Advertisement
trendingNow13017556
Hindi Newsदुनिया

इतिहास की सबसे दर्दनाक मौत! किसान क्रांति के नेता को लोहे के गर्म सिंहासन पर बिठाया, सिर पर रखा गर्म मुकुट; फिर जिंदा जलाया

Most brutal death in history: इतिहास की सबसे दर्दनाक मौतों में से एक जॉर्जी डोज्सा की मौत थी. वह हंगरी में 1514 के किसान विद्रोह के नेता थे. सामंतों ने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें लोहे के गर्म सिंहासन पर बिठाया और सिर पर गर्म मुकुट रखा. उन्हें जिंदा जलाने से पहले, उनके सहयोगियों का मांस खाने के लिए भी मजबूर किया गया. यह क्रूरता की हद थी.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 25, 2025, 11:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इतिहास की सबसे दर्दनाक मौत! किसान क्रांति के नेता को लोहे के गर्म सिंहासन पर बिठाया, सिर पर रखा गर्म मुकुट; फिर जिंदा जलाया

Gyorgy Dozsa brutal death: इतिहास सिर्फ युद्धों और जीतों की कहानी नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसी क्रूर और अकल्पनीय घटनाओं का भी गवाह रहा है, जिन्हें याद करके रूह कांप जाती है. आज हम आपको इतिहास की सबसे दर्दनाक मौतों में से एक के बारे में बताएंगे. यह कहानी है हंगरी के महान सैन्य नेता जॉर्जी डोज्सा (György Dozsa) की, जिन्हें 16वीं शताब्दी में एक किसान विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए ऐसी सजा दी गई थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. सामंतों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए उन्हें बहुत तड़पाया और क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं.

र्जी डोज्सा और किसान क्रांति (1514)
जॉर्जी डोज्सा मूल रूप से एक बहादुर सैन्य कमांडर थे, लेकिन जब 1514 में हंगरी के किसानों पर सामंतों द्वारा शोषण बहुत बढ़ गया तो उन्होंने किसानों के विद्रोह (Peasant Revolt) का नेतृत्व किया. यह विद्रोह पहले तुर्कों के खिलाफ एक धर्मयुद्ध के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यह अमीर सामंतों के खिलाफ एक क्रांति बन गया.

लाखों किसानों ने किया समर्थन
डोज्सा के नेतृत्व में यह क्रांति इतनी बड़ी हो गई कि लाखों किसान इसमें शामिल हो गए. उन्होंने कई शहरों और किलों पर कब्जा कर लिया. उनकी शुरुआती सफलताओं ने सामंत वर्ग को हिलाकर रख दिया था. लेकिन जल्द ही शाही सेनाओं ने मिलकर इस विद्रोह को कुचल दिया और डोज्सा को उसके वफादार सहयोगियों के साथ पकड़ लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

बदले की भावना और अमानवीय सजा
विद्रोह को कुचलने के बाद सामंतों ने किसानों को सबक सिखाने के लिए डोज्सा को ऐसी सजा देने का फैसला किया, जो इतिहास में दर्ज हो जाए. यह सजा इतनी अमानवीय थी कि इसे इतिहास की सबसे क्रूर और दर्दनाक मौत माना जाता है. उन्हें तड़पा-तड़पाकर मारने का पूरा इंतजाम किया गया था.

लोहे का गर्म सिंहासन और मुकुट
डोज्सा को यातना देने के लिए एक लोहे का सिंहासन (Iron Throne) तैयार किया गया, जिसे पहले पूरी तरह से गर्म किया गया. इसके बाद डोज्सा को उस लाल गर्म सिंहासन पर बिठाया गया. इतना ही नहीं, उनके सिर पर भी लोहे का एक गर्म मुकुट (Iron Crown) रखा गया, जो उनके 'किसान राजा' बनने की इच्छा का मजाक उड़ाने के लिए था.

जिंदा जलाया गया और नरभक्षण की क्रूरता
इतनी भीषण यातना देने के बाद भी उनकी क्रूर मौत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ. डोज्सा के तीन वफादार सहयोगियों को भी पकड़ा गया. क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए, सामंतों ने डोज्सा को अपने इन सहयोगियों से मांस खाने के लिए मजबूर किया. इस अमानवीय कृत्य के बाद, आखिरकार, जॉर्जी डोज्सा को लोहे के उस गर्म सिंहासन पर ही जिंदा जला दिया गया.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Most brutal death in historyGyorgy Dozsa brutal death

Trending news

अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, जम्मू-कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, जम्मू-कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
Gujarat news
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
benjamin netanyahu
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
Hayli Gubbi Volcano Eruption
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Sindh
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
hammer
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
Volcanic
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
EWS
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Boeing
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Ram Mandir dhwajarohan LIVE: रामभक्तों के लिए भावुक पल, ऐतिहासिक दिन: पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर फहराया भगवा झंडा
#RamMandir
Ram Mandir dhwajarohan LIVE: रामभक्तों के लिए भावुक पल, ऐतिहासिक दिन: पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर फहराया भगवा झंडा