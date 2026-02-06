Advertisement
Hindi Newsदुनियापुतिन के टॉप जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर जानलेवा हमला, घर के बाहर दागी गई गोलियां; अस्पताल में भर्ती

पुतिन के टॉप जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर जानलेवा हमला, घर के बाहर दागी गई गोलियां; अस्पताल में भर्ती

Vladimir Alexeyev Attack: मास्को में रूसी लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सेयेव पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उन्हें कई गोलियां लगीं और अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रूसी जांच समिति ने हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों के मामलों में केस दर्ज किया है. हमलावर फरार है और जांच एजेंसियां सीसीटीवी व गवाहों के आधार पर जांच कर रही हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 06, 2026, 03:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Vladimir Alexeyev Attack: उत्तर-पश्चिमी मास्को में रूसी लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर जानलेवा हमला किया गया; उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रूसी जांच समिति की प्रवक्ता स्वेतलाना पेट्रेंको ने यह जानकारी दी.

 आपराधिक मामला दर्ज 

रूसी न्यूज एजेंसी तास ने पेट्रेंको के हवाले से बताया कि जनरल पर कई गोलियां दागी गई थीं. उन्होंने कहा कि रूसी जांच समिति ने उत्तर-पश्चिमी मॉस्को में लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर जानलेवा हमले के मामले में आर्टिकल 30 और 105 (हत्या का प्रयास), साथ ही आर्टिकल 222 (हथियारों की अवैध तस्करी) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है.

प्राथमिक जांच में पता चला कि 6 फरवरी, 2026 को एक अज्ञात व्यक्ति ने मास्को में वोलोकोलाम्स्कोये हाईवे से सटे रिहायशी इमारत में जनरल पर कई गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गया. पेट्रेंको ने कहा कि पीड़ित को शहर के एक अस्पताल में ले जाया गया है. मास्को जांच समिति के जांचकर्ता और फोरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल पर काम कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं. प्रवक्ता ने आगे कहा कि अपराध में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए जांच और तलाशी अभियान चलाया गया है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका में सस्ती दवाओं के लिए वेबसाइट लॉन्च, ट्रंप बोले- ये है 'वेरी बिग डील'; लोगों का बचेगा पैसा

पहले भी हो चुके ऐसे हमले

पेट्रेंको ने यह नहीं बताया कि हमले के पीछे कौन हो सकता है. अलेक्सेयेव 2011 से रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस के पहले डिप्टी हेड के तौर पर काम कर रहे हैं. फरवरी 2022 में मास्को द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के बाद से कई बड़े मिलिट्री अधिकारियों को मार दिया गया है.

22 दिसंबर 2025 को ही एक कार बम धमाके में आर्मी ऑपरेशनल ट्रेनिंग निदेशालय के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवारोव की मौत हो गई थी. विस्फोटक उनकी कार में लगाया गया था. इससे पहले, 25 अप्रैल 2025 को मास्को के पास बालाशिखा इलाके में भी एक कार बम विस्फोट में लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव यारोस्लावोविच मोस्कालिक की मौत हो गई थी. वे रूसी जनरल स्टाफ के मेन ऑपरेशंस निदेशालय में डिप्टी चीफ के पद पर तैनात थे.

