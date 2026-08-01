/दुनिया के 14 में से 5 सबसे ऊंचे पहाड़ PoK में, पहले ही ले चुके 281 से ज्यादा पर्वतारोहियों की जान; हर कदम पर रहता है मौत का खतरा

Mountains Of PoK: पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में काराकोरम रेंज में चढ़ाई के दौरान प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की मौत हो गई. वह बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए थे. निम्स दाई के नाम से मशहूर निर्मल पुर्जा की कंपनी 'एलीट एक्सपेडिशन' ने आज उनके निधन की घोषणा की. बता दें कि दुनिया के 14 में से 5 सबसे ऊंचे पहाड़ PoK में हैं. यहां अबतक 281 से अधिक पर्वतारोहियों की जान जा चुकी है.
PoK दुनिया की समुद्र तल से 8,000 मीटर ऊंची चोटियों में से 5 का घर है. ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक, K2,नंगा पर्वत, ब्रॉड पीक, गैशरब्रुम I और गैशरब्रुम II जैसी इन चोटियों पर 281 से ज्यादा पर्वतारोहियों की मौत दर्ज हो चुकी है. हालिया ब्रॉड पीक हादसे के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है.
PoK में स्थित के2 माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है. इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है. यह चीन और PoK की सीमा पर काराकोरम रेंज में स्थित है. कठिन चढ़ाई और खतरनाक मौसम के चलते इस पर्वत को 'सैवेज माउंटेन' यानी हिंसक पर्वत भी कहा जाता है.
निर्मल पुर्जा ने 16 जनवरी 2021 को इस खतरनाक माउंटेन की चढ़ाई की थी. खड़ी ढलान और बर्फीले तूफान के चलते पर्वतारोही इस पर्वत को एवरेस्ट से ज्यादा खतरनाक मानते हैं.
के2 के अलावा PoK में नंगा पर्वत भी है. यह दुनिया की नौवीं सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,126 मीटर यानी 26,660 फीट है. बेहद जोखिम और कठिन चढ़ाई होने के चलते इस पर्वत को 'किलर माउंटेन' भी कहा जाता है. वहीं इसकी खड़ी ढलानों पर बर्फ नहीं टिक पाने के चलते इसे नंगा पर्वत कहा जाता है.
ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही हरमन बुहल ने साल 1953 में इस चोटी को फतह किया था. 3 जुलाई 2019 को निर्मल पुर्जा ने पहली बार इस नंगा पर्वत की चढ़ाई की थी.
PoK के अलावा भारत में कंचनजंगा, नंदा देवी और कामेट जैसे ऊंचे पर्वत हैं, जिसमें सिक्किम में भारत-नेपाल बॉर्डर के पास स्थित कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है. यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है.
उत्तराखंड में नंदा देवी पीक भी 7,816 मीटर की ऊंचाई के साथ देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है.
भारत का पड़ोसी देश नेपाल दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों का घर है. यहां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और ल्होत्से जैसी मुख्य चोटियां स्थित हैं, जहां हर साल लोग इन्हें फतेह करने पहुंचते हैं.