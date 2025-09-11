DNA: मोसाद का कतर में सीक्रेट ऑपरेशन और 'खल्लास' हो गई आतंकी की फैमिली! हमास आतंकियों को नहीं छोड़ेगा इजरायल
Advertisement
trendingNow12917105
Hindi Newsदुनिया

DNA: मोसाद का कतर में सीक्रेट ऑपरेशन और 'खल्लास' हो गई आतंकी की फैमिली! हमास आतंकियों को नहीं छोड़ेगा इजरायल

Israel Qatar News in Hindi: इजरायल ने कतर में हमास आतंकी की फैमिली को उड़ाकर इरादे साफ कर दिए हैं कि टेररिस्ट कहीं भी छिप जाएं लेकिन इजरायल उन्हें छोड़ेगा नहीं. उसके इस दुस्साहस ने कतर की हालत भी पतली कर दी है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: मोसाद का कतर में सीक्रेट ऑपरेशन और 'खल्लास' हो गई आतंकी की फैमिली! हमास आतंकियों को नहीं छोड़ेगा इजरायल

DNA on Israel Attack on Qatar: इजरायल ने दावा किया है कतर पर किए गए हमले में उन हमास आतंकियों को निशाना बनाया गया था, जो मिडिल ईस्ट के देश कतर में छिपे हुए थे. दूसरी तरफ कतर की मीडिया के मुताबिक हमास का कोई लीडर हमले में नहीं मारा गया है. लेकिन हमास आतंकी खलील हाया का बेटा हुमाम, खलील का सेक्रेट्री और उसके तीन बॉडीगार्ड इजरायली हमले में मारे गए हैं.

हमास से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की अदावत सालों पुरानी है. मोसाद ने ईरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानियेह को बम धमाके में मार दिया था. कुछ ही हफ्तों पहले हमास का समर्थन करने वाले हूती आतंकियों की पूरी सरकार को मोसाद ने एक ही झटके में खत्म कर दिया था. लेकिन दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इजरायल ने उस कतर पर कैसे हमला कर दिया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की आंखों का तारा माना जाता है. इस सवाल का जवाब भी हम डीकोड करेंगे. उससे पहले आपको ट्रंप और कतर का रिश्ता गौर से देखना समझना चाहिए.

कतर ने ट्रंप को गिफ्ट किया था आलीशान जेट

Add Zee News as a Preferred Source

जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब तक कतर को लेकर अमेरिकी नीतियां काफी हद तक नकारात्मक थीं. लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और कतर दोस्त बन गए. दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा. कतर ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट और अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे. साथ ही कतर ने अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदा था. ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए...तो कतर के साथ उनके संबंध नई ऊंचाईयों पर पहुंच गए. कतर ने अमेरिका के साथ आर्थिक एक्सचेंज पर डील की तो ट्रंप की कंपनी को भी कतर में एक गोल्फ कोर्स और एक आलीशान टूरिस्ट थीम पार्क का कॉन्ट्रेक्ट मिला.

मई 2025 में ही डॉनल्ड ट्रंप को कतर की सरकार ने एक आलीशान जेट भी गिफ्ट किया है. इस विमान की कीमत तकरीबन 400 मिलियन डॉलर है और इसके अंदर हर वो सुख सुविधा मौजूद है. जिसकी कल्पना ट्रंप कर सकते हैं. ट्रंप की कंपनी को करोड़ों के ठेके ट्रंप को आलीशान जेट का गिफ्ट, ये बताता है कि कतर की सरकार वाकई ट्रंप की करीबी है. तो फिर इजरायल ने ट्रंप के दोस्त कतर की धरती पर बम बरसाने की हिमाकत कैसे की. इसके पीछे तीन थ्योरी निकलकर सामने आ रही हैं.

पहली थ्योरी ये मानी जा रही है कि पिछले ऑपरेशंस की तरह इस बार भी...मोसाद ने अपने समकक्ष CIA को हमले से पहले जानकारी दे दी थी ताकि अमेरिका नाराज नहीं हो. दूसरी थ्योरी में कहा जा रहा है कि इजरायल से जानकारी मिलने के बाद अमेरिका ने कतर को हमले के बारे में बता दिया था. जिसके बाद कतर ने हमास के लीडर्स को बिल्डिंग से निकाल लिया था ताकि हमास के नेताओं की मौत से मिडिल ईस्ट में कतर की फजीहत ना हो. तीसरी थ्योरी में ये दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने अमेरिका को इस हमले की पूरी जानकारी दी ही नहीं थी. यानी अमेरिका को ये नहीं बताया गया था कि हमला कहां किया जाएगा या किस वक्त किया जाएगा.

