मां ने 'चुरा ली' 4 साल के बेटे की आइसक्रीम, बच्चे ने 911 पर किया कॉल, पुलिस ने कैसे किया इंसाफ?

बच्चों को आइस्क्रीम काफी पसंद होती है, और मां-बाप उन्हें इसे ज्यादा खाने से रोकते हैं, ताकि उन्हें सर्दी-खांसी और जुकाम या कोई और बीमारी न हो जाए. लेकिन अमेरिका में एक बच्चे ने आइस्क्रीम की चाहत में पुलिस को बुला लिया. माउंट प्लेजेंट (Mount Pleasant) के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, विस्कॉन्सिन (Wisconsin) के 4 साल के एक बच्चे के सेंस ऑफ जस्टिस की परीक्षा पिछले मंगलवार को हुई, जब उसने अपनी मां द्वारा उसकी आइसक्रीम खाने की शिकायत करने के लिए इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल किया.

"मेरी मम्मी को गिरफ्तार कर लो"

पुलिस अधिकारियों ने एक 911 हैंगअप कॉल पर रिस्पॉन्ड किया, जहां उन्हें एक छोटा बच्चा मिला जिसने अपनी मां के बारे में एक गंभीर शिकायत के साथ आपातकालीन सेवाओं से संपर्क किया था. सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक, बच्चे ने 911 कॉल पर मौजूद डिस्पैचर को बताया, "मेरी मम्मी बुरी बन रही हैं." जब पूछा गया कि क्या हो रहा है, तो लड़के ने मांग की, "मेरी मम्मी को पकड़ लो."

Wisconsin 4-year-old Dez’Riel Lowery called 911 and told police to arrest his mom for eating his ice cream. After a visit to Dez’Riel's house to teach him 911 is only for emergencies, officers returned the next day with ice cream.#Wisconsin pic.twitter.com/LIiVvGMfcn

