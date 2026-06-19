Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /पुतिन के घर तक पहुंची युद्ध की आग! मॉस्को में घुसे 194 यूक्रेनी ड्रोन; धुएं के गुबार में बदली रूसी राजधानी

पुतिन के घर तक पहुंची युद्ध की आग! मॉस्को में घुसे 194 यूक्रेनी ड्रोन; धुएं के गुबार में बदली रूसी राजधानी

Ukraine Massive Drone Strike: यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे भीषण ड्रोन हमला कर मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया. रूस ने 992 ड्रोन मार गिराने का दावा किया, वहीं जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि यूक्रेन जला, तो मॉस्को भी जलेगा.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 19, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:48 AM IST
पुतिन के घर तक पहुंची युद्ध की आग! मॉस्को में घुसे 194 यूक्रेनी ड्रोन; धुएं के गुबार में बदली रूसी राजधानी
Image Credit: Moscow Oil Refinery Fire

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पुतिन के घर तक पहुंचा युद्ध! मॉस्को में घुसे 194 यूक्रेनी ड्रोन; दहल उठी राजधानी
moscow attack1 min ago
2
Delhi news2 min ago
3
lascaux cave4 min ago
4
petrol diesel price today14 min ago
5
Diljit Dosanjh21 min ago