ट्रंप ने कतर को क्यों दे दिया धोखा?

इस तीसरी थ्योरी की वजह से ही सवाल पूछा जा रहा है. क्या इजरायल ने कतर पर हमले को लेकर अमेरिका को अंधेरे में रखा यानी मोसाद ने ऑपरेशन ट्रंप को अंजाम दिया. इस तीसरी थ्योरी को बल खुद डॉनल्ड ट्रंप की उस सोशळ मीडिया पोस्ट से भी मिलता है, जो उन्होंने कतर पर हमले के बाद लिखी थी.

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म TRUTH SOCIAL पर ट्रंप ने लिखा है, 'हमें आज ही जानकारी दी गई है कि इजरायल ने हमास पर हमला किया है. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इजरायल का ये हमला कतर की राजधानी दोहा में हुआ है. इस फैसले में मेरा कोई हाथ नहीं था. ये पूरी तरह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू का निर्णय था. एकतरफा कार्रवाई करके अमेरिका के मित्र देश कतर पर हमले से इजरायल और अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा. हालांकि हमास के आतंकियों का खात्मा तारीफ करने वाला कदम है.ऐसे कदमों से गाजा को हमास के आतंक से मुक्ति मिलेगी.'

इस पोस्ट के जरिए डॉनल्ड ट्रंप ने कतर में हुए धमाकों पर शोक जताया.लेकिन साथ ही साथ हमास का नाम लेकर...इजरायली कार्रवाई को भी इशारों में न्यायसंगत करार दे दिया. इसी वजह से सामरिक मामलों को समझने वाला एक तबका ये सवाल भी पूछ रहा है. क्या कतर को डॉनल्ड ट्रंप ने ही DOUBLE CROSS कर दिया.यानी क्या इजरायल के लिए  ट्रंप ने अपने दोस्त कतर के साथ बड़ा धोखा कर दिया.

मोसाद ने दुनिया को दे दिया बड़ा मैसेज

कहने को ये शब्द सिर्फ एक थ्योरी .या कुछ लोगों का सवाल हो सकते हैं. लेकिन अगर ट्रंप की कथित DIPLOMACY का इतिहास देखा जाए तो कुछ ऐसे मामले जरूर सामने आते हैं. जब ट्रंप ने गर्मजोशी के साथ गले मिलकर दोस्ती का दम भरा. फिर उसी देश या सरकार के खिलाफ खड़े हो गए. आखिर क्यों कुछ लोग ट्रंप की DIPLOMACY को DOUBLE CROSS जैसे शब्दों से परिभाषित करते हैं. ये समझने के लिए आपको इतिहास के कुछ पन्ने बेहद गौर से समझने चाहिए.

अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने कनाडा को मजबूत साझीदार करार दिया था. दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार समझौतों को बदला और साथ ही कनाडा के ऊपर 25 प्रतिशत का सख्त टैरिफ भी लगा दिया. इसी तरह अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था. किम जोंग को तो ट्रंप ने रॉकेट मैन जैसी उपाधि भी दे दी थी. आज ट्रंप एक बार फिर उत्तर कोरिया के खिलाफ खड़े हैं.

क्या ट्रंप ने वाकई कतर को DOUBLE CROSS किया...या फिर इजरायल ने ट्रंप को अंधेरे में रखा. इन सवालों का जवाब शायद आने वाले वक्त में मिल पाए. लेकिन कतर की धरती पर...सर्जिकल स्ट्राइक करके इजरायल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने ये बता दिया है कि हमास के आतंकी या फिर उनके लीडर...दुनिया के किसी भी हिस्से में छिप जाएं. मोसाद उन्हें ढूंढ निकालेगी. हमास के आतंकियों को इजरायल के खिलाफ किए गए गुनाहों की कीमत चुकानी ही पड़ेगी.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
;