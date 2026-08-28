/OMG! मच्छरों ने 3 साल बाद जर्मनी पर फिर बोला धावा, मलेरिया से एयरपोर्ट के 2 कर्मचारियों की मौत, सरकार में हड़कंप

Why Malaria Spread at Frankfurt Airport? किसी जमाने में विकासशील देशों की बीमारी कहा जाने वाला मलेरिया अब मॉडर्न मुल्क जर्मनी में भी तेजी से फैलता नजर आ रहा है. वहां पर एयरपोर्ट पर काम कर रहे दो कर्मचारियों की मलेरिया की वजह से मौत हो गई. इस घटना के बाद सरकार सन्न है और उसने मलेरिया उन्मूलन के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर हुई. वहां पर कार्यरत दो कर्मचारियों की मलेरिया की वजह से मौत हो गई है. माना जा रहा है कि यह बीमारी हवाई जहाज के जरिए देश में आए एक मच्छर के काटने से फैली.
हवाई अड्डे का संचालन करने वाली कंपनी फ्रापोर्ट (Fraport) ने सीएनएन (CNN) को बताया कि कुल छह कर्मचारी 'एयरपोर्ट मलेरिया' नाम से जाने जाने वाले इस संक्रमण से पीड़ित हुए थे, जिनमें से दो की बाद में मौत हो गई.
फ्रापोर्ट ने कहा, 'हम अपने सहकर्मियों के निधन से बेहद स्तब्ध और दुखी हैं. हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों और दोस्तों के साथ हैं.' फ्रापोर्ट ने कहा कि हवाई अड्डे पर मच्छर पकड़ने वाले जाल लगाए गए हैं. साथ ही, पकड़े गए मच्छरों की प्रजाति और मूल स्थान का पता लगाने के लिए बेल्जियम के एंटवर्प में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में जेनेटिक विश्लेषण किया जाएगा.
वहीं जर्मन समाचार पत्रिका 'डेर स्पीगेल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, अन्य 4 कर्मचारी अब ठीक हो चुके हैं. जर्मनी के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट (RKI) के मुताबिक, 4 से 6 जुलाई के बीच हवाई अड्डे के कर्मचारियों में मलेरिया का प्रकोप फैला था. उस दौरान वहां कार्यरत कई कर्मचारी बीमार हो गए थे.
RKI के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि यह बीमारी एक एनोफिलीज मच्छर के जरिए फैली, जो किसी विमान से जर्मनी आया था. फ्रैंकफर्ट के स्वास्थ्य अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं.
बताते चलें कि किसी हवाई अड्डे पर मलेरिया की बीमारी फैलना एक दुर्लभ बीमारी है. यह तब होता है, जब कोई मच्छर प्लेन के जरिए किसी दूसरे देश में पहुंच जाए. चूंकि हवाई अड्डों को काफी साफ-सुथरा माना जाता है, इसलिए वहां पर मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के होने की आशंका लोगों को बेहद कम लगती है. यही वजह है कि वहां पर मच्छररोधी दवाओं के छिड़काव में भी देरी होती है.
RKI के मुताबिक, जर्मनी में किसी हवाई अड्डे पर 3 साल बाद मलेरिया संक्रमण का मामला सामने आया है. जिससे पहले आखिरी बार ऐसा मामला 2023 में दर्ज किया गया था. उस वक्त भी फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर ही कई कर्मचारी मलेरिया मच्छरों के काटने की वजह से बीमार पड़े थे.
बताते चलें कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जहां से सैकड़ों लोग विभिन्न शहरों और देशों में आना-जाना करते हैं. यह एयरपोर्ट देश की प्रमुख विमानन कंपनी लुफ्थांसा (Lufthansa) का मुख्य केंद्र भी है, जहां पर उसके दर्जनों विमान उड़ान या मरम्मत के लिए खड़े रहते हैं.