14 द्वीपों से बना यूरोप का वो खूबसूरत शहर, जहां रात में भी पूरी तरह अंधेरा नहीं होता; फिर भी टूरिस्ट क्यों कर रहे इग्नोर?

Most Beautiful City in Europe: दुनिया में यूरोपीय देशों को बेहद साफ और खूबसूरत माना जाता है. वहां पर एक ऐसा शहर भी है, जो 14 द्वीपों पर बसा हुआ है. उन द्वीपों तक आने-जाने के लिए 57 पुल बने हुए हैं. उन द्वीपों के चारों ओर समुद्र की लहरें इठलाती हुई नजर आती हैं. उस शहर के हर कोने में इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अनोखा मेल नजर आता है. खूबसूरत इतना कि हर किसी का मन वहां जाने के लिए ललचा जाए, इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद उस शहर को हाल में 'यूरोप का सबसे Underrated शहर' का खिताब दिया गया है. आखिर वह कौन-सा शहर है, जिसे सबकुछ होते हुए भी कुछ नहीं की तोहमत झेलनी पड़ रही है. आइए आपको उस शहर के बारे में विस्तार से बताते हैं.

यूरोप का सबसे खूबसूरत शहर

हम यूरोप के जिस खूबसूरत शहर की बात कर रहे हैं, वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है. यह शहर किसी भी दूसरे यूरोपीय राजधानी से कम नहीं, बल्कि कई मामलों में आगे है. इस शहर की खासियत यह है कि यह पानी और द्वीपों पर फैला हुआ है. स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद, स्टॉकहोम अभी भी कई यूरोपीय यात्रियों की लिस्ट में पीछे रह जाता है.

महज ढाई घंटे में पूरा हो जाता है सफर

डेली मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन के लंदन के हीथ्रो, गैटविक, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या एडिनबर्ग से महज ढाई घंटे की उड़ान में इस शहर तक पहुंचा जा सकता है. वहां जाने का खर्च भी महज 150 यूरो यानी लगभग 17 हजार रुपये ही है. यानी आप वीकेंड पर भी लंदन से स्टॉकहोम घूमकर वापस जा सकते हैं. इस शहर में प्राचीन इतिहास, खूबसूरत प्रकृति, आधुनिक आर्किटेक्चर और जीवंत संस्कृति का गजब संगम देखने को मिलता है. इस शहर के चारों तरफ पानी ही पानी है, जिससे उसकी खूबसूरती में एक जादुई आकर्षण जुड़ जाता है.

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संकरी गलियों में बिखरी पड़ी है संस्कृति

यहां के म्यूजियम्स में आप प्राचीन कलाकृतियों से लेकर समकालीन आर्ट तक सबकुछ देख सकते हैं. वहां पर गैमला स्टान (Gamla Stan) नाम के इलाके में बहुत पुरानी संकरी गलियां और रंग-बिरंगी इमारतें हैं. जो किसी मध्ययुगीन जैसा एहसास करवाती हैं. इस शहर में नॉर्डिक क्षेत्र का सबसे नया प्राइड फेस्टिवल होता है. कई बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियों के मुख्यालय भी इसी शहर में हैं.

यहां के मौसम की बात करें तो यहां पर गर्मियां सुहावनी और रोशनी से भरी होती हैं. रात तो होती है लेकिन घुप्प अंधेरा नहीं होता. सर्दियां कई बार ठंडी और बर्फीली हो जातीी हैं. वसंत ऋतु में लोग कंबल ओढ़कर आउटडोर कैफे में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ एंज्वॉय करते हैं.

'स्टॉकहोम Underrated शहर बिल्कुल नहीं'

अब उसे underrated शहर' कहे जाने पर लोगों ने एक्स पर आपत्ति जताई है. एक यूजर ने लिखा, 'वह जादुई गलियों वाला शहर है, जहां पर जाना किसी के लिए भी यादगार बन जाएगा.' दूसरे ने लिखा, 'मैं हाल ही में वहां पर गया था. वह बिल्कुल ठंडा और शांत शहर है.' तीसरे ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा, 'Gamla Stan में क्रिसमस मनाना यादगार रहा. एक यूजर ने कहा, स्टॉकहोम 'Underrated शहर' बिल्कुल नहीं है. सब जानते हैं यह कितना अच्छा शहर है.'

लोगों ने कहा कि स्टॉकहोम वह शहर है, जहां जाने पर आप प्रकृति के सौंदर्य में खो जाएंगे. वहां जाने पर आपको शांत, साफ-सुथरा और सुंदर अनुभव मिलेगा. ऐसा अनुभव, जो आपका दिल छू लेगा. वहां पर भीड़भाड़ नहीं है लेकिन जबरदस्त सुकून भरपूर है. अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो स्टॉकहोम को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं.