डोनाल्ड पहले अमेरिका तो संभाल लो! दुनिया की जंग रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप अपने देश का बवाल नहीं रुकवा पा रहे

Donald Trump News: अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहर में अपराध और बेघर लोगों की समस्या को "बेकाबू" बताते हुए आपातकाल की घोषणा की थी. इसके बाद अब कई राज्यों से नेशनल गार्ड के सैनिक वाशिंगटन भेजे जा रहे हैं. ताजा खबर ये है कि टेनेसी राज्य ने भी अपने करीब 160 नेशनल गार्ड सैनिकों को वाशिंगटन भेजने का ऐलान किया है.

वाशिंगटन डीसी में क्यों मचा बवाल?

न्यूज एजेंसी एनआईए में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में अपराध और बेघर लोगों की समस्या को लेकर बड़ा कदम उठाया है. टेनेसी राज्य ने अपने 160 नेशनल गार्ड सैनिक भेजने का ऐलान किया है, जिसके बाद इस हफ्ते के अंत तक वाशिंगटन में करीब 2,000 सैनिक तैनात हो सकते हैं. लेकिन इस कदम का डेमोक्रेट्स ने कड़ा विरोध किया है, इसे राजनीतिक स्टंट और शहर की स्वायत्तता पर हमला बताया है. 11 अगस्त को ट्रंप ने वाशिंगटन में अपराध को "बेकाबू" बताते हुए 800 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती की थी. इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया, ओहियो, साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी और लुइसियाना जैसे रिपब्लिकन शासित राज्यों ने भी अपने सैनिक भेजने का वादा किया.

ट्रंप का इस मामले में क्या है कहना?

ट्रंप का कहना है कि वाशिंगटन में "हिंसक गिरोह, अपराधी और बेघर लोग" शहर को तबाह कर रहे हैं. उन्होंने बेघर लोगों को तुरंत शहर छोड़ने और "दूर कहीं और" जाने को कहा, हालांकि ये साफ नहीं कि वे कहां जाएंगे. लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नर्स एसोसिएशन की चेयर और कंसास की गवर्नर लॉरा केली ने इस कदम को गलत ठहराया. उन्होंने कहा, "बिना स्थानीय अधिकारियों की सहमति के नेशनल गार्ड भेजना गलत है. ये संसाधनों की बर्बादी है और देश में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ाएगा."

आपातकाल क्यों लगाया?

ट्रंप ने न सिर्फ नेशनल गार्ड भेजा, बल्कि वाशिंगटन की पुलिस को भी संघीय नियंत्रण में ले लिया. उन्होंने 1973 के होम रूल एक्ट का हवाला देते हुए ये कदम उठाया, जिसमें "आपातकाल" में राष्ट्रपति को पुलिस पर नियंत्रण का अधिकार है. लेकिन डीसी के अटॉर्नी जनरल ब्रायन श्वाल्ब ने इसे "गैरकानूनी" बताया और कहा कि वो सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं.

बेघर लोगों का क्या है मामला?

वाशिंगटन में बेघर लोगों की संख्या भी 2025 में पिछले पांच सालों की तुलना में 20% कम हुई है. फिर भी, ट्रंप ने बेघरों को शहर से हटाने का आदेश दिया, बिना ये बताए कि उन्हें कहां भेजा जाएगा. स्थानीय लोग और संगठन इसे "अमानवीय" बता रहे हैं. शनिवार को डीसी में सैकड़ों लोग व्हाइट हाउस तक मार्च निकालकर विरोध जता चुके हैं. ट्रंप के इस कदम को कुछ लोग उनकी "कानून-व्यवस्था" वाली छवि को मजबूत करने की कोशिश मान रहे हैं, जबकि आलोचक इसे तानाशाही की ओर बढ़ता कदम बता रहे हैं. क्या ये कदम वाशिंगटन को सुरक्षित बनाएगा या सिर्फ विवाद बढ़ाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा.