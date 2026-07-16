/इन शहरों की हवा में घुला है प्यार, कहलाते हैं प्रेम की राजधानी, गली-गली में गूंजती हैं इश्क की कहानियां!

Love Capitals: प्यार, इश्क या कहें, लव और मोहब्बत. ये सब अल्फाज भले अलग-अलग हों, लेकिन इनके मायने और अहसास एक जैसे होते हैं. लैल-मजनू, सीरी फरां, हीर रांझा और रोमियो जूलियट जैसे कालजयी प्रेमियों के अलावा करोड़ों ऐसी प्रेम कहानियां है, जो एक बार परवान चढ़ीं तो हैपी एंडिंग तक पहुंची. जात-पात से लेकर मजहब और सरहद जैसी बंदिशें भी प्रेम में डूबे जोड़ों को रोक नहीं पाईं. ऐसे कुछ शहरों के बारे में कहा जा सकता है कि उनकी फिजाओं में इश्क की खुशबू भरी है.
मोहब्बत के किस्सों की मिसालें देने में आगे रहने वाले अग्रणी शहरों की बात करें तो, प्यार में डूबे कपल्स उन्हें लव कैपिटल यानी प्रेम की राजधानी कहते हैं. प्रेम में वो ताकत होती है, जिसमें लबों और जुबान के जरिए कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इमोशंस और इशारों से काम हो जाता है. आइए जानते हैं, उन शहरों के बारे में जहां चारों ओर बिखरे प्रेम और सौहार्दपूर्ण माहौल में जाकर पत्थर दिल लोग भी इश्क की खुमारी में डूब जाते हैं.
पेरिस! सिर्फ इसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों की आंखों में चमक और दिल में रोमांस जाग उठता है. सदियों पुराना ये शहर भोजन, कला, फैशन और संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय केंद्र माना जाता है. हालांकि इसकी सबसे बड़ी और पॉपुलर पहचान प्रेम और रोमांस के शहर के रूप में है. दुनिया भर में 'प्यार की राजधानी' के रूप में सबसे प्रमुख शहर पेरिस को माना जाता है. मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑफ अर्थ का टैग पेरिस को मिला है.
पेरिस रोमांस, कला और संस्कृति का केंद्र है. ये शहर दुनिया भर में प्रेमियों की सबसे पसंदीदा जगह माना जाता है. बहुत सारे न्यूली वेडड कपल्स पेरिस को अपना हनीमून डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं. ये शहर ही कुछ ऐसा है कि दुनियाभर के लोग यहां खिंचे चले आते हैं.
इस ड्रीम सिटी के मुख्य आकर्षणों की बात करें तो एफिल टावर के जीवंत नजारे, सीन नदी (Seine River) में क्रूज की सवारी और मोंटमार्ट्रे की गलियों में चहलकदमी करते समय तक आप इश्क की खुमारी में डूबे रहते हैं. आकर्षक कैफे और 'वॉल ऑफ लव' पेरिस को लव बर्ड्स यानी प्रेमी जोड़ों के लिए एक बेहद खास यानी स्पेशल डेस्टिनेशन बनाते हैं.
इसकी खूबसूरत वास्तुकला, सड़कों के किनारे बने कैफे, 480 से अधिक हरे-भरे पार्क और बागीचे, बेहतरीन बुटीक, विश्व प्रसिद्ध लूव्र संग्रहालय, और 40,000 से अधिक रेस्तरां हर साल आने वाले चार करोड़ से ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं.
क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब के बारे में कहा जाता है कि इस शहर की हर गली प्रेम की कहानी कहती है. इस शहर में राजा-रानियों से लेकर दुनियाभर में मशहूर लेखकों की विशाल मूर्तिया हैं, लेकिन दुनियाभर के लोगों में यहां बेंच पर बैठे मशहूर कवि और लेखक अंतुन गुस्ताव मातोश की कांसे की प्रतिमा के साथ फोटो खिंचाने के लिए लालायित रहते हैं. इस स्टेच्यू के बारे में मान्यता है कि जो कोई भी अगर इस मूर्ति की नाक छू लेता है, तो उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाता है.
