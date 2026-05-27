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Hindi Newsदुनियावो मुस्लिम देश, जहां आया भयंकर संकट और ईद के दिन लगानी पड़ गई थी कुर्बानी पर रोक, घर में घुसकर जब्त की गईं भेड़

वो मुस्लिम देश, जहां आया भयंकर संकट और ईद के दिन लगानी पड़ गई थी कुर्बानी पर रोक, घर में घुसकर जब्त की गईं भेड़


Sacrifice Ban In This Muslim Country: अफ्रीकी देश मोरक्को में जलवायु परिवर्तन और सूखे ने स्थिति बड़ी खराब कर दी है. इसके चलते वहां कई मवेशियों की मौत भी हो गई. इस स्थिति को देखते हुए मोरक्को के राजा ने ईद के मौके पर बकरों की कुर्बानी पर बैन लगाया था. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 28, 2026, 06:33 AM IST
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वो मुस्लिम देश, जहां आया भयंकर संकट और ईद के दिन लगानी पड़ गई थी कुर्बानी पर रोक, घर में घुसकर जब्त की गईं भेड़

Animal Sacrifice Ban: ईद उल अजहा यानी बकरीद इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है. दुनियाभर के मुसलमान इसे पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे पैगंबर इस्माइल के अल्लाह के प्रति समर्पण और त्याग की याद में मनाते हैं. इसी त्याग के चलते लोग जानवर की कुर्बानी देते हैं. आमतौर पर ईद उल अजहा में बकरे की कु्र्बानी दी जाती है. सभी मुस्लिम देश ऐसा करते हैं. क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी मुस्लिम देश है, जिसने ईद के दिन कुर्बानी पर रोक लगा दी थी. 

यहां कुर्बानी पर बैन

अफ्रीकी देश मोरक्को ने बीते साल 2025 में ईद-उल-अजहा के मौके पर कुर्बानी पर रोक लगा दी थी. वहां के राजा मोहम्मद VI ने देश में भीषण सूखे के चलते भेड़-बकरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी थी. मोरक्को में 99 प्रतिशत आबादी इस्लाम धर्म को मानती है. ऐसे में राजा के इस फैसले पर जनता में खूब गुस्सा देखने को मिला था. इससे धआर्मिक बहस भी छिड़ गई थी कि क्या राजा या सरकार के पास इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान को रोकने का हक है. 

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राजा की अपील 

बता दें कि मोरक्को में बीते साल भीषण सूखा पड़ गया था, जिसके चलते वहां खाने-पीने का संकट भी खड़ा हो गया था. देश में गंभीर आर्थिक और पर्यावरण संकट को देखते हुए वहां के राजा ने लोगों से अपील की थी कि वे कुर्बानी न करें. इसके लिए उन्होंने इस पर रोक भी लगाई थी. राजा मोहम्मद VI ने लोगों से ईद के मौके पर कुर्बानी के बदले इबादत और दान करने का आग्रह किया था.  

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मोरक्को में खराब स्थिति

मोरक्को में पिछले कई सालों से तापमान में वृद्धी, जलवायु परिवर्तन और बारिश की कमी के चलते चारे और पानी की भारी किल्लत देखी गई है. इससे वहां पशुधन खासतौर से भेड़ों की आबादी में काफी कमी आई है. इस समस्या के चलते मोरक्को में मांस की कीमतों में भी भारी उछाल आया है. मोरक्को की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर निर्भर है. ऐसे में सूखे ने लोगों को तंग किया हुआ है. वहां जलाशय भी सूखने लगे हैं. बीते साल तो इन समस्याओं के चलते वहां कुर्बानी पर रोक लगाई गई थी. हालांकि, इस साल ऐसा कोई फरमान नहीं आया है.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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