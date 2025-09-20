अपने दामाद से दिल लगा बैठी सास, कई बार बने रिलेशन! सच्ची घटना पर मूवी बनी तो बॉक्स ऑफिस पर मच गया धमाल
Advertisement
trendingNow12929967
Hindi Newsदुनिया

अपने दामाद से दिल लगा बैठी सास, कई बार बने रिलेशन! सच्ची घटना पर मूवी बनी तो बॉक्स ऑफिस पर मच गया धमाल

Mother-in-law and Son-in-law Love Affair Story: दामाद और सास का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है. लेकिन अगर दोनों अपनी मर्यादा भुलाकर आपस में रिलेशनशिप बनाने लगें तो सामाजिक मर्यादाओं का क्या होगा.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 20, 2025, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अपने दामाद से दिल लगा बैठी सास, कई बार बने रिलेशन! सच्ची घटना पर मूवी बनी तो बॉक्स ऑफिस पर मच गया धमाल

Mother in law fell in love with son in law: दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में पति-पत्नी के अलावा किसी ओर से संबंध बनाना अवैध है. ऐसा करने पर जोड़ों को कोड़ों से पीटने के अलावा उसे समाज से बाहर भी कर दिया जाता है. लेकिन क्या हो, अगर सास भी अपने दामाद से दिल लगा बैठे और फिर उनके बीच संबंध बनने लगें. जब इस बात का पता पत्नी को चलेगा तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी. कुछ ऐसी ही सच्ची घटना पर बनी एक इंडोनेशियाई फिल्म इन दिनों पूरे दक्षिण पूर्व में धूम मचा रही है. 

जब सास के दामाद के साथ बन गए सीक्रेट रिलेशन

सहयोगी वेबसाइट WION के मुताबिक, 'नॉर्मा: एक सच्ची कहानी' जो इंडोनेशिया समेत आसपास के तमाम देशों में इन दिनों छाई हुई है. यह फिल्म एक ऐसी शादी के ऊपर है, जो बाहर से खुशहाल दिखती थी, लेकिन पति के अपनी सास के साथ गुप्त संबंध ने उसे बर्बाद कर दिया. वैसे तो यह कहानी ड्रामे से भरपूर थी लेकिन इसका असली इंट्रेस्टिंग पॉइंट ये था कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित थी. बात वर्ष 2022 की है, जब जावा द्वीप के सेरांग शहर की रहने वाली नॉर्मा रिस्मा ने टिकटॉक पर एक वीडियो डाला. इसमें उसने बताया कि उसके पति के अपनी सास यानी उसकी मां के साथ गुप्त रिश्ते हैं. यह वीडियो रातोंरात वायरल हो गया, जिसे लाखों लोग देख चुके थे. इस वीडियो ने न केवल खूब सुर्खियाँ बटोरीं, बल्कि नॉर्मा को एक ऐसी फिल्म की डील भी दिला दी. जो अब पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में धूम मचा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दक्षिण पूर्व एशिया में मचा रही है धूम

नॉर्मा मूवी मार्च 2025 में इंडोनेशियाई सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसके बाद पिछले महीने अगस्त में नेटफ्लिक्स पर इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई और जल्द ही यह इंडोनेशिया के साथ-साथ मलेशिया और सिंगापुर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में शुमार हो गई. यह फिल्म इंडोनेशिया में उस नए चलन को भी दर्शाती है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुई सच्ची कहानियों को फिल्मों में बदला जा रहा है. 

हालांकि अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहां पर व्यभिचार को गलत माना जाता है. वहां पर कई इलाकों में प्रेम विवाह या अडल्टरी के लिए कोड़े मारने की सजा भी दी जाती है. अब वहां पर सरकार ऐसे संबंधों पर रोक लगाने के लिए नया आपराधिक कानून बनाने जा रही है, जो अगले साल से लागू हो जाएगा. इसके बाद नया आपराधिक कानून विवाहेतर संबंधों को अपराध मानेगा. 

पीड़िता के साथ रहकर समझा दर्द

फिल्म को खास बनाने में नॉर्मा रिस्मा की सीधी भागीदारी रही. स्क्रीनराइटर ओका औरोरा ने नॉर्मा के साथ लंबा वक्त बिताया और उनके दर्द, भावनाओं और परिवार की पृष्ठभूमि को समझा. हालांकि, फिल्म में ड्रामे के लिए कुछ हिस्सों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया, लेकिन कहानी का मूल नॉर्मा की सच्चाई पर टिका है. ऐसे ही एक सीन में, जब अफेयर का खुलासा होता है, तो एक किरदार को उल्टी करते दिखाया गया है, जो दर्शकों के सदमे को बयां करता है. 

अब क्या कर रही है नॉर्मा रिस्मा?

अब नॉर्मा रिस्मा अपने गृहनगर सेरांग में एक आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम कर रही हैं. वे अपनी मां रिहाना के साथ रहती हैं. रिहाना को ही अपने दामाद के साथ अफेयर के आरोप में 8 महीने जेल की सजा हुई थी. जबकि उनके पूर्व पति रोजी नौ महीने की सजा काट रहे हैं. फिल्म रिलीज होने के बाद नॉर्मा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहीं और वहां पर अपनी जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों को साझा किया. यह फिल्म एक ऐसी कहानी है, जो औरतों को अपने दर्द को आवाज देने की हिम्मत देती है. साथ ही इंडोनेशिया के समाज में बदलाव की एक छोटी सी चिंगारी जगाती है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Love Affairs Story in Hindi

Trending news

भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
Chewing Gum
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
NH48 traffic jam
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
PM Modi
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
Bullet train
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
amaravati news
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
Muslim personal law marriage
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
PM Modi Bhavnagar Visit
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
;