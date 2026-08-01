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दुनिया के 14 में से 5 सबसे ऊंचे पहाड़ PoK में, पहले ही ले चुके 281 से ज्यादा पर्वतारोहियों की जान; हर कदम पर रहता है मौत का खतरा

Worlds Highest Mountains: PoK में दुनिया के 14 में से 5 सबसे ऊंचे पहाड़ स्थित हैं. इनमें अबतक 281 लोगों की मौत हो चुकी है. यहां मौजूद के2 को सबसे खतरनाक पर्वत कहा जाता है. इसकी कठिन चढ़ाई पर्वतारोहियों को सांसें गिनने पर मजबूर कर देती है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 01, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:51 PM IST
दुनिया के 14 में से 5 सबसे ऊंचे पहाड़ PoK में, पहले ही ले चुके 281 से ज्यादा पर्वतारोहियों की जान; हर कदम पर रहता है मौत का खतरा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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