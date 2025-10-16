व्हीलचेयर, बैंडेज और कैंसर.. बच्चे को बीमारी का झूठ फैलाकर मां ने बटोर लिए 53 लाख रुपये, फिर ऐसे फंस गई

Australian Crime News in Hindi: मां-बाप के लिए अपने बच्चों सेहत-सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है. वे बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा किस्सा सामने आया है, जिसने सुनने वालों के होश उड़ा दिए हैं. वहां पर 45 वर्षीय महिला ने अपने 6 साल के बेटे को कैंसर होने की झूठी कहानी फैलाकर नोट बटोरने के लिए इस्तेमाल कर लिया.

बेटे को कैंसर होने का फैलाया झूठ

सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में पकड़ी गई महिला ने अपने 6 साल के बेटे के शरीर पर बहुत सारी बैंडेज लपेट दी और फिर उसे व्हील चेयर पर साथ घुमाना शुरू कर दिया. पूछने पर वह लोगों से बोलती कि उसके बेटे को कैंसर है और उसकी रेडियोथेरेपी चल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

बटोर डाले 53 लाख रुपये

इस ट्रिक के जरिए महिला ने सैकड़ों लोगों से काफी धन डोनेशन के रूप में बटोरा. ऑनलाइन फंडरेजिंग पेज और बेटे के स्कूल के जरिए उन्होंने करीब 60,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 53 लाख रुपये जुटा लिए. हालांकि उसका यह खेल अंतहीन समय तक नहीं चला और शिकायत मिलने के बाद जब जांच हुई तो उसका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया.

पुलिस के एक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर जॉन डीकेन्डिया ने बताया कि आरोपी महिला ने 11 आरोप स्वीकार किए हैं, जिनमें क्रिमिनल नेग्लेक्ट और धोखाधड़ी शामिल हैं. अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुई महिला ने बताया कि उसने यह सारा फर्जीवाड़ा कैसे किया. आरोपियों ने 500 डॉलर से 3,000 डॉलर तक की राशि जुटाने के लिए यह झूठ बोला.

महिला पर चल रहा है केस

जॉन डीकेन्डिया ने कहा, 'मैंने कभी इतना चालाक और क्रूर तरीका नहीं देखा. आखिर कोई पैरंट अपने स्वार्थ के लिए कैंसर जैसी बीमारी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है.' उन्होंने बताया कि महिला पर फिलहाल केस चल रहा है और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी.

घटना जानकर लोग दंग

इस घटना के सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लोग हैरान हैं. उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जो पैसा उन्होंने बीमार बच्चे की मदद के लिए दिया था, वह धोखाधड़ी के जरिए इकट्ठा किया गया था. इस घटना ने लोगों की विश्वसनीयता और सहानुभूति पर भी सवाल खड़ा कर दिया. अब लोग उस महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.