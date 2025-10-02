160 कारें फूंकी, 263 पुलिसकर्मी को किया घायल...नेपाल के बाद अब इस देश में Gen Z का तांडव, 400 गिरफ्तार, 300 जख्मी

Morocco Genz Protest Violent: मोरक्को की सड़कों पर इन दिनों हाहाकार मचा है. जेन जेड युवाओं का ग्रुप GenZ 212 स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया है. पांच दिन से चल रहे प्रदर्शनों में हिंसा भड़क उठी है. 160 गाड़ियां आग के हवाले हो चुकी हैं, 263 पुलिसकर्मी घायल हैं, 400 से ज्यादा गिरफ्तार और 300 लोग चोटिल हो चुके हैं. युवा 2030 फीफा वर्ल्ड कप पर अरबों के खर्च से नाराज हैं, जबकि स्कूल-हॉस्पिटल बदहाल हैं. पूरे देश में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है.

मोरक्को में GenZ 212 हिंसा में 400 से अधिक गिरफ्तार

मोरक्को के गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सुधारों की मांग को लेकर पूरे मोरक्को में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 300 घायल हुए हैं. ये प्रदर्शन जिन्हें अधिकारियों ने अधिकृत नहीं किया था, बुधवार (स्थानीय समय) को लगातार पांचवें दिन भी जारी रहे और कई शहरों में भारी भीड़ उमड़ी.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ये विरोध प्रदर्शन जनरेशन Z 212 द्वारा आयोजित किए गए थे, जो हाल ही में गठित एक ऑनलाइन समूह है और मुख्य रूप से डिस्कॉर्ड के माध्यम से संचालित होता है.

मोरक्को की सड़कों पर GenZ क्यों उतरे?

प्रदर्शनकारियों ने 2030 फीफा विश्व कप की तैयारी के लिए मोरक्को में आवंटित किए जा रहे अरबों डॉलर की आलोचना की, जबकि स्कूलों और अस्पतालों को धन की कमी और बिगड़ते बुनियादी ढांचे का सामना करना पड़ रहा है. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता रशीद अल खल्फी ने कहा कि औज्दा और इंजेगने सहित कई शहरों में स्थिति हिंसक हो गई. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के साथ झड़प की, पत्थर फेंके, मोलोटोव कॉकटेल का इस्तेमाल किया और यहां तक कि चाकू भी इस्तेमाल किए. एल खल्फी ने पुष्टि की कि 409 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

263 पुलिस अधिकारी घायल

उन्होंने आगे बताया कि 263 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, जबकि 23 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं, जिनमें से एक को औज्दा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. झड़पों में भारी नुकसान हुआ, जिसमें 140 से ज़्यादा पुलिस वाहन और 20 निजी कारें आग के हवाले कर दी गईं. सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किए गए वीडियो में नकाबपोश प्रदर्शनकारियों को पुलिस पर पत्थर फेंकते, कूड़ेदानों में आग लगाते और एक शॉपिंग सेंटर के पास के इलाकों में आग लगाते हुए दिखाया गया है.