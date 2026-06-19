Moscow Attack: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. यूक्रेन ने मॉस्को को निशाना बनाते हुए अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी ड्रोन हमला किया है. इस हमले ने न सिर्फ रूस के रक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है, बल्कि युद्ध की आग को सीधे व्लादिमीर पुतिन के घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया है.
यूक्रेनी ड्रोनों ने मॉस्को की एक प्रमुख ऑयल रिफाइनरी को अपना मुख्य निशाना बनाया. हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण विस्फोट हुए और देखते ही देखते पूरी जगह काले, घने धुएं के गुबार से घिर गई. स्थिति इस कदर गंभीर हो गई कि मॉस्को के कुछ हिस्सों और उसके उपनगरीय इलाकों से बेहद हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं.
इस हमले पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि उसने देश भर में बड़े पैमाने पर हवाई सुरक्षा अभियान चलाया. रूस का दावा है कि उसने पूरे देश में रिकॉर्ड 992 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं, जिनमें से 194 ड्रोन सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे. हालांकि, इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन रोके जाने के बावजूद, ऑयल रिफाइनरी को हुए नुकसान ने रूसी दावों और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का एक बेहद आक्रामक बयान सामने आया है. जेलेंस्की ने सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन जलता है, तो आपका मॉस्को भी जलेगा. उनके इस बयान से साफ है कि यूक्रेन अब केवल अपनी रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह रूस के भीतर तक गहरी चोट करने की रणनीति पर काम कर रहा है. इस तबाही को देखकर फिलहाल शांति की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती; युद्ध और भी भयावह रूप अख्तियार करता जा रहा है.