/ईरान की समुद्री सीमा में LPG टैंकर पर हमला, 28 भारतीय क्रू सुरक्षित; तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की हालात पर नजर

तेहरान में भारतीय दूतावास को जानकारी है कि मोजाम्बिक के झंडे वाले LPG टैंकर 'दिशा' पर शुक्रवार को ईरान की समुद्री सीमा में हमला हुआ. इस जहाज पर 28 भारतीय क्रू सदस्य सवार हैं. भारतीय दूतावास संबंधित अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और उसने पुष्टि की है कि सभी भारतीय क्रू सदस्य सुरक्षित हैं. ये हमला किसने किया, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है.
आपको बताते चलें कि इसी जुलाई महीने के मध्य में ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में दो तेल टैंकरों पर हमला बोला था. उस हमले में एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई थी. जबकि 8 अन्य घायल हो गए थे, जिसमें 6 भारतीय नागरिक थे.
The Embassy of India in Tehran is aware that the Mozambique-flagged LPG tanker DISHA came under attack in Iranian territorial waters earlier today. The vessel has 28 Indian crew members on board. The Embassy has been in close contact with the relevant authorities and has… pic.twitter.com/NUr0tDNsHF
— ANI (@ANI) July 24, 2026
बीते कई दिनों से ईरान के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स मिसाइलों के जरिए बारूद और मौत बरसा रहे हैं. ईरान पहले ही अमेरिका के साथ हुआ इस्लामाबाद एमओयू को हासिए पर रखकर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. इस चक्कर में एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है. तेल-गैस के टैंकरों पर हमले हो रहे हैं. होर्मुज रूट और अन्य समुद्री सीमाओं से गुजर रहे जहाजों को कौन निशाना बना रहा है, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है.
गौरतलब है कि दुनिया की कुल खबत का करीब 22 फीसदी तेल गैस होर्मुज के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है. यहां तनाव के चलते एक बार फिर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं. दुनिया पर एक बार फिर ईंधन की किल्लत होने का खतरा बढ़ गया है.
इससे पहले 9 जुलाई को भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया था. जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है. पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है. पीआईबी ने नागरिकों को गलत सूचना फैलाने वाले ऐसे दावों से सावधान रहने को कहा है. वो खबर झूठी थी लेकिन 24 जुलाई को आई ये खबर सच है. भारतीय दूतावास नाविकों की हालत और उस टैंकर पर नजर बनाए हुए है.