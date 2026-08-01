/दुनिया के 14 में से 5 सबसे ऊंचे पहाड़ PoK में, पहले ही ले चुके 281 से ज्यादा पर्वतारोहियों की जान; हर कदम पर रहता है मौत का खतरा

Mountains Of PoK: पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में काराकोरम रेंज में चढ़ाई के दौरान प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की मौत हो गई. वह बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए थे. निम्स दाई के नाम से मशहूर निर्मल पुर्जा की कंपनी 'एलीट एक्सपेडिशन' ने आज उनके निधन की घोषणा की. बता दें कि दुनिया के 14 में से 5 सबसे ऊंचे पहाड़ PoK में हैं. यहां अबतक 281 से अधिक पर्वतारोहियों की जान जा चुकी है.