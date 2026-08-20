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सीरिया पर हमले से पहले Mossad चीफ ने किसे घुमाया था फोन? इजरायल ने पूछा था- तुर्किये क्या कर रहा वहां…

इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख ने सीरिया के विदेश मंत्री से बातचीत की. इस वार्ता के कुछ समय बाद ही इजरायल ने सीरिया एयरबेस पर करीब 8 हवाई हमले किए. इजरायल ने दावा किया कि यह एक्शन इसलिए लिया गया, क्योंकि सीरिया की ओर से कुछ जगहों पर तुर्किये के सैनिकों की तैनाती की जानी थी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 20, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:44 AM IST
सीरिया पर हमले से पहले Mossad चीफ ने किसे घुमाया था फोन? इजरायल ने पूछा था- तुर्किये क्या कर रहा वहां…
Image Credit: हवाई हमले के एक दिन बाद ही इजरायली सेना प्रमुख सीरिया पहुंचे थे. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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