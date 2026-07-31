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DNA: सबसे बड़ी घुसपैठ देख सहम उठा स्पेन, मोरक्को के प्रवासी क्यों पहुंचने लगे स्यूटा? कोर्ट का एक फैसला बना वजह

स्पेन के स्यूटा की सीमा पर अचानक हजारों की संख्या में प्रवासी पहुंचे और और सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे. इस दौरान लोगों की झड़प पुलिसकर्मियों से हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 31, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:45 PM IST
DNA: सबसे बड़ी घुसपैठ देख सहम उठा स्पेन, मोरक्को के प्रवासी क्यों पहुंचने लगे स्यूटा? कोर्ट का एक फैसला बना वजह

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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