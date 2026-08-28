/OMG! मच्छरों ने 3 साल बाद जर्मनी पर फिर बोला धावा, मलेरिया से एयरपोर्ट के 2 कर्मचारियों की मौत, सरकार में हड़कंप

बताते चलें कि किसी हवाई अड्डे पर मलेरिया की बीमारी फैलना एक दुर्लभ बीमारी है. यह तब होता है, जब कोई मच्छर प्लेन के जरिए किसी दूसरे देश में पहुंच जाए. चूंकि हवाई अड्डों को काफी साफ-सुथरा माना जाता है, इसलिए वहां पर मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के होने की आशंका लोगों को बेहद कम लगती है. यही वजह है कि वहां पर मच्छररोधी दवाओं के छिड़काव में भी देरी होती है.