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Hindi Newsदुनियामाउंट एवरेस्ट का वो डेथ जोन, जहां शरीर हो जाता है शटडाउन, मौत से बचने के लिए एक-एक सांस के लिए होती है लड़ाई

माउंट एवरेस्ट का वो 'डेथ जोन', जहां शरीर हो जाता है 'शटडाउन,' मौत से बचने के लिए एक-एक सांस के लिए होती है लड़ाई

Mount Everest Death Zone Danger: माउंट एवरेस्ट में हर साल सैकड़ों लोग चढ़ाई करने जाते हैं, जिनमें से कईयों की यहां मौत भी हो जाती है. दुनिया की इस सबसे बड़ी चोटी में एक डेथ जोन है. यहां पहुंचने के बाद निकलना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है. आखिर क्या है ये डेथ जोन?

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 28, 2026, 04:20 PM IST
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माउंट एवरेस्ट का वो 'डेथ जोन', जहां शरीर हो जाता है 'शटडाउन,' मौत से बचने के लिए एक-एक सांस के लिए होती है लड़ाई

Mount Everest Death Zone: नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है. इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है. हर साल सैकड़ों पर्वतारोही इस चोटी पर चढ़ने के लिए हजारों डॉलर खर्च करते हैं और अपनी जान को खतरे में डालते हैं. इस शिखर का अंतिम चरण सबसे कठिन माना जाता है. 8,000 मीटर से ऊपर के इस क्षेत्र को डेथ जोन यानी मौत का इलाका भी बोला जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पहुंचते ही इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है. यहां ऑक्सीजन की कमी और कई कारणों से अबतक 340 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

एवरेस्ट का 'डेथ जोन' 

इस साल 2026 में एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए कम से कम 5 पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी है, जिनमें शिखर पर पहुंचने के बाद उतरते समय मरने वालो में 2 भारतीय भी शामिल थे. इनमें से एक शख्स हिलेरी स्टेप के पास गिरा, जो डेथ जोन के 
अंदर पहाड़ के सबसे खतरनाक संकरों में से एक है.

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डेथ जोन में ऑक्सीजन मिलना आसान नहीं होता है, इसके लिए हार्ट को काफी मेहनत करनी पड़ती है. यहां पर्वतारोहियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, जिससे उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है. 

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एवरेस्ट पर मौत का कारण

माउंट एवरेस्ट पर मौत का सबसे बड़ा कारण हाइपोक्सिया यानी वो स्थिति है, जब ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाता है कि यह शरीर के टिश्यू और अंगों तक नहीं पहुंच पाता है.

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एवरेस्ट की चोटी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम होता है कि हर सांस के साथ खून में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाती है. बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जो भी व्यक्ति इस चोटी तक पहुंचता है वह 4 मिनट के अंदर बेहोशी और 6 मिनट में मृत्यु को प्यारा हो जाता है. अत्यधिक ऑक्सीजन की कमी का असर सबसे पहले दिमाग पर पड़ता है. इससे पर्वतारोही की सोचने-समझने और फैसले लेने की शक्ति प्रभावित होती है. कई लोग संतुलन खो देते हैं और रस्सियों से जुड़ने जैसे सुरक्षा उपायों को तक भूल जाते हैं. इसलिए यहां ऑक्सीजन को ऑप्शन नहीं बल्कि जीवनरक्षक माना जाता है. 

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कहां होती है सबसे ज्यादा मौत? 

कई लोगों का मानना है कि एवरेस्ट की चोटी ही इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है. हालांकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बता दें कि अधिकतर पर्वतारोहियों की मौत उतरते समय ही होती है. शिखर पर पहुंचने के बाद थकान चरम पर पहुंच जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं और मानसिक क्षमता कमजोर हो जाती है, लेकिन पर्वतारोहियों को घंटों तक खतरनाक तरीके से नीचे उतरना पड़ता है. इसी समय घातक गलतियां होती हैं.

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एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई  पर्वतारोही थकान के चलते मर जाते हैं क्योंकि वे कुछ सोच नहीं पाते या बेसिक एक्टिविटी में तालमेल नहीं बिठा पाते. ऐसे में रस्सी छूटने, किसी खुले टीले के पास ठोकर लगने या लो विजिबिलिटी में मोड़ लेना उनकी जान को जोखिम में डाल देता है. इतना खतरे के बावजूद आज भी इस चोटी पर चढ़ने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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