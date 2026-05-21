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Hindi Newsदुनियाएवरेस्ट पर महा ट्रैफिक जाम, लेकिन बन गया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 274 पर्वतारोही चढ़े सागरमाथा

एवरेस्ट पर 'महा ट्रैफिक जाम', लेकिन बन गया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 274 पर्वतारोही चढ़े 'सागरमाथा'

इस सीजन में  माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों ने एक बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया है. बुधवार को केवल एक ही दिन में करीब 274 पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 21, 2026, 06:07 PM IST
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एवरेस्ट पर 'महा ट्रैफिक जाम', लेकिन बन गया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 274 पर्वतारोही चढ़े 'सागरमाथा'

पर्वतारोहण करना कई लोगों की चाह होती है. इस बीच नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. गत बुधवार (20 मई) को केवल एक ही दिन में 274 पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, जिसके बाद एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया. 

दरअसल, इससे पहले साल 2019 में एक दिन में 223 पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट फतह किया था। माना जा रहा है कि इस बार मौसम साफ रहने के कारण बड़ी संख्या में पर्वतारोही एक साथ शिखर तक पहुंचने में सफल रहे। बुधवार को इतनी संख्या में पहुंचे पर्वतारोहियों के कारण यह अब तक का सबसे बड़ा एकदिवसीय रिकॉर्ड माना जा रहा है। 

हर साल बड़ी संख्या में होती है चढ़ाई 

गौरतलब है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची इस चोटी को फतह करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्वतारोही जाते हैं. इस साल चीन की ओर से इस चोटी पर चढ़ाई के लिए अनुमति नहीं दी गई थी. यही कारण है कि इस बार सभी अभियान नेपाल वाले मार्ग से ही संचालित किए गए. 

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कितने परमिट जारी किए गए 

नेपाल सरकार की ओर से इस सीजन में करीब 494 पर्वतारोहण परिमिट जारी किया गया था. प्रत्येक परमिट की कीमत करीब 15 हजार डॉलर बताई गई है. बता दें कि पर्वतारोहियों के साथ बड़ी संख्या में शेरपा गाइड भी अभियान में शामिल रहें. हालांकि, बड़ी संख्या में पर्वतारोहियों के पहुंचने के बाद एवरेस्ट पर भीड़ को लेकर चिंता भी जताई जा रही है. विशेषकर डेथ जोन कहे जाने वाली ऊंचाई वाले हिस्से में जहां पर ऑक्सीजन की काफी कमी होती है. इस कारण जोखिम काफी बढ़ जाता है. 

इस बीच पर्वतारोहण कंपनियों ने दावा किया है कि सही योजना और पर्याप्त ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ बड़ी संख्या में चढ़ाई करने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई है. बताया जाता है कि इस सीजन में नेपाली शेरपा गाइज कामी रीता शेरपा ने भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया है. बता दें कि उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह की है. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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