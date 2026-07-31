/DNA: सबसे बड़ी घुसपैठ देख सहम उठा स्पेन, मोरक्को के प्रवासी क्यों पहुंचने लगे स्यूटा? कोर्ट का एक फैसला बना वजह

बार्सीलोना और मैड्रिड जैसे खूबसूरत शहरों वाले स्पेन ने आज 21वीं सदी की सबसे बड़ी घुसपैठ देखी है. स्पेन की सरकार के कथित लिबरल रवैये का नतीजा ये हुआ कि स्पेन की सरहदों को लांघकर हजारों घुसपैठिए देश के अंदर घुस गए. स्पेन में कमजोर पेड्रो सांचेज सरकार की वजह से बॉर्डर कैसे कमजोर हो गया.
ये घुसपैठ स्पेन के स्यूटा प्रांत में हुई है. स्यूटा की प्रांतीय सरकार के मुताबिक मोरक्को से हजारों घुसपैठिए अचानक नावों में बैठकर आए और स्यूटा के अंदर घुसते चले गए. स्पेन की सरकार ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक घुसपैठियों की तादाद 35 से 50 हजार के बीच है. एक ही दिन के अंदर स्पेन में 50 हजार घुसपैठिए आ गए हैं. इनमें से 18 घुसपैठियों की समुद्र पार करते हुए मौत हो गई है. इतनी बड़ी घुसपैठ के बाद स्पेन की सरकार ने स्यूटा और उसके नजदीकी इलाकों में सेना को तैनात कर दिया है.
सामने आए कुछ वीडियो में दिखा कि समुद्र को पार करते हुए हजारों घुसपैठिए आते गए और आखिर में बॉर्डर क्रॉसिंग को का दरवाजा तोड़ते हुए सीधे स्यूटा शहर के अंदर घुस गए. जिन घुसपैठियों को दरवाजे तक पहुंचने का मौका नहीं मिला वो तारबंदी के ऊपर से कूदकर शहर के अंदर चले गए. शहर के अंदर पहुंचकर इन घुसपैठियों ने किस कदर कोहराम मचाया.
ये स्यूटा के अंदर आए घुसपैठियों की करतूतों की एक तस्वीर है. इस तस्वीर में आपको नजर आएगा कि घुसपैठिए एक घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं. घुसपैठियों ने घर की खिड़की तोड़ने की कोशिश की थी. हालांकि पुलिस के आने की खबर फैलते ही घुसपैठिए इस कॉलोनी से भाग गए.
#DNAमित्रों | स्पेन की खता..अब पूरी दुनिया भुगतेगी सजा !
घुसपैठिये..स्पेन में जबरन घुसे या घुसाए गए?#DNA #DNAWithRahulSinha #Spain #Ceuta #Morocco @RahulSinhaTV pic.twitter.com/g3eAqz3tnM
— Zee News (@ZeeNews) July 31, 2026
कुछ ही घंटों के अंदर घुसपैठियों ने पूरे स्यूटा को मानों बंधक बना लिया था. सड़कों पर घूमते स्थानीय स्पैनिश नागरिकों के साथ लूटपाट की भी कोशिश की गई. मोबाइल से बनाए गए इस वीडियो में आपको साफ साफ दिखेगा कि लूटपाट का विरोध करने पर स्थानीय नागरिकों और घुसपैठियों के बीच मारपीट भी हुई.
मोरक्को से आए इन घुसपैठियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि स्थानीय पुलिस फोर्स भी कुछ नहीं कर पाई. पुलिसकर्मियों की तादाद कम थी. दूसरी तरफ घुसपैठिए तादाद में ज्यादा और बर्ताव में उग्र थे. इसी वजह से शुरुआती घुसपैठ में पुलिस हाथ पर हाथ धरे रह गए. हालात इतने बिगड़ गए कि स्यूटा के प्रशासन को स्पेन की सरकार से बड़ी अपील करनी पड़ गई.
