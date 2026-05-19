दुनिया की वो इमारतें जो पीसा की तरह झुकी हुई हैं, आज भी लगता है कि अब गिरीं कि तब गिरीं

पीसा की झुकी हुई मीनार को दुनिया के वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया की एकमात्र प्रसिद्ध झुकी हुई इमारत नहीं है? दुनियाभर में, ऐसी कई अन्य आश्चर्यजनक झुकी और लड़खड़ाती मीनारें हैं. जिन्हें देखकर ये डर लगता है कि अब गिरीं कि तब गिरीं. हांलाकि इनमें से कुछ कुदरती हैं, कुछ भूकंप या नजदीकी भू-भाग के कारण ऐसी हैं, तो कुछ जानबूझकर जतन करके ऐसी बनाई गई हैं.

490 खंभों पर टिकी कैपिटल गेट

दुनिया में अधिकतर लोग मानते हैं कि पीसा की मीनार संसार की इकलौती ऐसी इमारत है जो इतनी ज्यादा झुकी है. लेकिन, ये बात जरा सी भी सच नहीं है. ये खिताब यूएई की आबूधाबी सिटी में बनी ‘कैपिटल गेट’ बिल्डिंग के पास है. 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड कैपिटल गेट बिल्डिंग को मैन मेड सबसे ज्‍यादा झुकी हुई इमारत होने का दर्जा दिया गया था. इस 35 मंजिला इमारत का निर्माण चार साल में पूरा हुआ. इसे बनाने में 10,000 मीट्रिक टन स्‍टील और 15,000 क्यूबिक मीटर क्रंक्रीट लगा. इस 35 मंजिला इमारत की हाइट 524.9 फुट है. कैपिटल गेट, पीसा की मीनार से चार गुना ज्‍यादा झुकी है.

कैपिटल गेट इमारत 490 खंभों पर टिकी है. इनकी नींव जमीन में 98 फीट तक गहरी है. ये खंभे इमारत के झुकाव के कारण उत्‍पन्‍न होने वाले गुरुत्‍वाकर्षण खिंचाव, तेज हवाओं और भूकंप के झटकों को सहने में सक्षम है. इसके 287 खंभों का व्‍यास 3.3 मीटर है. ये 66 से 98 फुट गहरे हैं. वहीं 203 खंभों का व्‍यास 24 इंच है और ये जमीन में 66 फुट तक गहरे हैं. संभी खंभों पर 6.6 फीट मोटी कंक्रीट की परत चढाकर इनको आपस में जोड़ा गया. इसमें होटल और स्वीमिंग पुल भी है.

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मिलेनियम टावर

Millennium Tower news: सैन फ्रांसिस्को के मिलेनियम टॉवर की मौजूदा हालत के चलते इसे बनाने वालों की मिट्टी पलीद हो रही है. एक दिन अचानक ये आलीशान इमारत जमीन में धंसकर एक ओर झुकने लगी. 2009 में तैयार स्काईराइज टावर उस समय अमेरिका का सबसे फेवरेट हॉटस्पॉट था. 400 हाईप्रोफाइल लोगों का ठिकाना था ये हाईराइज टावर, आज इसके आस-पास जाने से भी लोगों को डर लगता है. शहर की प्राइम लोकेशन में बने मिलेनियम टॉवर की लागत उस समय 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी.

645 फीट ऊंची इस इमारत की शानदार वास्तुकला और बेहतरीन नजारों ने खेल और व्यापार जगत के कई बड़े लोगों को यहां आशियाना खरीदने के लिए आकर्षित किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, समस्या इमारत बनने के तुरंत बाद ही सामने आने लगी थी. साल 2015 तक टावर बनाने वाली कंपनी ने कबूला कि इमारत 16 इंच धंस चुकी थी. ये झुकाव नॉर्थ-वेस्ट दिशा की ओर से साफ झुकी नजर आता था. इसमें भी तमाम सुविधाएं हैं.

चीन की झुकी मीनार

युनयान पगोडा चीन के सुजो शहर में स्थित बेहतरीन आर्किटेक्ट का नमूना युनयान पगोडा 'चीन का झुका हुआ टावर कहलाती है. 154 फीट ऊंची ये मीनार मिंग राजवंश के समय से झुकना शुरू हो गई. नीचे की जमीन कमजोर होने से यह करीब 3 डिग्री झुकी है. 1950 के दशक में इसे सहारा देकर मजबूत किया गया था.

रूस का टावर

रूस में 1732 में बने इस 189 फीट ऊंचे माइल स्टोन का नाम नेव्यान्स्क टावर है. जमीन के नीचे पानी होने की वजह से यह 3 डिग्री झुक गई. हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इसे जानबूझकर झुकाकर बनाया गया, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये झुकाव इमारत की नींव कमजोर होने से हुआ होगा.

अमेरिका का मुजस्समा

अमेरिका का नाइल्स लीनिंग टावर इसे इलिनॉय में पीसा की मीनार की नकल करके बनाया गया था. ये इमारत 1934 में पानी स्टोर करने के मकसद से बनाई गई थी. ये जब झुकी थी तब इसने सुर्खियां बंटोरी थीं.