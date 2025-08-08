हाथ लगाने भर से थम जाती है दिल की धड़कन, ये है सबसे जहरीला जानवर, समंदर के गर्म पानी में है आशियाना
Advertisement
trendingNow12872876
Hindi Newsदुनिया

हाथ लगाने भर से थम जाती है दिल की धड़कन, ये है सबसे जहरीला जानवर, समंदर के गर्म पानी में है आशियाना

Box jellyfish: ऐसे कई जानवर होते हैं जिनके जहर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं. सबसे विषैले जानवरों कि गिनती में बॉक्स जेलीफिश भी आते हैं. इनका जहर इतना ज्यादा घातक होता है कि इंसानों की धड़कने तक रुक जाती हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 08, 2025, 07:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाथ लगाने भर से थम जाती है दिल की धड़कन, ये है सबसे जहरीला जानवर, समंदर के गर्म पानी में है आशियाना

Box jellyfish: दुनियाभर में ऐसे कई जहरीले जानवर होते हैं जिसका डंक लगते ही इंसानों की जान तक चली जाती है. कई ऐसे जहरीले जानवर समुद्र में भी पाए जाते हैं. इसमें से एक है बॉक्स जेलीफिश, यह इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसका जहर कुछ ही मिनटों के अंदर इंसान के दिल की धड़कनों को रोक देता है. यह अक्सर समंदर के गर्म पानी के नीचे छिपा रहता है और यहीं से जहर छोड़ता है इस जहर के चपेट में जो भी आता है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.

काफी ज्यादा होती है खतरनाक 
बॉक्स जेलीफिश क्यूबोजोआ वर्ग की सदस्य है. इनमें 30 सेमी तक चौड़ी ट्रांसपैरेंट घंटी होती है, जबकि इनके तंबू 10 फीट (3 मीटर) तक फैले होते हैं. इनमें लाखों सूक्ष्म हार्पून जैसी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें नेमाटोसिस्ट कहा जाता है. जब ये उत्तेजित हो जाती हैं तो जहर का इंजेक्शन लगाती हैं. एक तरफ जहां सामान्य जेलीफिश आसानी से तैरती हैं वहीं दूसरी तरफ बॉक्स जेलीफ़िश (लगभग 4 मील प्रति घंटे) की रफ्तार से तैरती हैं.

क्यों डरते हैं लोग 
ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स जेलीफिश को समुद्री ततैया के रूप में जाना जाता है. इसे सबसे विषैला समुद्री जीव कहा जाता है. इसका विष कोशिकाओं में छिद्र बनाकर उन्हें नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से हृदय गति रुक जाती है और ऊतक तेजी के साथ नष्ट हो जाते हैं. कभी-कभी ये काम केवल 2 से 5 मिनट के अंदर हो जाता है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक जेलीफिश में  60 से ज्यादा लोगों को मारने के लिए पर्याप्त विष होता है. 

हर साल मौतों का आंकड़ा
बता दें कि 19वीं सदी में बॉक्स जेलीफिश के जहर की वजह से 69 लोगों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था. वहीं हर साल जेलीफिश के डंक मारने की वजह से 50 से 100 मौतें होती हैं. ये जिसे डंक मारती हैं उनके चेहरे पर व्हिपलैश जैसे निशान बन जाते हैं इसके अलावा मतली, सिरदर्द जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है.

F&Q
सवाल- अगर बॉक्स जेलीफिश ने डंक मार दिया है तो क्या करें?
जवाब- डंक के 30 सेकंड के भीतर सिरका (एसिटिक एसिड) डालें ताकि नेमाटोसिस्ट निष्क्रिय हो जाएं.

सवाल- बॉक्स जेलीफिश से बचने के लिए क्या काम करें?
जवाब- बॉक्स जेलीफिश से बचने के लिए वेटसूट या लाइक्रा सूट पहनें, जो त्वचा को डंक से बचा सकते हैं. 

About the Author
author img
अभिनव त्रिपाठी

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Box jellyfish

Trending news

'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
crime
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
Maharashtra news
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
PM मोदी-पुतिन के बीच हुई अहम चर्चा, US टैरिफ के खिलाफ प्लान रेडी? आगे क्या होगा
PM Modi
PM मोदी-पुतिन के बीच हुई अहम चर्चा, US टैरिफ के खिलाफ प्लान रेडी? आगे क्या होगा
अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा
india
अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा
ट्रंप ने अपनी पत्नी को गोल्फ के मौदान में क्यों दफनाया, कैसे हो रहा लाखों का फायदा?
Donald Trump
ट्रंप ने अपनी पत्नी को गोल्फ के मौदान में क्यों दफनाया, कैसे हो रहा लाखों का फायदा?
गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Shama Parveen
गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
mumbai
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
priyanka gandhi
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
Cabinet decision
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
Jammu and Kashmir
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
;