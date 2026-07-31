/DNA: सबसे बड़ी घुसपैठ देख सहम उठा स्पेन, मोरक्को के प्रवासी क्यों पहुंचने लगे स्यूटा? कोर्ट का एक फैसला बना वजह

ये घुसपैठ स्पेन के स्यूटा प्रांत में हुई है. स्यूटा की प्रांतीय सरकार के मुताबिक मोरक्को से हजारों घुसपैठिए अचानक नावों में बैठकर आए और स्यूटा के अंदर घुसते चले गए. स्पेन की सरकार ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक घुसपैठियों की तादाद 35 से 50 हजार के बीच है. एक ही दिन के अंदर स्पेन में 50 हजार घुसपैठिए आ गए हैं. इनमें से 18 घुसपैठियों की समुद्र पार करते हुए मौत हो गई है. इतनी बड़ी घुसपैठ के बाद स्पेन की सरकार ने स्यूटा और उसके नजदीकी इलाकों में सेना को तैनात कर दिया है.