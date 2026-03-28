इजरायल से संबंधों पर सवाल करना इस रैपर को पड़ा बहुत भारी, कोर्ट ने ऐसी सजा दी कि...

Moroccan court News: अफ्रीकी देश मोरक्को की एक कोर्ट ने 23 साल के रैपर को 8 महीने की कारावास की सजा सुनाई है. युवा रैपर सुहैब काबली पर इजरायल से संबंधों और सरकारी भ्रष्टाचार की आलोचना करने का आरोप है. हैरान करने वाली बात है कि मोरक्को जैसे देश में यह किसी युवा कलाकार पर लगातार हो रहे एक्शन की नई घटना है.

दरअसल, रैपर सुहैब काबली ने साल 2020 में एक गाने में इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने वाली नीति की कड़ी आलोचना की थी. बता दें कि यह दोनों देशों के बीच यह समझौता अमेरिका की मध्यस्थता के बाद हुआ था. उसके बाद दोनों देश के बीच रक्षा, तकनीक और पर्यटन में तेजी से सहयोग बढ़ा है.

गानों में रैपर ने उठाए सवाल

बताया जाता है कि सुहैब काबली के गानों में सार्वजनिक सेवाओं की खराब स्थिति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियों का भी जिक्र है. जानकारी के मुताबिक, मोरक्को के उत्तरी शहर ताजा की एक कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सुहैब काबली को संवैधानिक संस्था का अपमान करने के आरोप में दोषी करार दिया है. हालांकि, रैपर के वकील की ओर से कहा गया कि फैसले में यह स्पष्ट नहीं है कि किस संवैधानिक संस्था का जिक्र किया गया है. वहीं, सुहैब पर 106 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है.

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कई आरोपों में बरी भी हुए रैपर

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने सुहैब को कुछ अन्य आरोपों से बरी कर दिया है. इसमें सार्वजनिक अधिकारियों का अपमान और झूठी अफवाहें फैलाने के आरोप शामिल रहे. आपको जानना चाहिए कि सुहैब काबली अल अद्ल वल इहसान के सक्रिय सदस्य भी हैं. हालांकि, इस इस्लामिक संगठन को प्रतिबंधित किया गया है

रैपर के समर्थकों ने किया हंगामा

मामले की सुनावई से पहले बड़ी संख्या में सिंगर और रैपर के फैन कोर्ट के बाहर एकत्र हुए. सभी समर्थक सुहैब की रिहाई की मांग कर रहे थे. इसके अलावा मानवाधिकार संगठनों की ओर से इस मामले को राजनीतिक बताया गया है. वहीं, दावा किया गया है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने की कोशिश है.

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