वो 5 ‘सुपर पावरफुल राजवंश’, जिन्होंने सदियों तक दुनिया पर किया राज; फिर कैसे हो गया अंत?

Worlds Most Powerful Dynasties: दुनिया के कई पावरफुल राजवंशों ने राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सभ्यताओं को हमेशा के लिए बदल दिया. इन्हीं राजवंशों ने बड़े साम्राज्य खड़े किए, नए कानून बनाए, कला को भी ऊंचाई दी और आने वाली पीढ़ियों पर एक प्रभाव छोड़ दिया. कई सदियों के बीत जाने के बाद भी इनका नाम आज दुनिया की राजनीति, संस्कृति और सभ्यताओं को समझने में काफी अहम भूमिका निभाती है, आइए इन राजवंशों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

रोमानोव राजवंश

रोमानोव परिवार ने लगभग 300 सालों तक रूस पर शासन किया था. इस बीच देश को एक बड़ी वैश्विक ताकत में बदल दिया. इनके शासन में रूस ने यूरोप और एशिया तक अपना विस्तार किया था, मजबूत सेना खड़ी की और कई सांस्कृतिक संस्थान भी बनाए. इसी दौर में रूस ने औद्योगिक विकास, भू-सीमा विस्तार और शाही साम्राज्य के रूप में बड़ी पहचान हासिल की, हालांकि 1917 की रूसी क्रांति के बाद इस राजवंश का अंत हो गया.

मिंग राजवंश

Ming Dynasty का शासन चीन के लिए बहुत ही अच्छा रहा था. उन्होंने चीन में एक बार फिर से मजबूत और स्थिर सरकार बनाई थी. इस दौरान व्यापार के रास्ते काफी बढ़ाए गए और चीन का कला व शानदार भवन जैसे फॉरबिडन सिटी का निर्माण भी बहुत मशहूर हुआ. उन्होंने चीन की Great Wall के कई हिस्सों को फिर से बनवाया ताकि देश सुरक्षित रह सके. एक खास बात यह भी थी कि झेंग हे नाम के एक साहसी यात्री ने अपने बड़े समुद्री जहाजोंं के साथ दुनिया के कई कोनों तक खोज यात्राएं कीं. इसके अलावा सिल्क रोड पर होने वाला व्यापार भी मिंग शासकों के समय बहुत फल-फूल रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑट्टोमन राजवंश

ऑट्टोमन राजवंश ने 600 से ज्यादा सालों तक शासन किया जोकि दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले साम्राज्यों में से एक माना जाता है. उनके शासन में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग उनके कंट्रोल में रहे. इस राजवंश ने कई संस्कृतियों और धर्मों को एक प्रशासन के तहत जोड़कर रखा था. उनकी सैन्य शक्ति, मस्जिदों और महलों की शैली और धार्मिक व कानूनी सुधार आज भी इतिहास में अहम भूमिका निभाते हैं.

हैब्सबर्ग राजवंश

हैब्सबर्ग परिवार यूरोप के इतिहास में सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक कहा जाता है. इस परिवार ने ऑस्ट्रिया, स्पेन, पवित्र रोमन साम्राज्य और अमेरिका के कई हिस्सों पर शासन किया था. उनकी शक्ति सैन्य बल से ज्यादा रणनीतिक विवाहों और राजनीतिक गठजोड़ों से बनी थी. यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, धार्मिक संघर्ष और साम्राज्य विस्तार में हैब्सबर्ग परिवार की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है. इस राजवंश ने पश्चिमी सभ्यता के विकास को गहराई से प्रभावित किया था.

मुगल साम्राज्य

भारत में मुगल साम्राज्य सबसे सफल और सांस्कृतिक तौर पर सबसे समृद्ध राजवंशों में से एक माना जाता है. मुगलों ने प्रशासन में बड़े सुधार किए गए. साथ ही कृषि और व्यापार को काफी मजबूत किया गया. कला, संगीत तथा भवन बनाने की कला को एक नई ऊंचाई दी. अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे सम्राटों ने शानदार इमारतों का निर्माण कराया, जिनमें ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और लाल किला आज भी विश्व विरासत के रूप में जाने जाते हैं. उनके शासनकाल में भारत आर्थिक रूप से भी बहुत समृद्ध रहा था.

यह भी पढ़ें: दुनियां का इकलौता सांप जो रखता है हाथी को भी ढेर करने की ताकत, सिंगल बाइट में मौत की गारंटी!