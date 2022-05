Coronavirus: इस देश में कोरोना से हाहाकार, 4 दिन में 8 लाख से ज्यादा केस; मौत का आंकड़ा भी बढ़ा

More than 8 lakh Corona virus case found in North Korea: दो साल तक कोरोना महामारी (Corona Pandemic) को दुनिया से छिपाने वाला उत्तर कोरिया इस वक्त कोरोना से कराह रहा है. अभी चंद रोज पहले तानाशाह किम जोंग-उन के अधिकारियों ने देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) का पहला मामला सामने आने का खुलासा किया था. लेकिन अचानक चार दिन में सीधे एक से बढ़कर आठ लाख मरीज मिलने की बात किसी को हजम नहीं हो रही है यानी साफ है कोरोना महामारी को लेकर प्योंगयांग की सरकार ने दुनिया से बहुत सी बातें छिपाई हैं.

सरकारी मीडिया ने की पुष्टि

आप को बता दें कि उत्तर कोरिया की अधिकारिक वेबसाइट में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर कोरोना के नए मरीज मिलने के साथ देश में युद्ध स्तर पर महामारी से लड़ने की जानकारी साझा की है. बीते चार दिनों में वहां 8 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 42 लोगों की मौत हुई है. रविवार को वहां 15 लोगों ने जान गंवाई. वहीं, कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,20,620 हो चुकी है.

नॉर्थ कोरिया का कोरोना बुलेटिन

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,20,620 हो चुकी है. वहीं करीब 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण को मात देकर ठीक हो चुके हैं. इसी तरह देश में करीब 3,24,550 लोगों का इलाज चल रहा है.

नॉर्थ कोरिया में कोरोना का भयानक मंजर देखा जा रहा है. बता दें कि नॉर्थ कोरिया में लॉकडाउन लगा दिया गया है, गुरुवार को वहां कोरोना का पहला केस आया था. सरकारी मीडिया के मुताबिक इसका प्रकोप अप्रैल महीने में राजधानी प्योंगयांग में शुरू हुआ था. इसके बाद राजधानी में 15 और 25 अप्रैल को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जहां अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं पहना था.

चीन पर निर्भर रहा उत्तर कोरिया अब क्या करेगा?

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उत्तर कोरिया को टीकों, दवाओं और अन्य चिकित्सा आपूर्ति के बाहरी शिपमेंट तुरंत प्राप्त नहीं होते हैं तो उत्तर कोरिया में मौत के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं. नॉर्थ कोरिया के टीकाकरण कार्यक्रम की जानकारी भी फिलहाल किसी के पास नहीं है. हालांकि प्योंगयांग के रिश्ते बीजिंग के साथ दोस्ताना रहे हैं. ऐसे में इस स्थिति में चीन से उसे कितनी मदद मिलेगी इसको लेकर फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि दुनिया के कई जानकारों का मानना है कि कोरोना महामारी को लेकर दोनों देशों ने WHO समेत पूरी दुनिया से झूठ बोला है.

