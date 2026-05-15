Advertisement
trendingNow13217350
Hindi Newsदुनिया14 द्वीपों से बना यूरोप का वो खूबसूरत शहर, जहां रात में भी पूरी तरह अंधेरा नहीं होता; फिर भी टूरिस्ट क्यों कर रहे इग्नोर?

14 द्वीपों से बना यूरोप का वो खूबसूरत शहर, जहां रात में भी पूरी तरह अंधेरा नहीं होता; फिर भी टूरिस्ट क्यों कर रहे इग्नोर?

Most Beautiful Capital of Europe: क्या आप जानते हैं कि यूरोप का वो खूबसूरत शहर कौन-सा है, जहां पर रात में भी पूरी तरह अंधेरा कभी नहीं होता. वह शहर आधुनिकता और प्राचीनता, दोनों का सामंजस्य समेटे हुए है. इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी टूरिस्ट उसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं?

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 15, 2026, 02:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

14 द्वीपों से बना यूरोप का वो खूबसूरत शहर, जहां रात में भी पूरी तरह अंधेरा नहीं होता; फिर भी टूरिस्ट क्यों कर रहे इग्नोर?

Most Beautiful City in Europe: दुनिया में यूरोपीय देशों को बेहद साफ और खूबसूरत माना जाता है. वहां पर एक ऐसा शहर भी है, जो 14 द्वीपों पर बसा हुआ है. उन द्वीपों तक आने-जाने के लिए 57 पुल बने हुए हैं. उन द्वीपों के चारों ओर समुद्र की लहरें इठलाती हुई नजर आती हैं. उस शहर के हर कोने में इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अनोखा मेल नजर आता है. खूबसूरत इतना कि हर किसी का मन वहां जाने के लिए ललचा जाए, इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद उस शहर को हाल में 'यूरोप का सबसे Underrated शहर' का खिताब दिया गया है. आखिर वह कौन-सा शहर है, जिसे सबकुछ होते हुए भी कुछ नहीं की तोहमत झेलनी पड़ रही है. आइए आपको उस शहर के बारे में विस्तार से बताते हैं.

यूरोप का सबसे खूबसूरत शहर

हम यूरोप के जिस खूबसूरत शहर की बात कर रहे हैं, वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है. यह शहर किसी भी दूसरे यूरोपीय राजधानी से कम नहीं, बल्कि कई मामलों में आगे है. इस शहर की खासियत यह है कि यह पानी और द्वीपों पर फैला हुआ है. स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद, स्टॉकहोम अभी भी कई यूरोपीय यात्रियों की लिस्ट में पीछे रह जाता है. 

महज ढाई घंटे में पूरा हो जाता है सफर

डेली मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन के लंदन के हीथ्रो, गैटविक, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या एडिनबर्ग से महज ढाई घंटे की उड़ान में इस शहर तक पहुंचा जा सकता है. वहां जाने का खर्च भी महज 150 यूरो यानी लगभग 17 हजार रुपये ही है. यानी आप वीकेंड पर भी लंदन से स्टॉकहोम घूमकर वापस जा सकते हैं. इस शहर में प्राचीन इतिहास, खूबसूरत प्रकृति, आधुनिक आर्किटेक्चर और जीवंत संस्कृति का गजब संगम देखने को मिलता है. इस शहर के चारों तरफ पानी ही पानी है, जिससे उसकी खूबसूरती में एक जादुई आकर्षण जुड़ जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

संकरी गलियों में बिखरी पड़ी है संस्कृति

यहां के म्यूजियम्स में आप प्राचीन कलाकृतियों से लेकर समकालीन आर्ट तक सबकुछ देख सकते हैं. वहां पर गैमला स्टान (Gamla Stan) नाम के इलाके में बहुत पुरानी संकरी गलियां और रंग-बिरंगी इमारतें हैं. जो किसी मध्ययुगीन जैसा एहसास करवाती हैं. इस शहर में नॉर्डिक क्षेत्र का सबसे नया प्राइड फेस्टिवल होता है. कई बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियों के मुख्यालय भी इसी शहर में हैं.

यहां के मौसम की बात करें तो यहां पर गर्मियां सुहावनी और रोशनी से भरी होती हैं. रात तो होती है लेकिन घुप्प अंधेरा नहीं होता. सर्दियां कई बार ठंडी और बर्फीली हो जातीी हैं. वसंत ऋतु में लोग कंबल ओढ़कर आउटडोर कैफे में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ एंज्वॉय करते हैं. 

'स्टॉकहोम Underrated शहर बिल्कुल नहीं'

अब उसे underrated शहर' कहे जाने पर लोगों ने एक्स पर आपत्ति जताई है. एक यूजर ने लिखा, 'वह जादुई गलियों वाला शहर है, जहां पर जाना किसी के लिए भी यादगार बन जाएगा.' दूसरे ने लिखा, 'मैं हाल ही में वहां पर गया था. वह बिल्कुल ठंडा और शांत शहर है.' तीसरे ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा, 'Gamla Stan में क्रिसमस मनाना यादगार रहा. एक यूजर ने कहा, स्टॉकहोम 'Underrated शहर' बिल्कुल नहीं है. सब जानते हैं यह कितना अच्छा शहर है.'

लोगों ने कहा कि स्टॉकहोम वह शहर है, जहां जाने पर आप प्रकृति के सौंदर्य में खो जाएंगे. वहां जाने पर आपको शांत, साफ-सुथरा और सुंदर अनुभव मिलेगा. ऐसा अनुभव, जो आपका दिल छू लेगा. वहां पर भीड़भाड़ नहीं है लेकिन जबरदस्त सुकून भरपूर है. अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो स्टॉकहोम को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

World Interesting Facts in HindiMost Beautiful Capital of Europe

Trending news

रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
DNA
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
DNA
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया की 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
India favorite dish
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया की 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल की हार का छलका दर्द
West Bengal Politics
आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल की हार का छलका दर्द
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
Heatwave Alert
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
Uttar Pradesh storm
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर
Lassi city in India
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर
नीट पेपर लीक: बड़े लोगों को बचाया... पेशी से लौटते समय एक आरोपी ने चीख-चीखकर बताया
neet paper leak
नीट पेपर लीक: बड़े लोगों को बचाया... पेशी से लौटते समय एक आरोपी ने चीख-चीखकर बताया
उधर ममता काला कोट पहन कोर्ट पहुंचीं, इधर बार काउंसिल ने मंगा ली वकालत की 'कुंडली'!
Mamata Banerjee
उधर ममता काला कोट पहन कोर्ट पहुंचीं, इधर बार काउंसिल ने मंगा ली वकालत की 'कुंडली'!