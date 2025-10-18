मोजाम्बिक में बीच समुद्र दर्दनाक हादसा, नाव पलटने से 3 भारतीयों की मौत

Mozambique Boat Capsize: मोजाम्बिक में दर्दनाक हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत की दुखद खबर सामने आ रही है. नाव दुर्घटना के कारण तीन भारतीयों की मौके पर मौत हो गई और अन्य 5 लापता हैं. घटना उस वक्त हुई जब बेईरा बंदरगाह तट से टैंकर चालकों के एक दल को जहाज की तरफ ले जाया जा रहा था. घटना शुक्रवार की बताई जा है. इस नाव में 14 भारतीय मूल के नागरिक सवार थे. इस हादसे की पुष्टि मोजाम्बिक स्थित भारतीय उच्चायोग की तरफ से की गई है.

बंदरगाह के पास हुआ हादसा

भारतीय उच्चायोग की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा " सेंटर मोजाम्बिक के बेइरा बंदरगाह के पास चालक दल को शिफ्ट करने के दौरान 14 भारतीय नागरिकों के सदस्यों को ले जा रही एक नाव पलट गई है". उन्होंने इस हादसे पर दुख जाहिर करते हुए कहा "दुर्घटना में शामिल कुछ भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है जबकि, अन्य का अभी भी पता नहीं चल पाया है"

उच्चायोग ने दिलाया सहायता का भरोसा

सोशल मीडिया X पर उच्चायोग की तरफ से इस हादसे को लेकर कई पोस्ट की गई. इन पोस्ट में उन्होंने जानमाल के नुकसान पर शोक वयक्त करते हुए दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के संपर्क में होने की बात कही है. इतना ही नहीं हादसे में मारे गए भारतीय नागरिकों के परिवार की हर संभव सहायता करने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया है.

रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी

नाव हादसे में बचाए गए 5 भारतीय नागरिक फिलहाल सुरक्षित हैं. इनके अलावा एक भारतीय का बेइरा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.पांच लापता भारतीय नागरिकों की खोज और बचाव के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इस रेस्क्यू में लोकल अधिकारियों के अलावा समुद्री एजेंसियां भारतीय दल के साथ सहयोग कर रहे हैं. भारतीय उच्चायोग ने यह भी भरोसा दिलवाया है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं और खोज अभियान जारी रहने तक स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं.