Advertisement
trendingNow13036268
Hindi Newsदुनियादुनियां का इकलौता सांप जो रखता है हाथी को भी ढेर करने की ताकत, सिंगल बाइट में मौत की गारंटी!

दुनियां का इकलौता सांप जो रखता है हाथी को भी ढेर करने की ताकत, सिंगल बाइट में मौत की गारंटी!

Deadly Snake: यूं तो दुनिया में एक से एक खतरनाक और जहरीले जीव मौजूद हैं. इन्हीं जहरीले जीवों में से एक है सांप. जिसको देखकर ही लोगों की सांसें थम जाती हैं. इन्हीं सांपों की दुनिया का एक ऐसा सांप है जो एक ही बार में इतना जहर छोड़ता है कि इंसान तो छोड़ो पूरे हाथी तक को कुछ घंटों में मारने के लिए काफी है. चलिए जानते हैं ये कौन सा सांप है और एक बार में कितना जहर छोड़ता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 10, 2025, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनियां का इकलौता सांप जो रखता है हाथी को भी ढेर करने की ताकत, सिंगल बाइट में मौत की गारंटी!

Deadly Snake:  यूं तो दुनिया में एक से एक जहरीले सांप हैं, लेकिन आज हम जिस सांप की बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ अपने लंबे आकार और डरावने स्वरूप के लिए जाना जाता है बल्कि एक ही बार में सबसे ज्यादा जहर छोड़ने के लिए भी प्रसिद्ध है. चलिए देर ना करते हुए बताते हैं कि वो सांप कौन सा है और एक बार में कितना जहर छोड़ सकता है.

ये है वो जहरीली सांप
वह जहरीला सांप और कोई नहीं बल्कि सांपों का राजा कहलाने वाला किंग कोबरा है. किंग कोबरा सांपों का राजा कहलाता है ये सबसे लंबे सांपों में से एक है और ये बड़े फन और डरावने स्वरूप के लिए जाना जाता है. ये दुनिया के सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट में टॉप पर आता है. जानकारी के अनुसार कोबरा सांप एक ही बार में 500 मिलीग्राम तक जहर छोड़ सकता है. ये जहर 20 इंसानों या पूरे हाथी को कुछ ही घंटों में मौत की नींद सुला सकता है.

दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप
किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा सांप है. आमतौर पर ये 3 से 4 मीटर और कई दुर्लभ मामलों में 5.8 मीटर से भी ज्यादा लंबा होने के कारण ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है. किंग कोबरा अपने आकार, शिकार करने की शैली और खतरनाक जहर के लिए जाना जाता है. बाकी सांप भी इससे खौफ खाते हैं. किंग कोबरा के शरीर पर हल्की धारियां होती हैं जब ये किसी से खतरा महसूस करता है तो ये अपना फन उठाकर खड़ा हो जाता है. किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम ओफियोफैगस हन्ना (Ophiophagus hannah) है. किंग कोबरा बाकी सांपों का शिकार करता है, यही बात इसको और भी खतरनाक बनाती है.
यह भी पढ़ें: चीन की डरावनी परंपरा: कभी आग पर कूदना तो कभी मुर्गे का सिर काटना, हैरान कर देगी वजह

Add Zee News as a Preferred Source

बड़े शिकार के लिए बना जहर 

जानकारी के अनुसार, किंग कोबरा का जहर एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है. जब किंग कोबरा किसी जीव को अपना शिकार बनाता है तो ये उसके शरीर का नर्वस सिस्टम बंद कर देता है जिससे टॉक्सिन माइंड और अंगों के बीच सिग्नल को ब्लॉक कर देता है. जिसके बाद बॉडी को लकवा मार जाता है और बाद में दम घुटने लगता है. आखिर में कार्डियक अरेस्ट होता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

King Cobramost venomous snake

Trending news

थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
CJI
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
ED
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
shopping malls turn into Ghost Malls
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
Deepawali
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
Rahul Gandhi
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत