'1947 में यहूदियों से ज्यादा हिंदुओं का हुआ कत्ले-आम', इजरायली लेखक के खुलासे से उभरा दर्द; कहा- जिन्ना की गलती दोहरा रहे मुनीर

Similarities Between Mohammad Ali Jinnah and Asim Munir: पाकिस्तान भले ही 14 अगस्त को अपनी कथित आजादी का जश्न मनाए, लेकिन यह दिन उन लाखों गुमनाम भारतीयों हिंदू, मुस्लिम और सिख के लिए शोक का दिन है, जिनकी जान अखंड भारत के बंटवारे के दौरान चली गई थी. यह त्रासदी मुहम्मद अली जिन्ना की जिद का नतीजा थी, जिसकी झलक अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की महत्वाकांक्षा में भी दिखाई देती है. एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है.
बताते चलें कि भारत से बंटवारे के बाद पाकिस्तान 14 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में आया. भारत में इस दिन को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाया जाता है. इस दिन 1947 के बंटवारे के दौरान लाखों लोगों की मौत, बड़े पैमाने पर विस्थापन और अनगिनत अत्याचारों को भारी दुख के साथ याद किया जाता है.
'द टाइम्स ऑफ़ इजरायल' में 14 अगस्त पर इजरायल के रिसर्चर और कारोबारी वास शेनॉय की अहम रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसे पढ़कर आप अंदर तक हिल जाएंगे. रिपोर्ट में शेनॉय कहते हैं, 'विभाजन के बाद पाकिस्तान से जो ट्रेन भरकर भारत आती हैं, उनमें यात्रियों की जगह लाशें भरी होती थीं. महिलाओं का अपहरण किया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ और ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम कबूल करवाया गया. जो परिवार पीढ़ियों से एक-दूसरे के साथ रहते थे, वे अचानक एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के आर-पार अलग-थलग पड़ गए.'
वे लेख में लिखते हैं, 'मरने वालों की सही संख्या शायद कभी पता नहीं चल पाएगी. आधुनिक अनुमानों के अनुसार यह संख्या अब लगभग बीस लाख तक पहुंच गई है. दूसरे विश्वयुद्ध में पांच साल से ज़्यादा समय तक चले होलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदी मारे गए थे. लेकिन भारत के बंटवारे के कुछ ही महीनों में 20 लाख से ज्यादा भारतीय मार दिए गए थे. करीब एक से डेढ़ करोड़ लोग बेघर हो गए थे.'
इजरायली एक्सपर्ट के अनुसार,'बंटवारे के बाद मजहब के नाम पर पाकिस्तान तो बन गया लेकिन वह अखंड नहीं रहा. सालों के राजनीतिक भेदभाव, दमन और आखिरकार युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान 1971 में अलग होकर बांग्लादेश बन गया. जिस कथित साझा मुस्लिम पहचान के आधार पर बंटवारा किया गया था, वह बंगालियों और पश्चिमी पाकिस्तानियों को एक साथ रखने के लिए नाकाफी साबित हुई. इसकी वजह ये थी कि भाषा, संस्कृति, आर्थिक हितों और भूगोल के आधार पर वे बंटे हुए थे.'
शेनॉय कहते हैं, 'जिन्ना और मुस्लिम लीग के दूसरे नेताओं का भारत में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार का आरोप केवल बहाना था. अगर ऐसा होता तो 1947 के बाद भी करोड़ों मुसलमान भारत में नहीं रहते. वे आगे कहते हैं, अगर किसी देश के गठन के लिए सिर्फ़ इस्लाम ही काफी होता, तो बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं होता.'
विभाजन की परतें खोलते हुए शेनॉय ने कहा, 'पाकिस्तानी पहचान की समस्या भाषा के चुनाव में ही तुरंत दिखने लगी थी. पाकिस्तान बनने वाले मुख्य इलाकों में से किसी में भी उर्दू लोगों की मातृभाषा नहीं थी, फिर भी इसे राष्ट्रीय भाषा बनाया गया. जबकि इसका सांस्कृतिक केंद्र मुख्य रूप से उत्तरी भारत खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और लखनऊ में था. यह भाषा भारत छोड़कर पाकिस्तान गए मुसलमानों के साथ पहुंची थी. ऐसे लोगों को पाकिस्तान ने कभी अपना असली नागरिक नहीं माना और आज भी उन्हें मुहाजिर कहकर पुकारा जाता है.'
उन्होंने आगे कहा, 'भाषा से जुड़ा यह विरोधाभास पूर्वी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा था, जहां बंगाली बोलने वाले देश की सबसे बड़ी भाषाई आबादी थे. फिर भी, 1948 में ढाका में जिन्ना ने ज़ोर देकर कहा कि सिर्फ उर्दू ही राज्य की भाषा होगी. हालांकि 1971 में बांग्लादेश के लोगों ने दिखा दिया कि भाषा, संस्कृति और पहचान की जगह धर्म का इस्तेमाल करने की सीमाएं क्या हैं.'
इस बात पर ज़ोर देते हुए कि पाकिस्तान को अपने इतिहास से सीखकर धार्मिक पहचान पर आधारित बड़े राजनीतिक प्रोजेक्ट्स को लेकर सावधान रहना चाहिए. उन्होंने कहा, '1947 के 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' से हिंदू-मुस्लिम दुश्मनी खत्म नहीं हुई और न ही इससे कोई एकजुट मुस्लिम राष्ट्र बना. नतीजा यह रहा कि पाकिस्तान खुद चौबीस साल के भीतर दो हिस्सों में बंट गया.'
एक्सपर्ट कहते हैं कि अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर मुल्क की मजहबी पहचान को लेकर ज्यादा मुखर हो रहे हैं. यह वही जिन्ना वाली लाइन है, जिसे अपनाकर उन्होंने अलग पाकिस्तान हासिल किया था और लाखों लोगों को मरवा डाला था.
सवाल है कि क्या आसिम मुनीर विभाजन के दौरान हुई विभीषिका और बंगलादेश के अलग होने के तथ्यों को भूल गए हैं या फिर वे सब कुछ जानते हुए भी क्षेत्र को एक बार फिर जंग की आग में झोंकने जा रहे हैं. अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान का बुरी तरह बिखरकर रह जाएगा और अमेरिका-चीन समेत कोई भी ताकत उसकी कोई मदद कर पाएगी.