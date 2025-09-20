अपने दामाद से दिल लगा बैठी सास, कई बार बने रिलेशन! सच्ची घटना पर मूवी बनी तो बॉक्स ऑफिस पर मच गया धमाल

Mother in law fell in love with son in law: दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में पति-पत्नी के अलावा किसी ओर से संबंध बनाना अवैध है. ऐसा करने पर जोड़ों को कोड़ों से पीटने के अलावा उसे समाज से बाहर भी कर दिया जाता है. लेकिन क्या हो, अगर सास भी अपने दामाद से दिल लगा बैठे और फिर उनके बीच संबंध बनने लगें. जब इस बात का पता पत्नी को चलेगा तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी. कुछ ऐसी ही सच्ची घटना पर बनी एक इंडोनेशियाई फिल्म इन दिनों पूरे दक्षिण पूर्व में धूम मचा रही है.

जब सास के दामाद के साथ बन गए सीक्रेट रिलेशन

सहयोगी वेबसाइट WION के मुताबिक, 'नॉर्मा: एक सच्ची कहानी' जो इंडोनेशिया समेत आसपास के तमाम देशों में इन दिनों छाई हुई है. यह फिल्म एक ऐसी शादी के ऊपर है, जो बाहर से खुशहाल दिखती थी, लेकिन पति के अपनी सास के साथ गुप्त संबंध ने उसे बर्बाद कर दिया. वैसे तो यह कहानी ड्रामे से भरपूर थी लेकिन इसका असली इंट्रेस्टिंग पॉइंट ये था कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित थी. बात वर्ष 2022 की है, जब जावा द्वीप के सेरांग शहर की रहने वाली नॉर्मा रिस्मा ने टिकटॉक पर एक वीडियो डाला. इसमें उसने बताया कि उसके पति के अपनी सास यानी उसकी मां के साथ गुप्त रिश्ते हैं. यह वीडियो रातोंरात वायरल हो गया, जिसे लाखों लोग देख चुके थे. इस वीडियो ने न केवल खूब सुर्खियाँ बटोरीं, बल्कि नॉर्मा को एक ऐसी फिल्म की डील भी दिला दी. जो अब पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में धूम मचा रही है.

दक्षिण पूर्व एशिया में मचा रही है धूम

नॉर्मा मूवी मार्च 2025 में इंडोनेशियाई सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसके बाद पिछले महीने अगस्त में नेटफ्लिक्स पर इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई और जल्द ही यह इंडोनेशिया के साथ-साथ मलेशिया और सिंगापुर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में शुमार हो गई. यह फिल्म इंडोनेशिया में उस नए चलन को भी दर्शाती है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुई सच्ची कहानियों को फिल्मों में बदला जा रहा है.

हालांकि अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहां पर व्यभिचार को गलत माना जाता है. वहां पर कई इलाकों में प्रेम विवाह या अडल्टरी के लिए कोड़े मारने की सजा भी दी जाती है. अब वहां पर सरकार ऐसे संबंधों पर रोक लगाने के लिए नया आपराधिक कानून बनाने जा रही है, जो अगले साल से लागू हो जाएगा. इसके बाद नया आपराधिक कानून विवाहेतर संबंधों को अपराध मानेगा.

पीड़िता के साथ रहकर समझा दर्द

फिल्म को खास बनाने में नॉर्मा रिस्मा की सीधी भागीदारी रही. स्क्रीनराइटर ओका औरोरा ने नॉर्मा के साथ लंबा वक्त बिताया और उनके दर्द, भावनाओं और परिवार की पृष्ठभूमि को समझा. हालांकि, फिल्म में ड्रामे के लिए कुछ हिस्सों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया, लेकिन कहानी का मूल नॉर्मा की सच्चाई पर टिका है. ऐसे ही एक सीन में, जब अफेयर का खुलासा होता है, तो एक किरदार को उल्टी करते दिखाया गया है, जो दर्शकों के सदमे को बयां करता है.

अब क्या कर रही है नॉर्मा रिस्मा?

अब नॉर्मा रिस्मा अपने गृहनगर सेरांग में एक आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम कर रही हैं. वे अपनी मां रिहाना के साथ रहती हैं. रिहाना को ही अपने दामाद के साथ अफेयर के आरोप में 8 महीने जेल की सजा हुई थी. जबकि उनके पूर्व पति रोजी नौ महीने की सजा काट रहे हैं. फिल्म रिलीज होने के बाद नॉर्मा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहीं और वहां पर अपनी जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों को साझा किया. यह फिल्म एक ऐसी कहानी है, जो औरतों को अपने दर्द को आवाज देने की हिम्मत देती है. साथ ही इंडोनेशिया के समाज में बदलाव की एक छोटी सी चिंगारी जगाती है.