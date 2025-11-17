Advertisement
12000 सैनिक, दुनिया का सबसे ताकतवर विमानवाहक तैनात...ट्रंप ने चली ऐसी चाल, वेनेजुएला में तख्तापलट तय? मादुरो के पास अब क्या विकल्प!

ट्रंप ने एक तरफ कैरिबियन में 12,000 सैनिकों के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड विमानवाहक तैनात करवा दिया है. दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्टपति से बातचीत की बात भी कही है, लेकिन उनके समूह को आतंकवादी घोषित करने का भी प्लान बना लिया है. जिस तरह ट्रंप की तैयारी है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि ट्रंप मादुरो को उखाड़ सकते हैं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 17, 2025, 09:54 AM IST
12000 सैनिक, दुनिया का सबसे ताकतवर विमानवाहक तैनात...ट्रंप ने चली ऐसी चाल, वेनेजुएला में तख्तापलट तय? मादुरो के पास अब क्या विकल्प!

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव हद पार कर गया है. एक तरफ ट्रंप बातचीत की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ फौज की भारी तैनाती से लग रहा है जैसे सत्ता उखाड़ने की तैयारी हो. दुनिया का सबसे ताकतवर विमानवाहक कैरिबियन में भी पहुंचा दिया है. 12,000 अमेरिकी सैनिक पहले से ही तैयार हैं. अब मादुरो के पास जंग लड़ना या सरेंडर करना ही विकल्प बचा है. आइए जानते हैं पूरी कहानी.

ट्रंप की दोहरी चाल, शांति की बातें करके जंग का बनाया प्लान?
ट्रंप ने कहा कि मादुरो से बातचीत हो सकती है, लेकिन उसी वक्त विदेश विभाग ने मादुरो से जुड़े कार्टेल डे लॉस सोल्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया. मार्को रूबियो ने बयान दिया, 'ये कार्टेल ट्रेन डे अरागुआ और सिनालोआ जैसे ग्रुप्स के साथ मिलकर हिंसा और ड्रग्स फैला रहा है." ट्रंप ने पाम बीच में पत्रकारों से कहा, "हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है.' कुलमिलाकर ट्रंप की ये दोहरी चाल है एक तरफ दबाव बनाओ, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत का दरवाजा खुला रखो. जहां एक तरफ वेनेजुएला ट्रंप की इस पलानिंग को रिजीम चेंज की साजिश बता रहा है.

12,000 सैनिकों की तैनाती, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू
पेंटागन ने 'ऑपरेशन सदर्न स्पीयर' लॉन्च किया. कैरिबियन और पूर्वी पैसिफिक में 12,000 अमेरिकी सैनिक तैनात, जिनमें आधे प्यूर्टो रिको में और बाकी जहाजों पर हैं. इसके साथ ही सितंबर से 20 हमलों में 80 लोग मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर ड्रग नावों पर हमला हुआ है. डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा, "ये नार्को-टेररिज्म से अमेरिका की सुरक्षा बचाएगा." प्यूर्टो रिको में पुराना कोल्ड वॉर बेस रूजवेल्ट रोड्स फिर से एक्टिवेट हो गया, जहां F-35 जेट्स और MQ-9 ड्रोन तैनात हैं. B-2 बॉम्बर्स ने वेनेजुएला तट पर उड़ान भर रही है.

यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड: दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार 
रविवार को कैरिबियन यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड- दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस्ड विमानवाहक पहुंच चुका है. इसमें 5,000 नाविक, 75 फाइटर जेट्स (F-18 सहित) और 3 डिस्ट्रॉयर जहाज हैं. रियर एडमिरल पॉल लैंजिलोटा ने कहा, "ये हमारी समृद्धि और सुरक्षा की रक्षा करेगा." ये तैनाती 1994 के बाद सबसे बड़ी है, जब हैती में 20,000 ट्रूप्स भेजे गए थे. ट्रंप ने कहा, "ड्रग्स जमीन से आने वाले भी रोकेंगे." लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं, ये मादुरो पर दबाव है, ताकि वो सरेंडर कर दें.

मादुरो का जवाब: 200,000 ट्रूप्स मोबिलाइज, जंग की तैयारी
मादुरो ने 'इंडिपेंडेंस प्लान 200' के तहत 200,000 सैनिकों को मोबिलाइज किया. डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, "सभी बेस एक्टिव, हवा-समुद्र-जमीन पर तैनाती." वेनेजुएला की फौज 125,000 की है, प्लस 8 मिलियन मिलिशिया. यानी मादुरो अभी जंग के मूड में हैं. तभी तो काराकास में रैली में ललकारते हुए कहा था, "ट्रंप, शांति बनाओ, जंग मत छेड़ो. लीबिया या अफगानिस्तान जैसा मत करो." लेकिन अमेरिका कहता है, "मादुरो अवैध है, ड्रग तस्कर है." ट्रंप ने पहले ही CIA को वेनेजुएला में लेथल ऑपरेशंस की इजाजत दे रखी है.

सत्ता उखाड़ने के तीन ऑप्शन, क्या करेंगे ट्रंप?
अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप के पास तीन रास्ते हैं. पहला, पनामा जैसा ग्राउंड इनवेजन है, लेकिन वेनेजुएला जंग के लिए तैयारी कर रहा है. दूसरा, लीबिया स्टाइल एयर स्ट्राइक्स- S-300 डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उसको कमजोर कर दे. तीसरा, स्पाई ऑपरेशंस करना, लेकिन मादुरो के लॉयलिस्ट्स बहुत मजबूत हैं. इसको लेकर व्हाइट हाउस में तीन मीटिंग्स हो चुकीं. ट्रंप ने CBS को कहा, "मादुरो के दिन गिने-चुने हैं.' अब देखना बाकी है, मादुरो क्या विकल्प चुनते हैं, जंग या सरेंडर.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Nicolas Maduro