अधिकतर घुसपैठिए फिडेक से आए थे. मोरक्को के फिडेक और स्पेन के स्यूटा के बीच सिर्फ 8 किलोमीटर का फासला है. इन लोगों ने छोटी छोटी नाव और टायर ट्यूब्स को अपनी सवारी बनाया और तैरते हुए 8 किलोमीटर का फासला तय कर लिया. अधिकतर घुसपैठिए नौजवान पुरुष हैं. इसी वजह से 8 किलोमीटर का समुद्र पार करने में इन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा.
घुसपैठिए कैसे आए, ये आपको पता चल गया. इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठिए क्यों आए. अब ये भी जान लीजिए. इस घुसपैठ की सबसे बड़ी वजह है स्पेन की पेड्रो सांचेज सरकार. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज वामपंथी और समाजवादी विचारधारा को मानते हैं. वो अप्रवासियों को बेहतर जिंदगी देने की वकालत भी करते हैं. पेड्रो की इन्हीं नीतियों की वजह से स्पेन के सुप्रीम कोर्ट से इसी महीने एक अहम फैसला भी सुनाया है.
स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, स्पेन का प्रशासन अब मोरक्को से आए अप्रवासियों को सीधे वापस नहीं भेज सकता. पहले स्पेन में आए अप्रवासियों की जांच होगी जिसके बाद ही उन्हें वापस भेजा जाएगा. इस आदेश का सीधा मतलब है कि स्पेन में अप्रवासियों या घुसपैठियों को लंबे वक्त तक रहने का वक्त मिलेगा.
यही खबर जब मोरक्को में फैली तो हजारों की तादाद में घुसपैठिए स्पेन के अंदर घुस आए. अब यही घुसपैठिए गांव देहात के इलाकों में फैल जाएंगे. गरीब मोरक्को से घुसपैठियों को निजात मिल जाएगी और एक विकसित देश में रहने का मौका मिल जाएगा . स्पेन में हुई इस घुसपैठ को लेकर एक कॉन्सपिरेसी थ्योरी भी सामने आ रही है.
दो दिन पहले मोरक्को के राजा ने 1788 कैदियों को क्षमादान दिया है. इन सभी कैदियों को अपनी मर्जी से देश के किसी भी हिस्से में रहने की अनुमति दी गई है. कुछ लोगों का दावा है कि घुसपैठियों की भीड़ के बीच ये कैदी भी स्पेन के अंदर घुस गए हैं. इसी वजह से माना जा रहा है कि स्पेन को अस्थिर करने या अपराध को बढ़ाने के लिए भी ये घुसपैठ की गई है .
स्पेन में घुसी भीड़ में सिर्फ घुसपैठिए हैं या फिर अपराधी. इसका पता फिलहाल नहीं चला है. ये जरूर है कि स्पेन की वर्तमान सरकार के पॉलिटिकल एजेंडे को ईंधन मिल गया है, लेकिन 21वीं सदी की सबसे बड़ी घुसपैठ ने यूरोपीय देशों को चेता दिया है. इन देशों में एक है इटली. स्पेन में हुई घुसपैठ के बाद इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने एक बड़ी अपील की है.
मेलोनी ने कहा है- यूरोपीयन यूनियन को स्पेन के साथ शेंगेन वीजा रद्द कर देना चाहिए. शेंगेन वीजा के जरिए ये घुसपैठिए स्पेन से होकर यूरोप के दूसरे देशों में घुस सकते हैं. स्पेन की अपनी नीति होगी लेकिन इटली अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए तैयार है.
मेलोनी के इतने सख्त रवैये की वजह वो देश हैं, जिन्होंने अवैध घुसपैठियों का दंश झेला है. हमारा देश भारत भी अवैध घुसपैठियों की समस्या से जूझता रहा है. सालों तक पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठिए आते रहे. फिर म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों ने भी अवैध घुसपैठ की.
एक अनुमान के मुताबिक आज भारत में कुल 2 करोड़ 40 हजार घुसपैठिए हैं. अब आप ही अंदाजा लगाइए कि हमारे देश के करदाता का कितना पैसा. इन घुसपैठियों पर खर्च किया जा रहा है. भारत में तो घुसपैठियों को निकालने का सिलसिला शुरु कर दिया है, लेकिन स्पेन जैसे देश जहां कथित लिबरल लॉबी हावी है. वो अपने लिए एक नई और बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं.