जलमार्ग में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

एक सैन्य अधिकारी ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी अजीब घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से असामान्य थी. हालांकि यह घटना अपने आप में विचित्र है, लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि अत्यधिक संवेदनशील सैन्य अभियानों के दौरान भी अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं. जहां एक ओर होर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर है, वहीं इस तरह की घटनाएं सैन्य अभियानों की जटिलता को और उजागर करती हैं. हालांकि मिशन जारी है, लेकिन हालात अब भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं.

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ट्रम्प का सख्त रुख

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने बयान जारी कर अमेरिकी नौसेना को निर्देश दिया कि होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी नाव को तुरंत नष्ट किया जाए. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया जाएगा और अमेरिकी माइन-क्लियरिंग टीमें लगातार अभियान चला रही हैं. गौरतलब है कि ईरान द्वारा स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने के कारण वैश्विक व्यापार पर गंभीर असर पड़ा है. यह मार्ग दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस आपूर्ति का प्रमुख रास्ता है. इस स्थिति के चलते फारस की खाड़ी में सैकड़ों वाणिज्यिक जहाज फंस गए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में चिंता बढ़ गई है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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