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'1947 में यहूदियों से ज्यादा हिंदुओं का हुआ कत्ले-आम', इजरायली लेखक के खुलासे से उभरा दर्द; कहा- जिन्ना की गलती दोहरा रहे मुनीर

India-Pakistan Partition News: भारत और पाकिस्तान का विभाजन आज भी इतिहास का ऐसा कड़वा हिस्सा है, जो हर किसी को दुखी कर जाता है. एक इजरायली इतिहासकार ने 1947 से जुड़ी कई स्मृतियां शेयर की हैं. उन्होंने कहा कि होलोकास्ट में यहूदियों को भी इतना नहीं मारा गया था, जितना 47 में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ. वे कहते हैं कि जो गलती जिन्ना ने की थी, अब मुनीर भी उसी की राह पर चलते नजर आ रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 15, 2026, 03:34 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:36 AM IST
'1947 में यहूदियों से ज्यादा हिंदुओं का हुआ कत्ले-आम', इजरायली लेखक के खुलासे से उभरा दर्द; कहा- जिन्ना की गलती दोहरा रहे मुनीर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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