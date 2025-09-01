Mount Everest पर अब अकेले नहीं कर सकेंगे चढ़ाई, रायल्टी फीस भी बढ़ी; नेपाल में आज से नए नियम लागू
Mount Everest पर अब अकेले नहीं कर सकेंगे चढ़ाई, रायल्टी फीस भी बढ़ी; नेपाल में आज से नए नियम लागू

Mount Everest New Climbing Rules: नेपाल में माउंट एवरेस्ट समेत 8 हजार मीटर ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करना अब महंगा हो गया है. नेपाल सरकार ने इस रॉयल्टी फीस में भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 01, 2025, 05:46 AM IST
Mount Everest पर अब अकेले नहीं कर सकेंगे चढ़ाई, रायल्टी फीस भी बढ़ी; नेपाल में आज से नए नियम लागू

Mount Everest Climbing New Royalty Fee: नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर अब कोई भी पर्वतारोही अकेले नहीं चढ़ सकेगा. अगर आप ग्रुप में चढ़ना चाहते हैं तो इसकी अनुमति मिल जाएगी लेकिन आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. नेपाल सरकार ने इस संबंध में नए नियम जारी कर दिए हैं. ये नियम आज यानी 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे. 

8 हजार मीटर से ऊंची चोटी पर अकेले नहीं चढ़ सकेंगे

नेपाल में 8000 मीटर ऊँची चोटियों पर एकल अभियानों और पर्वतारोहण को समाप्त करने संबंधी नया नियम सोमवार, 1 सितंबर से औपचारिक रूप से लागू हो गया है. इससे पहले फरवरी में, इस हिमालयी राष्ट्र ने सरकार के आधिकारिक प्रकाशन, नेपाल राजपत्र में प्रकाशित करके पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया था.

बता दें कि अकेले चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के साथ दुर्घटना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए नेपाल सरकार ने इस साल 3 फरवरी को आदेश जारी कर सभी 8000 मीटर ऊंची चोटियों पर अकेले चढ़ाई पर बैन लगा दिया था. इसके लिए पर्वतारोहण से जुड़े पुराने नियम 6 में संशोधन किया गया. इस हिमालयी राष्ट ने इस संबंध ने अपने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नए नियम घोषित कर दिए हैं. 

ट्रेंड पर्वतारोहियों को नहीं मिलेगी छूट

नेपाल सरकार की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक, 8 हज़ार मीटर से ज़्यादा ऊंची किसी भी पर्वत चोटी पर चढ़ने के लिए अब हर पर्वतारोहण दल में कम से कम 2 सदस्य और एक ट्रेंड गाइड होना अनिवार्य होगा. यह नियम माउंट एवरेस्ट समेत सभी ऊंची चोटियों पर लागू होगा. 

इन नए नियमों के लागू होने के साथ ही आज से नेपाल में ऊंची पर्वत चोटियों पर अकेले चढ़ने का युग भी खत्म हो जाएगा. इस नियम में किसी भी पर्वतारोही को छूट नहीं दी जाएगी. फिर भले ही उसे कितना भी अनुभव क्यों न हो या वह खुद को कितना भी ट्रेंड क्यों न मानता हो. 

रॉयल्टी फीस में भी हुई भारी बढ़ोतरी

इसके साथ ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की परमिट फीस में भी बढ़ोतरी कर दी गई है. बसंत ऋतु में साउथ रूट से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोहियों को अब 11 हजार के बजाय 15 हजार डॉलर प्रति व्यक्ति रॉयलटी फीस चुकानी होगी. यह वो सीजन होता है, जब एवरेस्ट पर मौसम काफी हद शांत रहता है. जिसके चलते इस हिमालयी राष्ट्र में पर्वतारोहण करने वालों की भीड़ लगी रहती है. 

वहीं सितंबर से नवंबर तक चलने वाले शरद ऋतु सीजन में पर्वतारोहण रॉयल्टी को भी मौजूदा 5,500 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 7,500 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है. जबकि दिसंबर से फरवरी तक चलने वाले शीतकालीन सीजन और जून से अगस्त तक चलने वाले मानसून सीजन में फीस बढ़ाकर 2,750 अमेरिकी डॉलर से 3,750 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति कर दी गई है. 

परिवार के लोगों के बेस कैंप जाने पर बना नियम

सरकार ने नेपाली पर्वतारोहियों के लिए रॉयलटी फीस बढ़ा दी है. उन लोगों के लिए वसंत ऋतु में सामान्य मार्ग के लिए रॉयल्टी 75,000 नेपाली रुपये को दोगुना करके 1,50,000 नेपाली रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया है. नेपाल सरकार ने कुछ ही दिनों पहले पर्वतारोहण को नियमित करने के लिए कई बदलाव किए हैं. इनमें पर्वतारोहियों के परिवार के सदस्यों, गाइडों औऊंचाई वाले बेस कैंप कर्मचारियों के बेस कैंप में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था. 

अब नए नियमों के अनुसार, पर्यटन विभाग से पूर्व अनुमति मिलने पर परिवार के सदस्यों को बेस कैंप में अधिकतम दो दिनों तक ठहरने से छूट दी जा सकती है. इसके साथ ही हाई ऑल्टिट्यूड एरिया में काम करने वाले गाइडों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक पर्वतारोहण के बाद सेल्फ डिक्लेशन दें कि उनके कितने क्लाइंट ने सफलतापूर्वक एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है. इसके लिए पर्वतारोही का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाते हुए मूल तस्वीरें प्रस्तुत की जानी चाहिए. इसकी पुष्टि के बाद ही किसी पर्वतारोही को नेपाल सरकार की ओर एवरेस्ट चढ़ाई का सर्टिफिकेट दिया जा सकेगा. 

मानव अपशिष्ट को हर हाल में नीचे लाना होगा

इसके साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि अब ऊंचे पहाड़ों में चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को अपने मल समेत सभी अवशिष्टों को उचित निपटान के लिए नीचे लाना होगा. साथ ही ऊपरी इलाकों में कचरा इकट्ठा करने के लिए उन्हें बायोडिग्रेडेबल बैग ले जाने की ज़रूरत होती है. नेपाल में 1953 से अब तक लगभग 8,900 लोग दुनिया की सबसे ऊँची चोटी पर चढ़ चुके हैं.

(एजेंसी ANI)

 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Mount Everest

Trending news

;