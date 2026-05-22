माउंट एवरेस्ट फतह कर लौट रहे 2 भारतीयों की मौत, आखिर कितनी खतरनाक है सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई? डेथ जोन में कांप जाते हैं पर्वतारोही

Mount Everest Climbing Challenges: दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना दुनिया भर के पर्वतारोहियों का सबसे बड़ा सपना होता है. इस सीजन में माउंट एवरेस्ट पर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित हुआ है. बुधवार (20 मई) को केवल एक ही दिन में 274 पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे. यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड हैं.

हालांकि, इस बार माउंट एवरेस्ट पर इस भारी भीड़ और खराब मौसम के कारण दो भारतीय पर्वतारोहियों की मौत हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दोनों पर्वतारोहियों की मौत एवरेस्ट को फतह कर वापस लौटने के बाद हुई है. इस घटना के बाद नेपाल सरकार ने चेतावनी जारी की है. दो भारतीयों समेत माउंट एवरेस्ट की कठिन चढ़ाई में कम से कम 5 लोगों की जान गई है.

लौटते समय गई जान

अल-जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक भारतीय की मौत कैंप-2 के पास हुई, जबकि दूसरे की जान हिलेरी स्टेप इलाके में गई थी. बता दें कि इस इलाके को डेथ जोन भी कहा जाता है. नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि इस सीजन में कम से कम पांच पर्वतारोहियों की जान गई है. लगातार इस रूट पर बढ़ी मौतों ने एवरेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था के साथ भीड़ नियंत्रण पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आगे आपको बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कितना मुश्किल है और यह कितना खतरनाक माना जाता है.

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कितना मुश्किल है एवरेस्ट फतह का रास्ता

बता दें कि दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक सपना होता है. हर सीजन में बड़ी संख्या में इसके लिए लोग आवेदन करते हैं, लेकिन काफी कम लोग एवरेस्ट को फतह कर पाते हैं. हालांकि, कुछ ऐसे भी बहादुर हैं, जिन्होंने कई बार एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है. माउंट एवरेस्ट के रास्ते में अत्यधिक ठंड (-20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक) होती है. इस दौरान तूफानी हवाएं चलती हैं और ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है .

इसके अलावा एवरेस्ट पर चढ़ाई के रास्ते में कई ऐसी वजहें हैं, जो इसको और जोखिम भरा बनाती हैं. इसमें सबसे पहले डेथ जोन का नाम आता है. 26,000 फीट से ऊपर के क्षेत्र को डेथ जोन के नाम से जाना जाता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल का केवल एक-तिहाई रह जाता है. इस क्षेत्र में पहुंचने के साथ ही इंसानी शरीर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सर्वाइव नहीं कर पाता है. कई बार शारीरिक बीमारियां भी ऑक्सीजन की कमी के कारण पर्वतारोहियों को घेरने लगती हैं.

जब एवरेस्ट पर बनी ट्रैफिक जाम की स्थिति

गौरतलब है कि इस सीजन में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. एक ही दिन में 274 पर्वतारोहियों ने नेपाल की ओर से एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का रिकॉर्ड स्थापित किया. विशेषज्ञ मानते है इतनी अधिक भीड़ के कारण पहाड़ पर ट्रैफिक जाम जैसे स्थिति हो गई.

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