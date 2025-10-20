Advertisement
दिवाली के दिन नेपाल पहुंचा बिपिन जोशी का पार्थिव शरीर, इजरायल-हमास जंग में हुई थी मौत, पीएम सुशीला कार्की ने क्या कहा?

Israel Hamas war: इजराइल-हमास के बीच हुई जंग में नेपाल के छात्र बिपिन जोशी का निधन हो गया था, जिना पार्थिव शरीर अपने स्वदेश आ चुका है. यहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 20, 2025, 09:52 PM IST
Bipin Joshi: इजरायल में हमास हमले के दौरान मारे गए नेपाली छात्र बिपिन जोशी का पार्थिव शरीर सोमवार को काठमांडू लाया गया. जोशी के एक साल से ज्यादा तक बंधक रहे, और बाद में उनकी मौत  की पुष्टि हुई थी. बिपिन जोशी कंचनपुर जिले की भीमदत्त नगरपालिका के निवासी थे. वे 'लर्न एंड अर्न' प्रोग्राम के तहत हायर एजुकेशन और एग्रिकल्चर ट्रेनिंग के लिए इजरायल गए थे. 7 अक्टूबर 2023 को हमास के मिलिटेंट्स ने गाजा के पास स्थित एक कीबुत्ज इलाके पर हमला किया था, जहां नेपाली छात्रों समेत कई विदेशी नागरिक काम कर रहे थे. उसी दौरान बिपिन जोशी को अगवा कर लिया गया था.

कब आई मौत की खबर?
हमले के बाद कई महीनों तक जोशी के ठिकाने की कोई जानकारी नहीं मिल सकी. नेपाल सरकार ने लगातार इजरायल और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क बनाए रखा, लेकिन उनकी पोजीशन क्लियर नहीं हो पाई. बाद में 10 अक्टूबर 2023 को इजराइली अधिकारियों ने नेपाल सरकार को आधिकारिक रूप से जानकारी दी कि बिपिन जोशी हमले में मारे गए थे.

सीजफायर के बाद सौंपा शव
इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में इजरायल और हमास के बीच हुए सीजफायर और कैदियों की अदला-बदली के समझौते के दौरान हमास ने बिपिन जोशी का शव इजरायली सेना को सौंपा. पहचान की पुष्टि के बाद उनके पार्थिव शरीर को नेपाल लाने की प्रक्रिया शुरू की गई.

नेपाल में दी गई श्रद्धांजलि
काठमांडू लाए जाने से पहले जोशी को इजरायल में श्रद्धांजलि दी गई. तेल अवीव स्थित खतिवा 8 स्मारक पर एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसके बाद रविवार को बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे उनके ताबूत को नेपाली दूतावास में नेपाली समुदाय के प्रतिनिधियों और इजरायली अधिकारियों ने लिया.

 

श्रद्धांजलि समारोह में पीएम कार्की भी मौजूद
सोमवार को जब पार्थिव शरीर त्रिभुवन एयरपोर्ट पहुंचा तो नेपाल सरकार की ओर से आधिकारिक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया. इस अवसर पर अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. कार्की ने ताबूत पर पुष्पचक्र अर्पित किया और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने बिपिन को नेपाल का एक युवा और साहसी प्रतिनिधि बताया.

पीएम कार्की ने जताया दुख
नेपाल के पीएम ने कहा, "सरकार बिपिन के परिवार के गहरे दुख में शामिल है. उनका बलिदान हमें उन खतरों की याद दिलाता है जिनका सामना कई नेपाली विदेश में काम करते और पढ़ते समय करते हैं. सरकार विदेश में रहने वाले सभी नेपालियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए काम करती रहेगी."

कहां होगा अंतिम संस्कार?
काठमांडू में श्रद्धांजलि के बाद जोशी का पार्थिव शरीर सोमवार दोपहर उनके गृहनगर भीमदत्त नगर पालिका, कंचनपुर ले जाया गया. स्थानीय अधिकारियों और परिवार के सदस्यों ने पुष्टि की है कि उनका अंतिम संस्कार कंचनपुर में रिश्तेदारों, पड़ोसियों और स्थानीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा.

नेपाली छात्रों की सुरक्षा की मांग
गौरतलब है कि बिपिन जोशी उन नेपाली छात्रों में शामिल थे, जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमले से प्रभावित हुए थे. इनमें से 10 की मौत हुई थी और एकमात्र बिपिन जोशी का अपहरण हुआ था. इस घटना ने नेपाल में गहरा शोक और आक्रोश पैदा किया था. सरकार से विदेशों में काम करने वाले नेपाली नागरिकों की बेहतर सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई थी.

(इनपुट-आईएएनएस)

