दुनियां का इकलौता सांप जो रखता है हाथी को भी ढेर करने की ताकत, सिंगल बाइट में मौत की गारंटी!

Deadly Snake: यूं तो दुनिया में एक से एक जहरीले सांप हैं, लेकिन आज हम जिस सांप की बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ अपने लंबे आकार और डरावने स्वरूप के लिए जाना जाता है बल्कि एक ही बार में सबसे ज्यादा जहर छोड़ने के लिए भी प्रसिद्ध है. चलिए देर ना करते हुए बताते हैं कि वो सांप कौन सा है और एक बार में कितना जहर छोड़ सकता है.

ये है वो जहरीली सांप

वह जहरीला सांप और कोई नहीं बल्कि सांपों का राजा कहलाने वाला किंग कोबरा है. किंग कोबरा सांपों का राजा कहलाता है ये सबसे लंबे सांपों में से एक है और ये बड़े फन और डरावने स्वरूप के लिए जाना जाता है. ये दुनिया के सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट में टॉप पर आता है. जानकारी के अनुसार कोबरा सांप एक ही बार में 500 मिलीग्राम तक जहर छोड़ सकता है. ये जहर 20 इंसानों या पूरे हाथी को कुछ ही घंटों में मौत की नींद सुला सकता है.

दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप

किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा सांप है. आमतौर पर ये 3 से 4 मीटर और कई दुर्लभ मामलों में 5.8 मीटर से भी ज्यादा लंबा होने के कारण ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है. किंग कोबरा अपने आकार, शिकार करने की शैली और खतरनाक जहर के लिए जाना जाता है. बाकी सांप भी इससे खौफ खाते हैं. किंग कोबरा के शरीर पर हल्की धारियां होती हैं जब ये किसी से खतरा महसूस करता है तो ये अपना फन उठाकर खड़ा हो जाता है. किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम ओफियोफैगस हन्ना (Ophiophagus hannah) है. किंग कोबरा बाकी सांपों का शिकार करता है, यही बात इसको और भी खतरनाक बनाती है.

यह भी पढ़ें: चीन की डरावनी परंपरा: कभी आग पर कूदना तो कभी मुर्गे का सिर काटना, हैरान कर देगी वजह

Add Zee News as a Preferred Source

बड़े शिकार के लिए बना जहर

जानकारी के अनुसार, किंग कोबरा का जहर एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है. जब किंग कोबरा किसी जीव को अपना शिकार बनाता है तो ये उसके शरीर का नर्वस सिस्टम बंद कर देता है जिससे टॉक्सिन माइंड और अंगों के बीच सिग्नल को ब्लॉक कर देता है. जिसके बाद बॉडी को लकवा मार जाता है और बाद में दम घुटने लगता है. आखिर में कार्डियक अरेस्ट होता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है