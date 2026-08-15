'1947 में यहूदियों से ज्यादा हिंदुओं का हुआ कत्ले-आम', इजरायली लेखक के खुलासे से उभरा दर्द; कहा- जिन्ना की गलती दोहरा रहे मुनीर

विभाजन की परतें खोलते हुए शेनॉय ने कहा, 'पाकिस्तानी पहचान की समस्या भाषा के चुनाव में ही तुरंत दिखने लगी थी. पाकिस्तान बनने वाले मुख्य इलाकों में से किसी में भी उर्दू लोगों की मातृभाषा नहीं थी, फिर भी इसे राष्ट्रीय भाषा बनाया गया. जबकि इसका सांस्कृतिक केंद्र मुख्य रूप से उत्तरी भारत खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और लखनऊ में था. यह भाषा भारत छोड़कर पाकिस्तान गए मुसलमानों के साथ पहुंची थी. ऐसे लोगों को पाकिस्तान ने कभी अपना असली नागरिक नहीं माना और आज भी उन्हें मुहाजिर कहकर पुकारा जाता है.'