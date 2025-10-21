कहीं उबलता पानी तो कहीं एसिड; इन 3 झीलों का पानी है 'जहर' से भी ज्यादा खतरनाक, छूने से मौत तय!

Most Poisonous Lake: दुनियाभर में ऐसी कई रहस्यमयी चीजे हैं जो दुनिया से परे है, ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं उन तीन झीलों के बारे में जिसकी पानी जहर से भी ज्यादा खतरनाक है.
Most Poisonous Lake: ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, यहां पर कई ऐसे रहस्य है जिसे जानकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं पर नदी तो कहीं पर महासागर के रहस्य लोगों को हैरान करते हैं, ऐसे ही हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की उन झीलों के बारे में जिसका पानी जहर से भी ज्यादा खतरनाक है, आइए जानते हैं इन विषैली झीलें के बारे में.
कोस्टा रिका की झील
सबसे पहले हम बात करेंगे कोस्टा रिका की उस झील के बारे में जिसका पानी काफी ज्यादा विषैला है, इस झील का नाम लगुना कैलिएंटे है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस झील का पानी का पीएच लेवल 0 के करीब है. ऐसा कहा जाता है कि इसकी सतह पर सल्फर तैरता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस झील में कोई गिरता है तो उसकी मौत एक मिनट के अंदर हो सकती है. क्योंकि इसके पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है.
किवु झील
दूसरी झील है कि रवांडा और कांगो की सीमा पर बनी किवु झील है. इसके पानी में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है. ऐसा कहा जाता है कि इस झील के पास में ज्वालामुखी होने की वजह से इसका पानी जहरीला होता जा रहा है, जो झील के आसपास रहने वालों को लिए खतरा पैदा कर सकता है.
कावा इजेन झील
इसके अलावा तीसरी झील के बारे में जिसे कावा इजेन झील के नाम से जाना जाता है. इसे धरती पर सबसे बड़ी अम्लीय क्रेटर झील माना गया है. इसका पीएच 0.13 मापा गया है. यह फिरोज रंग की झील है. ऐसा कहा जाता है कि इसका पानी बैटरी में डालने वाले एसिड के बराबर है. इस झील को लेकर कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक झीलों में से एक है, यहां का पानी इतना खतरनाक है यहां का पानी शरीर में छूने खतरा पैदा हो सकता है.