अंग्रेजी भाषा के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चैनल WION के मशहूर कार्यक्रम विऑन ट्रैवलर्स की हिंदी डबिंग करने के दौरान मुझे दुनिया के कुछ मशहूर ट्रैवल व्लॉग बनाने वालों के वीडियो देखने का शौक लगा. उसी दौरान मुझे पता चला कि जाग्रेब की गलियों में घूमने वाले सैलानियों को ये बात महसूस होती है कि इस शहर का लगभग हर पत्थर किसी रोमांटिक किस्से से जुड़ा है. यानी हर तरफ कोई न कोई दिलचस्प कहानी सुनने को मिल जाती है.
वहां मौजूद छोटी-छोटी दुकानों में हाथ से बने लाल रंग के दिल दूसरों को अपनी ओर खींच लेते हैं. ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं. इन्हें लिसितार कहा जाता है और ये जाग्रेब की पहचान हैं. लिसितार की कहानी भी प्रेम की निशानी से जुड़ती हैं. पहले के समय में लड़के अपनी डांस पार्टनर को प्यार की निशानी के तौर पर ये दिल भेंट करते थे. यह परंपरा मध्यकाल से चली आ रही है. दरअसल में ये दिल जिंजरब्रेड यानी शहद, आटा, अंडे और दूसरे सामान से बने खास बिस्कुट होते हैं, जिन्हें शादी-ब्याह और दूसरे खास मौकों पर उपहार के रूप में दिया जाता है. आज इन्हें रंग-बिरंगी सजावट, छोटे-छोटे शीशों और सफेद आइसिंग से सजाया जाता है. माना जाता है कि इनमें एक छिपा हुआ प्रेम संदेश भी होता है.
आरामदायक और शांत माहौल वाला जाग्रेब अपनी धड़कते दिलों वाली पहचान, 'किसिंग स्पॉट्स', अनोखे चर्चों और खूबसूरत कैथेड्रलों के लिए मशहूर है. यह शहर दो हिस्सों में बंटा है-अपर टाउन (गोर्नजी ग्राद) और लोअर टाउन (डोनजी ग्राद). लोअर टाउन में हरे-भरे पार्क और ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य के शानदार बारोक स्मारक हैं.
लोअर टाउन में हरे-भरे पार्क और ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य के शानदार बारोक स्मारक हैं. अपर टाउन लोगों को कहीं ज्यादा खूबसूरत लगता है. अपर टाउन पहुंचने के लिए एक छोटी-सी ज़ाग्रेब फ्यूनिक्युलर (पहाड़ी रेल) है, जो महज 64 सेकेंड में आपको ऊपर पहुंचा देती है. हालांकि अगर आप चाहें तो पत्थर के पुराने घरों के बीच बनी सीढ़ियों से भी ऊपर जाया जा सकता है.
ऊपर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे समय कई सौ साल पीछे लौट गया हो. पत्थरों से बनी संकरी गलियां, गैस से जलने वाले पुराने स्ट्रीट लैंप और सदियों पुराने चर्च पूरे इलाके को ऐसे सुंदर कैनवास की तरह दिखाते हैं मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो.
इस रोमांटिक शहर में कई मशहूर किसिंग स्पॉट्स और एक ऐसी जगह भी है, जो टूटे दिलों की कहानी कहती है. इसका नाम है म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप्स. इसकी कहानी भी दिलचस्प है. एक प्रेमी जोड़े का रिश्ता टूट गया. अलग होने के बाद उन्होंने अपने रिश्ते से जुड़ी चीजों को संभालकर रखने के बजाय, दुनिया के सामने रखने का फैसला किया. इसी सोच से 2011 में क्रोएशिया का पहला निजी संग्रहालय शुरू हुआ.
इस संग्रहालय में दुनिया भर के लोगों की अधूरी मोहब्बत, धोखे, एकतरफा प्यार और बिछड़ने की कहानियां रखी गई हैं. यहां रखी हर चीज, चाहे दस्ताना हो, स्कार्फ, खिलौना, कुल्हाड़ी या कोई खत किसी न किसी टूटे रिश्ते की याद और दर्द का प्रतीक है. यहां आकर अगर आप कुछ पलों के लिए इमोशनल हो जाएं, तो भी जाग्रेब आपको ज्यादा देर तक उदास नहीं रहने देता. इसकी खूबसूरत गलियां, रंग-बिरंगे बाजार और चहल-पहल वाले कैफे आपका दिल 'गार्डन-गार्डन' यानी खुश कर देते हैं.
इसके अलावा इटली का वेनिस और स्पेन का बार्सिलोना के लिए भी सिटी ऑफ लव की ढेरों मिसालें दी जाती हैं.