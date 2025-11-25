इतिहास की सबसे दर्दनाक मौत! किसान क्रांति के नेता को लोहे के गर्म सिंहासन पर बिठाया, सिर पर रखा गर्म मुकुट; फिर जिंदा जलाया

Gyorgy Dozsa brutal death: इतिहास सिर्फ युद्धों और जीतों की कहानी नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसी क्रूर और अकल्पनीय घटनाओं का भी गवाह रहा है, जिन्हें याद करके रूह कांप जाती है. आज हम आपको इतिहास की सबसे दर्दनाक मौतों में से एक के बारे में बताएंगे. यह कहानी है हंगरी के महान सैन्य नेता जॉर्जी डोज्सा (György Dozsa) की, जिन्हें 16वीं शताब्दी में एक किसान विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए ऐसी सजा दी गई थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. सामंतों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए उन्हें बहुत तड़पाया और क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं.

र्जी डोज्सा और किसान क्रांति (1514)

जॉर्जी डोज्सा मूल रूप से एक बहादुर सैन्य कमांडर थे, लेकिन जब 1514 में हंगरी के किसानों पर सामंतों द्वारा शोषण बहुत बढ़ गया तो उन्होंने किसानों के विद्रोह (Peasant Revolt) का नेतृत्व किया. यह विद्रोह पहले तुर्कों के खिलाफ एक धर्मयुद्ध के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यह अमीर सामंतों के खिलाफ एक क्रांति बन गया.

लाखों किसानों ने किया समर्थन

डोज्सा के नेतृत्व में यह क्रांति इतनी बड़ी हो गई कि लाखों किसान इसमें शामिल हो गए. उन्होंने कई शहरों और किलों पर कब्जा कर लिया. उनकी शुरुआती सफलताओं ने सामंत वर्ग को हिलाकर रख दिया था. लेकिन जल्द ही शाही सेनाओं ने मिलकर इस विद्रोह को कुचल दिया और डोज्सा को उसके वफादार सहयोगियों के साथ पकड़ लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

बदले की भावना और अमानवीय सजा

विद्रोह को कुचलने के बाद सामंतों ने किसानों को सबक सिखाने के लिए डोज्सा को ऐसी सजा देने का फैसला किया, जो इतिहास में दर्ज हो जाए. यह सजा इतनी अमानवीय थी कि इसे इतिहास की सबसे क्रूर और दर्दनाक मौत माना जाता है. उन्हें तड़पा-तड़पाकर मारने का पूरा इंतजाम किया गया था.

लोहे का गर्म सिंहासन और मुकुट

डोज्सा को यातना देने के लिए एक लोहे का सिंहासन (Iron Throne) तैयार किया गया, जिसे पहले पूरी तरह से गर्म किया गया. इसके बाद डोज्सा को उस लाल गर्म सिंहासन पर बिठाया गया. इतना ही नहीं, उनके सिर पर भी लोहे का एक गर्म मुकुट (Iron Crown) रखा गया, जो उनके 'किसान राजा' बनने की इच्छा का मजाक उड़ाने के लिए था.

जिंदा जलाया गया और नरभक्षण की क्रूरता

इतनी भीषण यातना देने के बाद भी उनकी क्रूर मौत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ. डोज्सा के तीन वफादार सहयोगियों को भी पकड़ा गया. क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए, सामंतों ने डोज्सा को अपने इन सहयोगियों से मांस खाने के लिए मजबूर किया. इस अमानवीय कृत्य के बाद, आखिरकार, जॉर्जी डोज्सा को लोहे के उस गर्म सिंहासन पर ही जिंदा जला दिया गया.