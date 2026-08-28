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OMG! मच्छरों ने 3 साल बाद जर्मनी पर फिर बोला धावा, मलेरिया से एयरपोर्ट के 2 कर्मचारियों की मौत, सरकार में हड़कंप

Germany Frankfurt Malaria News: मॉडर्न देश कहा जाने वाला जर्मनी भी मच्छरों से परेशान है. वहां पर 3 साल बाद मच्छरों ने फिर धावा बोल दिया है, जिससे एयरपोर्ट के 2 कर्मियों की मौत हो गई है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 28, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:48 PM IST
OMG! मच्छरों ने 3 साल बाद जर्मनी पर फिर बोला धावा, मलेरिया से एयरपोर्ट के 2 कर्मचारियों की मौत, सरकार में हड़कंप

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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