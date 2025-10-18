Advertisement
trendingNow12966497
Hindi Newsदुनिया

मोजाम्बिक में बीच समुद्र दर्दनाक हादसा, नाव पलटने से 3 भारतीयों की मौत

Mozambique Boat Accident: नाव हादसे में बचाए गए 5 भारतीय नागरिक फिलहाल सुरक्षित हैं. इनके अलावा एक भारतीय का बेइरा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.पांच लापता भारतीय नागरिकों की खोज और बचाव के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इस रेस्क्यू में लोकल अधिकारियों के अलावा समुद्री एजेंसियां भारतीय दल के साथ सहयोग कर रहे हैं. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 18, 2025, 07:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोजाम्बिक में बीच समुद्र दर्दनाक हादसा, नाव पलटने से 3 भारतीयों की मौत

Mozambique Boat Capsize: मोजाम्बिक में दर्दनाक हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत की दुखद खबर सामने आ रही  है. नाव दुर्घटना के कारण तीन भारतीयों की मौके पर मौत हो गई और अन्य 5 लापता हैं. घटना उस वक्त हुई जब बेईरा बंदरगाह तट से टैंकर चालकों के एक दल को जहाज की तरफ ले जाया जा रहा था.  घटना शुक्रवार की बताई जा है. इस नाव में 14 भारतीय मूल के नागरिक सवार थे. इस हादसे की पुष्टि मोजाम्बिक स्थित भारतीय उच्चायोग की तरफ से की गई है. 

बंदरगाह के पास हुआ हादसा 
भारतीय उच्चायोग की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा " सेंटर मोजाम्बिक के बेइरा बंदरगाह के पास चालक दल को शिफ्ट करने के दौरान 14 भारतीय नागरिकों के सदस्यों को ले जा रही एक नाव पलट गई है". उन्होंने इस हादसे पर दुख जाहिर करते हुए कहा  "दुर्घटना में शामिल कुछ भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है जबकि, अन्य का अभी भी पता नहीं चल पाया है"

उच्चायोग ने दिलाया सहायता का भरोसा
सोशल मीडिया X पर उच्चायोग की तरफ से इस हादसे को लेकर कई पोस्ट की गई. इन पोस्ट में उन्होंने जानमाल के नुकसान पर शोक वयक्त करते हुए दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के संपर्क में होने की बात कही है. इतना ही नहीं हादसे में मारे गए भारतीय नागरिकों के परिवार की हर संभव सहायता करने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : भारत दौरे पर आए मंगोलिया के राष्ट्रपति, उधर प्रधानमंत्री को देना पड़ गया इस्तीफा, जानिए क्यों?

 

रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी 
नाव हादसे में बचाए गए 5 भारतीय नागरिक फिलहाल सुरक्षित हैं. इनके अलावा एक भारतीय का बेइरा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.पांच लापता भारतीय नागरिकों की खोज और बचाव के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इस रेस्क्यू में लोकल अधिकारियों के अलावा समुद्री एजेंसियां भारतीय दल के साथ सहयोग कर रहे हैं. भारतीय उच्चायोग ने यह भी भरोसा दिलवाया है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं और खोज अभियान जारी रहने तक स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Mozambique

Trending news

पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या बताया, नारायणमूर्ति मुस्कुराए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या बताया, नारायणमूर्ति मुस्कुराए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
rajnath singh
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
bangladesh
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
Sri Lanka
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
Monsoon
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
Digital Arrest Scam
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत