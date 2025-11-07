Advertisement
धरती को कौन दे रहा है बिजली? इन 5 देशों में होता है सबसे ज्यादा उत्पादन, लिस्ट में किस नंबर पर है भारत

Most Electricity Producer: इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है. आज के समय में फ्रिज, कूलर यहां तक की गाड़ियां भी बिजली पर निर्भर हैं. ऐसे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि दुनिया के ये 5 देश सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 07, 2025, 12:31 PM IST
Electricity Producer: लाइट लोगों के लिए काफी जरूरी चीजों में से एक है. धीरे-धीरे मार्केट में गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक आने लगी है. इलेक्ट्रिक कार, बाइक की मांग भी तेजी के साथ बढ़ रही है. घरो में फ्रिज, कूलर, टीवी भी बिजली के सहारे चलता है. कभी आपने सोचा है कि धरती को बिजली कौन दे रहा है?  इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है. कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी लेकिन बहुत सारे लोग इससे अनजान होंगे, आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जो दुनिया में सबसे बड़े बिजली उत्पादक है.

चीन
जब भी बिजली उत्पादक देशों की बात होती है तो पहले स्थान पर चीन का नाम आता है. चीन का कोयले में भी दबदबा है और बिजली उत्पादन में भी ये अग्रणी है. अब यह देश नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर और पवन ऊर्जा में तेजी के साथ विकास कर रहा है. विओन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सालाना 10,000 पेटावाट-घंटे से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है.

संयुक्त राज्य अमेरिका
इसके बाद दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है. यह देश हर साल 4,500 पेटावाट-घंटे से ज्यादा बिजली का उत्पादन करता है, जिसमें से ज्यादातर बिजली प्राकृतिक गैस से आती है, उसके बाद कोयला, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा का स्थान आता है, देश सौर और पवन ऊर्जा में भारी निवेश कर रहा है. इसकी वजह से ये देश बिजली के उत्पादन में लगातार अग्रणी होता जा रहा है.

भारत
जबकि तीसरे नंबर पर भारत देश है. भारत सालाना लगभग 2,000 पेटावाट-घंटे बिजली पैदा करता है. कोयला अभी भी प्राथमिक ऊर्जा स्रोत बना हुआ है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा और जल विद्युत का तेज़ी से विस्तार हो रहा है. सरकारी पहलों का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा में वृद्धि करना है. जिसका उद्देश्य भारत के बिजली क्षेत्र में बदलाव लाना और बढ़ती घरेलू एवं निर्यात मांगों को पूरा करना है. 

रूस
इसके अलावा चौथे स्थान पर रूस है, यह देश सालाना लगभग 1,200 पेटावाट-घंटे बिजली का उत्पादन करता है. रूस की अधिकांश ऊर्जा प्राकृतिक गैस, कोयला और परमाणु ऊर्जा से आती है. इसमें जलविद्युत संयंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है. रूस का ऊर्जा बुनियादी ढांचा बड़े पैमाने पर निर्यात की भी अनुमति देता है.

जापान
जबकि पांचवे स्थान पर जापान है. यह देश सालाना लगभग 1,000 पेटावाट-घंटे बिजली का उत्पादन करता है. यहां पर प्राकृतिक गैस और कोयले के जरिए काफी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है. यहां पर तेजी के साथ जलविद्युत और सौर ऊर्जा का विकास हो रहा है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

