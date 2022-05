Monkeypox: WHO एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा- रेव पार्टी में हुई ऐसी हरकत से फैला मंकीपॉक्स वायरस

Monkeypox outbreak in Europe: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक प्रमुख सलाहकार ने विकसित देशों में दुर्लभ बीमारी मंकीपॉक्स (Monkeypox) के फैलाव को अनोखी घटना बताया है. साथ ही उन्होंने यूरोप में हाल में हुईं दो रेव पार्टी में जोखिम भरी सेक्सुअल एक्टीविटीज को इसके प्रसार की संभावित वजह बताया है. WHO के इमरजेंसी डिमार्टमेंट के हेड रहे डॉ. डेविड हेमन ने कहा कि यौन संबंधों की वजह से ही इस बीमारी का फैलाव हुआ है.

रेव पार्टी से बढ़ा खतरा

उन्होंने कहा कि सबसे मजबूत सिद्धांत यह है कि स्पेन और बेल्जियम में आयोजित दो रेव पार्टी में समलैंगिकों और अन्य लोगों के बीच सेक्सुअल एक्टीविटीज की वजह से इस बीमारी का प्रसार हुआ है. मंकीपॉक्स पूर्व में अफ्रीका के बाहर नहीं फैला था, जहां पर यह स्थानीय स्तर की बीमारी थी. हेमन ने कहा, ‘हम जानते हैं कि मंकीपॉक्स तब फैल सकता है, जब संक्रमित के करीबी संपर्क में कोई आता है और यौन संबंधों की वजह से इस बीमारी का प्रसार और बढ़ जाता है.’

जर्मनी की सरकार ने सांसदों को एक रिपोर्ट में कहा है कि आगे मंकीपॉक्स के और भी मामले आ सकते हैं. जर्मनी में चार पुष्ट मामलों का जुड़ाव ग्रेन केनेरिया समेत अन्य जगहों पर पार्टी के आयोजन से है जहां लोगों के बीच सेक्सुअल एक्टीविटीज हुई थीं. WHO ने ब्रिटेन, स्पेन, इजरायल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित 10 से ज्यादा देशों में मंकीपॉक्स के 90 से अधिक मामले दर्ज किए हैं.

कितनी संक्रामक ये बीमारी?

डेनमार्क में सोमवार को मंकीपॉक्स का पहला मामला आया. वहीं, पुर्तगाल में 37 मामले आ चुके हैं. इटली में भी एक और नया मामला आया है. मैड्रिड के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी एनरिक रूज एसकुदेरो ने कहा कि स्पेन की राजधानी में अब तक 30 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. उन्होंने कहा कि केनेरी आइलैंड में ‘गे प्राइड कार्यक्रम’ और बीमारी के बीच संभावित जुड़ाव की जांच कर रहे हैं जहां करीब 80 लोग लोग आए थे.

हेमन ने मौजूदा महामारी का आकलन करने के लिए शुक्रवार को संक्रामक रोग पर WHO के सलाह समूह की बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई सूबत नहीं मिला है कि मंकीपॉक्स ज्यादा संक्रामक रूप में बदल सकता है.

मरीज में दिखते हैं ऐसे लक्षण

मंकीपॉक्स आमतौर पर बुखार, ठंड लगने, चेहरे या जननांगों पर दाने और घाव का कारण बनता है. यह किसी संक्रमित व्यक्ति या उसके कपड़ों या चादरों के संपर्क के माध्यम से फैल सकता है, लेकिन अभी तक सेक्सुअल ट्रांसमिशन का डेटा नहीं जुटाया गया है. ज्यादातर लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती और कुछ हफ्तों के भीतर बीमारी से ठीक हो जाते हैं. चेचक के खिलाफ वैक्सीन, मंकीपॉक्स को रोकने में भी प्रभावी हैं और कुछ एंटीवायरल दवाएं विकसित की जा रही हैं.

कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह अभी पुष्टि कर पाना मुश्किल है कि सेक्स की वजह से हाल में यूरोप में मंकीपॉक्स का प्रसार हुआ. इंपीरियल कॉलेज लंदन के वायरोलॉजिस्ट माइक स्किनर ने कहा, ‘सेक्सुअल एक्टीविटीज में इंटीमेट कॉन्टैक्ट शामिल होता है, जिससे प्रसार के बढ़ने की आशंका होती है. लेकिन इसमें किसी व्यक्ति के सेक्सुअल ओरिएंटेशन और ट्रांसमिशन के माध्यम का पता नहीं लगता.’

मंकीपॉक्स के केस बढ़ने की आशंका

WHO ने कहा कि पुष्टि किए गए मामले मंकीपॉक्स वायरस के कम गंभीर पश्चिम अफ्रीकी ग्रुप के हैं और एक ऐसे वायरस से जुड़े हुए लगते हैं जो पहली बार 2018-2019 में नाइजीरिया से ब्रिटेन, इजरायल और सिंगापुर जाने वालों में पहचान हुई थी. ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी की मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉ. सुसान हॉपकिंस ने कहा कि देश में डेली बेसिस पर मंकीपॉक्स के और मामले आने की आशंका है.

