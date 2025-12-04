हद से ज्यादा काम करते हैं इन देशों के लोग, डिमांड या कल्चर का हिस्सा? जानें

Workaholic Countries Name: यूं तो कई कंपनियों में कर्मचारी 12 घंटे या उससे भी ज्यादा काम करते हैं. लेकिन भारत में अधिकांश कंपनियों में काम करने की अवधि 8 से 9 घंटे है. ऐसे में लोग हफ्ते में 45 से 48 घंटे काम करते हैं. हम आपको आज उन देशों के बारे में बता रहे हैं जहां के लोग जरूरत से ज्यादा या सबसे ज्यादा काम करते हैं. चलिए जानते हैं वे देश कौन से हैं.

विदेशों में काम के घंटे

भारत में ज्यादातर कंपनियों में 8 से 9 घंटे काम किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विदेशों में लोग कितने घंटे काम करते हैं और किस देश में सबसे ज्यादा काम किया जाता है. आज हम आपको उन 5 देशों के बारे में बता रहे हैं जहां के लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं. चलिए जानते हैं.

मैक्सिको

सबसे ज्यादा काम करने वाले देशों की लिस्ट में 'मैक्सिको' का नाम टॉप पर है. यहां एक कर्मचारी साल में लगभग 2,207 घंटे काम करता है. यहां पर लंबे समय तक काम करने को कड़ी मेहनत और समर्पण की संस्कृति को माना जाता है.

ग्रीस

ग्रीस में आए आर्थिक संकट के चलते काम करने के घंटे बढ़ा दिए गए हैं. ग्रीस के लोग साल भर में 1,897 घंटे काम करते हैं. यहां लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं.

साउथ कोरिया

साउथ कोरिया में कॉम्पिटिटिव और डिमांडिंग वर्क कल्चर है जिसके चलते साउथ कोरिया के लोग 1,872 घंटे काम करते हैं. दक्षिण कोरिया का ये ज्यादा काम करने का कल्चर hurry hurry कल्चर के रूप में जाना जाता है. यही कारण है कि दक्षिण कोरिया भी जरूरत से ज्यादा काम करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल है.

कनाडा

जरूरत से ज्यादा काम करने वाले देशों की लिस्ट में कनाडा का भी नाम शामिल है. आपको बता दें कि कनाडा के लोग भी एक साल में 1,865 घंटे काम करते हैं. यहां बढ़ती आउटपुट की मांग और कनाडा की अर्थव्यवस्था जरूरत से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करती है.

रोमानिया

रोमानिया में बढ़ती अर्थव्यवस्था और काम की जरूरत के चलते यहां के लोग भी जरूरत से ज्यादा काम करते हैं. मिली जानकारी के अनुसार रोमानिया में लोग साल भर में 1,826 घंटे काम करते हैं. बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा काम करने में रोमानिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.

