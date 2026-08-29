/मां मैं जिंदा हूं... स्कूल के लिए निकला 8 साल का मासूम, सैलाब में हुआ लापता; मौत को मात देकर लौटा बच्चा

नेपाल में आए फ्लैश फ्लड से अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और बड़ी तादाद में अभी-भी लोग लापता हैं. सैलाब से बन हालात के बाद लोग अपनों को तलाश रहे हैं. कुछ को वो मिल जा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों की तलाश जारी है. इसी कड़ी में एक 8 साल बच्चे की उसकी मां के साथ हुई फिर से मुलाकात चर्चा में है. क्योंकि मां को लग रहा था कि उसके दोनों बेटे भी इस बाढ़ की चपेट में आने से मर गए होंगे. हालांकि कुदरत ने कुछ और लिखा हुआ था.
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 8 साल का जोयल घले सैलाब को आता देख जंगल की तरफ भाग गया था और फिर एक पेड़ पर चढ़ गया था. जिसे बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर से एयर लिफ्ट किया गया. हालांकि बच्चे के पैर में फ्रैक्चर था और चेहरे पर भी चोटें आई थीं. जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया दिया गया.
जबकि दूसरी तरफ उसकी 28 वर्षीय मां मट्टी माया तमांग अपने दो लापता बेटों की तलाश में राहत शिविरों और संग्रह केंद्रों के चक्कर लगा रही थीं. जिस समय सैलाब आया तो तमांग घर पर बुनाई का काम कर रही थीं, तभी उन्होंने अचानक ऐसी आवाज सुनी, जो उन्हें भूकंप जैसी लगी. तमांग ने कहा, 'मैं देख सकती थी कि सब कुछ बहता जा रहा था। मुझे लगा कि मेरे बच्चे भी बह गए होंगे.'
वह अपने बच्चों के स्कूल की तरफ निकल पड़ीं. आमतौर पर कार से स्कूल पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगते थे, लेकिन इलाके में इतना बदलाव आ चुका था कि उन्हें रास्ता पहचानने में भी मुश्किल हुई. यहां तक कि स्कूल पूरी तरह तबाह हो चुका था. उन्होंने कहा, 'आप समझ ही नहीं सकते थे कि स्कूल कहां था और बाजार कहां था. हर तरफ सिर्फ पानी, पत्थर और कीचड़ था.'
मां ने समाचार एजेंसी Reuters को बताया,'मेरे बच्चों के नाम लिस्ट में नहीं थे और वे वहां भी नहीं थे. मैंने मान लिया था कि मेरे दोनों बच्चे अब नहीं रहे. मैं बस रो सकती थी. मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी.' अपने बेटों को तलाशने की कई कोशिशें नाकाम होने के बाद तमांग को गुरुवार को Reuters की एक पत्रकार का फोन नंबर मिला. उस पत्रकार ने कुछ घंटे पहले ही नुवाकोट जिले के एक अस्पताल में घले से मुलाकात की थी. पत्रकार ने घले से बात की, इससे पहले कि उसे आगे के इलाज के लिए कहीं और ले जाया जाता. उन्होंने बताया कि बच्चे ने वीडियो बनाने के लिए सहमति दी, ताकि उसके परिवार का पता लगाया जा सके. पत्रकार ने अस्पताल में अपना फोन नंबर छोड़ दिया और कुछ घंटे बाद तमांग ने उनसे संपर्क किया.
जब पत्रकार ने उन्हें बताया कि घले जिंदा है और उसे काठमांडू ले जाया गया है, तो तमांग ने कहा कि उन्हें इस खबर पर मुश्किल से विश्वास हो रहा था. तब तक तमांग को अपने छोटे बेटे के जिंदा होने का भी पता चल चुका था. शुक्रवार को तमांग काठमांडू के उस अस्पताल पहुंचीं, जहां घले को ले जाया गया था. उनका घर वहां से करीब दो घंटे की दूरी पर है. कई दिनों तक बेटे की तलाश करने के बाद तमांग अस्पताल के बेड के पास चुपचाप खड़ी रहीं. तमांग ने बताया कि घले के पिता, जो जापान में निर्माण मजदूर के तौर पर काम करते हैं, भी उनसे मिलने के लिए यात्रा कर रहे थे.