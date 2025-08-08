हाथ लगाने भर से थम जाती है दिल की धड़कन, ये है सबसे जहरीला जानवर, समंदर के गर्म पानी में है आशियाना

Box jellyfish: दुनियाभर में ऐसे कई जहरीले जानवर होते हैं जिसका डंक लगते ही इंसानों की जान तक चली जाती है. कई ऐसे जहरीले जानवर समुद्र में भी पाए जाते हैं. इसमें से एक है बॉक्स जेलीफिश, यह इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसका जहर कुछ ही मिनटों के अंदर इंसान के दिल की धड़कनों को रोक देता है. यह अक्सर समंदर के गर्म पानी के नीचे छिपा रहता है और यहीं से जहर छोड़ता है इस जहर के चपेट में जो भी आता है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.

काफी ज्यादा होती है खतरनाक

बॉक्स जेलीफिश क्यूबोजोआ वर्ग की सदस्य है. इनमें 30 सेमी तक चौड़ी ट्रांसपैरेंट घंटी होती है, जबकि इनके तंबू 10 फीट (3 मीटर) तक फैले होते हैं. इनमें लाखों सूक्ष्म हार्पून जैसी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें नेमाटोसिस्ट कहा जाता है. जब ये उत्तेजित हो जाती हैं तो जहर का इंजेक्शन लगाती हैं. एक तरफ जहां सामान्य जेलीफिश आसानी से तैरती हैं वहीं दूसरी तरफ बॉक्स जेलीफ़िश (लगभग 4 मील प्रति घंटे) की रफ्तार से तैरती हैं.

क्यों डरते हैं लोग

ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स जेलीफिश को समुद्री ततैया के रूप में जाना जाता है. इसे सबसे विषैला समुद्री जीव कहा जाता है. इसका विष कोशिकाओं में छिद्र बनाकर उन्हें नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से हृदय गति रुक जाती है और ऊतक तेजी के साथ नष्ट हो जाते हैं. कभी-कभी ये काम केवल 2 से 5 मिनट के अंदर हो जाता है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक जेलीफिश में 60 से ज्यादा लोगों को मारने के लिए पर्याप्त विष होता है.

हर साल मौतों का आंकड़ा

बता दें कि 19वीं सदी में बॉक्स जेलीफिश के जहर की वजह से 69 लोगों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था. वहीं हर साल जेलीफिश के डंक मारने की वजह से 50 से 100 मौतें होती हैं. ये जिसे डंक मारती हैं उनके चेहरे पर व्हिपलैश जैसे निशान बन जाते हैं इसके अलावा मतली, सिरदर्द जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है.

F&Q

सवाल- अगर बॉक्स जेलीफिश ने डंक मार दिया है तो क्या करें?

जवाब- डंक के 30 सेकंड के भीतर सिरका (एसिटिक एसिड) डालें ताकि नेमाटोसिस्ट निष्क्रिय हो जाएं.

सवाल- बॉक्स जेलीफिश से बचने के लिए क्या काम करें?

जवाब- बॉक्स जेलीफिश से बचने के लिए वेटसूट या लाइक्रा सूट पहनें, जो त्वचा को डंक से बचा सकते हैं.