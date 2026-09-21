/बांग्लादेश में 75 वर्षीय सांसद गाजी नजरुल की 19 साल की दूसरी पत्नी की मौत: पहली पत्नी और साला समेत गिरफ्तार

बांग्लादेश में सतखीरा-4 से सांसद गाजी नजरुल इस्लाम की दूसरी पत्नी मरियम खातून की मौत के मामले में सांसद समेत तीन लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है. मरियम का शव रविवार शाम राजधानी ढाका स्थित एनएएम भवन के एक फ्लैट में पंखे से लटका मिला था. पुलिस ने सांसद, उनकी पहली पत्नी और साले को गिरफ्तार किया है.
मरियम के पिता मासूम बिल्लाह ने रविवार देर रात शेर-ए-बांग्ला नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. केस में सांसद गाजी नजरुल इस्लाम, उनकी पहली पत्नी मकसुदा बेगम और साले ओबैदुल रहमान को आरोपी बनाया गया है. तेजगांव डिवीजन के पुलिस कमिश्नर मोहम्मद इब्ने मिजान ने सोमवार सुबह तीनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.
19 वर्षीय मरियम खातून का शव रविवार शाम एनएएम भवन की बिल्डिंग नंबर 5 स्थित एक फ्लैट से बरामद किया गया. यह फ्लैट सांसद गाजी नजरुल इस्लाम का है, जहां वह अपनी पहली और दूसरी पत्नी के साथ रहते थे. पुलिस के मुताबिक, मरियम एक कमरे में पंखे से दुपट्टे के सहारे लटकी मिलीं. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. मौके पर पहुंची पुलिस और अन्य लोगों ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया. घटना की सूचना मिलने के बाद शेर-ए-बांग्ला नगर पुलिस के साथ सीआईडी, पीबीआई और डिटेक्टिव ब्रांच की टीमें भी मौके पर पहुंचीं. शव को पोस्टमार्टम के लिए शहीद सुहरावर्दी मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी भेज दिया गया.
केस में दर्ज बयान के मुताबिक, सतखीरा के श्यामनगर उपजिला के गाबुरा गांव निवासी मासूम बिल्लाह किराना दुकानदार हैं. उनकी बड़ी बेटी मरियम ने जून में 75 वर्षीय सांसद गाजी नजरुल इस्लाम से इस्लामी रीति-रिवाज के अनुसार शादी की थी. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ओबैदुल रहमान की पहल पर यह शादी हुई थी. शादी के बाद मरियम सांसद के साथ एनएएम भवन में रहने लगीं. सांसद की पहली पत्नी मकसुदा इस्लाम भी उसी घर में रहती थीं. परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही मरियम को पति और पहली पत्नी की ओर से अलग-अलग मुद्दों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी. मरियम ने कई बार फोन पर अपने परिवार को इसकी जानकारी दी थी.
केस के अनुसार, रविवार शाम करीब 5:30 बजे सांसद गाजी नजरुल इस्लाम ने मरियम के पिता को फोन किया और तुरंत एनएएम भवन आने को कहा. इसके बाद मासूम बिल्लाह अपनी रिश्तेदार सूफिया के साथ वहां पहुंचे. घर के बाहर काफी भीड़ जमा थी. वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मरियम एक अंदरूनी कमरे में पंखे से लटकी हुई हैं. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया. कमरे में मरियम का शव पंखे से लटका मिला. पुलिस ने मरियम के बिस्तर से एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद किया.
तेजगांव डिवीजन पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद फजलुल करीम ने प्रथम आलो को बताया कि शुरुआती तौर पर पुलिस को लगा कि नोट मरियम ने लिखा हो सकता है. हालांकि, लिखावट की पुष्टि सीआईडी की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही होगी. पुलिस कमिश्नर इब्ने मिजान के मुताबिक, सांसद समेत तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेने के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद फैसला किया जाएगा.
गाजी नजरुल इस्लाम 13वीं संसदीय चुनाव में जमात-ए-इस्लामी के टिकट पर सतखीरा-4 सीट से सांसद चुने गए थे. जुलाई में उनका एक निजी पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह एक युवती के साथ नजर आए थे. इसके बाद सांसद ने बताया था कि युवती उनकी दूसरी पत्नी मरियम खातून हैं. 22 जुलाई को जमात-ए-इस्लामी ने गाजी नजरुल इस्लाम को पार्टी से निष्कासित कर दिया था. पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए संसद अध्यक्ष, चुनाव आयोग और अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र भी भेजे थे.