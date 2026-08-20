/सीरिया पर हमले से पहले Mossad चीफ ने किसे घुमाया था फोन? इजरायल ने पूछा था- तुर्किये क्या कर रहा वहां…

इजरायल की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने सीरिया के विदेश मंत्री से हाल में ही फोन पर बात की थी. इस बात की जानकारी इजरायल के सरकारी टीवी चैनल 'कान टीवी' की रिपोर्ट में दी गई. दावा किया गया कि मोसाद के प्रमुख रोमन गोफमैन ने पिछले हफ्ते सीरिया में तुर्किये की सैन्य मौजूदगी को लेकर सीरिया के विदेश मामलों के प्रमुख असद हसन अल-शिबानी से फोन पर बातचीत की.
दरअसल, जून के महीने में इजरायल की खुफिया एजेंसी की कमान संभालने के बाद गोफमैन का यह पहला ऐसा संपर्क था. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बातचीत के दौरान उन्होंने सीरिया में तुर्किये की सैन्य मौजूदगी पर चर्चा की. यह बातचीत इजरायल की ओर से सीरियाई एयरबेस पर बमबारी करने के कुछ दिन पहले हुई थी.
रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख रोमन गोफमैन और सीरियाई विदेश मंत्री असद अल-शैबानी के बीच 14 अगस्त को वार्ता हुई. यह बातचीत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इजरायल और राष्ट्रपति अल-शरा के नेतृत्व वाले दमिश्क प्रशासन के बीच अभी तक का सबसे उच्च संपर्क में से एक माना जा रहा है.
सबसे खास है कि गत मंगलवार को इजरायल ने सीरियाई एयरबेस पर हमला किया था. इसके कुछ देर बाद ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि दमिश्क वहां तुर्किये सैनिकों की तैनाती की अनुमति देने वाला था. इजरायल की ओर से दी गई चेतावनियं को नजरअंदाज किया गया. इजरायली पीएम ने दावा किया कि इस प्रकार की तैनाती यरुशलम की सुरक्षा के लिए खतरा है.
इन सबके बीच इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख और सीरियाई विदेश मंत्री के बीत हुई बातचीत पर इजरायली पीएम कार्यालय की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है. हालांकि, नेतन्याहू की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी लिकुड पार्टी की तरफ से पोस्ट किए गए एक वीडियो में इस मुद्दे पर बात की गई. उन्होंने कहा कि इजरायल सीरिया में तुर्किये की ऐसी सैन्य तैनाती को बर्दाश्त नहीं करेगा जिससे इजरायल को खतरा हो.
वहीं, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इजरायल की ओर से स्पष्ट किया गया कि सीरियाई एयरबेस पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि दमिश्क ने तुर्किये की सेना को वहां तैनात होने की इजाजत दी थी. हालांकि, तुर्किये ने इस दावे को खारिज किया और इसके साथ ही इजरायल पर सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप जड़ दिया.
गौरतलब है कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को सीरिया के इदलिब प्रांत में अबू अल-दुहूर सैन्य हवाई अड्डे के रनवे पर आठ हवाई हमले किए. ठीक इसके एक दिन बाद इजरायली सेना प्रमुख इयाल जमीर ने दक्षिणी सीरिया का दौरा किया. यह दौरा ऐसे समय पर हुआ, जब एक दिन पहले ही सीरिया में एक एयरबेस पर इजरायल ने हवाई हमला किया.
इस दौरे के दौरान जमीर की ओर से कहा गया कि हम दुश्मन ताकतों को अपनी सीमाओं पर पैर जमाने नहीं देंगे. हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और सीरियाई मोर्चे पर हो रहे बदलावों पर नज़र रखे हुए हैं. हम अभी भी कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं, सतर्क हैं और सभी क्षेत्रों में सक्रिय हैं, इनमें से किसी भी मोर्चे पर तनाव बढ़ सकता है और हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा. (इनपुट- आईएएनएस)