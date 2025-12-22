Advertisement
Hindi Newsदुनियाढाका की सड़कों पर गोलियों की गूंज: एक और छात्र नेता के सिर में मारी गोली, हालात बेकाबू

ढाका की सड़कों पर गोलियों की गूंज: एक और छात्र नेता के सिर में मारी गोली, हालात बेकाबू

Bangladesh Violence: छात्र नेता मोतालेब शिकदर को बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच गोली मार दी गई है. जानकारी के अनुसार, शिकदर को गंभीर हालत में खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 01:35 PM IST
Motaleb Shikder: छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के कुछ दिनों बाद सोमवार को बांग्लादेश में एक अन्य नेता को गोली मार दी गई. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की पहचान मोतालेब शिकदर के रूप में हुई है जिसे खुलना में हमलावरों ने सिर पर गोली मार दी. रिपोर्ट के अनुसार, शिकदर नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के नेता हैं जो इसके खुलना मंडल प्रमुख और एनसीपी श्रमिक शक्ति के केंद्रीय आयोजक के रूप में कार्यरत हैं. सोनाडांगा मॉडल पुलिस स्टेशन के अधिकारी अनिमेष मंडल के अनुसार, शिकदर को गंभीर हालत में खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि गोली कान के एक तरफ से प्रवेश कर दूसरी तरफ से बाहर निकल गई है. जानकारी के अनुसार, उनकी हालत खतरे से बाहर है. बता दें, ये हमला ढाका विश्वविद्यालय के कट्टरपंथी छात्र समूह इंकलाब मंच के संस्थापक उस्मान हादी की हत्या के विरोध में फैली हिंसा के दौरान हुई है.

 

खबर अपडेट की जा रही है...

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Motaleb Shikder

