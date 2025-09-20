Weakest Army: दुनिया की सबसे कमजोर सेनाएं, एक देश की रक्षा करती है भारत की सबसे शक्तिशाली फौज
Hindi Newsदुनिया

Weakest Army: दुनिया की सबसे कमजोर सेनाएं, एक देश की रक्षा करती है भारत की सबसे शक्तिशाली फौज

Weakest army of world: ग्लोबल फायरपावर की मिलिट्री पावर रैंकिंग लिस्ट के मुताबिक आइए आपको बताते हैं दुनिया की सबसे कमजोर सेनाओं (weakest militaries in the world) के बारे में.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 20, 2025, 04:12 AM IST
AI इमेज
AI इमेज

Most weak army of the world:  दुनिया का हर देश अपनी सेना पर गर्व करता है. दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के बारे में सभी जानते होंगे. लेकिन दुनिया की सबसे कमजोर सेनाएं कौन सी हैं, इसके बारे में कम लोगों को ही सही जानकारी होगी. आइए अब आपको दुनिया की सबसे कमजोर सेनाओं के बारे में बताते हैं. इस लिस्ट को बनाने से पहले तमाम देशों के रक्षा बजट का अध्यन करने के साथ-साथ उनके सैनिकों की संख्या, उनके पास मौजूद टैंक, फाइटर जेट और वारशिप के अलावा सबमरीन की संख्या से भी उनकी ताकत का आंकलन किया गया, तब जाकर दुनिया के सबसे कमजोर सेनाओं वाले देशों की सूची सामने आई.

सबसे कमजोर सेना वाले तीन देश

ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग में इस सूची में तानाशाह देशों का भी उनकी ताकत के हिसाब से जिक्र है. इस सूची के मुताबिक अन्य सबसे कमजोर सेनाओं में सोमालिया, बेनिन, लाइबेरिया, बेलीज़, सिएरा लियोन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और आइसलैंड की गिनती दुनिया की सबसे कमज़ोर सेनाओं वाले दस देशों में होती है. दुनिया की सबसे कमजोर सेना भूटान की है, उसके बाद कमजोर सेनाओं वाले देशों की सूची में अगला नाम मोल्दोवा और तीसरा सूरीनाम का है. 

एक की रक्षा करता है भारत

यानी ग्लोबल फायरपावर की रिपोर्ट के मुताबिक भूटान की सेना दुनिया में सबसे कमज़ोर है. भूटान हिमालय में स्थित छोटा देश है. भूटान के पास खुदकी वायुसेना और नौसेना नहीं है. 1949 की भारत और भूटान संधि के तहत दोनों देशों ने एक-दूसरे की सार्वभौमिकता और सुरक्षा का सम्मान करने का वादा किया था. इस समझौते के तहत आज भी इंडियन आर्मी भूटान की सुरक्षा में तैनात है. भूटान से भारते के संबंध काफी प्राचीन और मधुर हैं.

यूं तो भारत दुनिया के 7 देश के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है. लेकिन भूटान की बात अलग है. भूटान की सीमा भारत के असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से मिलती है. जिसकी कुल लंबाई करीब 699 किलोमीटर है. 

भूटान में रहती है भारतीय सेना

भूटान में हमेशा भारतीय सेना की बड़ी मौजूदगी रहती है. ऐसा इसलिए क्योंकि भूटान और भारत के बीच एक समझौता है. जिसके तहत भारत की सेना भूटान की सुरक्षा में तैनात रहती है अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार भूटान को सबसे ज्यादा खतरा किस देश से हैं. जिस तरह भारत के लिए चीन खतरा है. उसी तरह भूटान के लिए भी चीन बड़ा खतरा है. क्योंकि भूटान चीन के साथ करीब 500 किलो मीटर सीमा शेयर करता है.  डोकलाम के कुछ हिस्सों में चीन का कब्जा है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

ArmyIndian Armyweakest army of the world

