Hindi Newsदुनियाठंडे बस्‍ते में पड़े SAARC को फिर से जीवित करने की मांग क्‍यों करने लगे बांग्‍लादेश के नेता मोहम्‍मद यूनूस?

ठंडे बस्‍ते में पड़े SAARC को फिर से जीवित करने की मांग क्‍यों करने लगे बांग्‍लादेश के नेता मोहम्‍मद यूनूस?

Muhammad Yunus: बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में दक्षिण एशियाई देशों की एकजुट उपस्थिति का हवाला देते हुए SAARC को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्रीय सहयोग और एकता का संकेत है तथा SAARC दक्षिण एशिया के लोगों के लिए फिर प्रभावी मंच बन सकता है.

 

Last Updated: Jan 02, 2026, 07:47 AM IST
SAARC: लंबे समय से निष्क्रिय पड़े दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में SAARC को पुनर्जीवित करने की खुलकर वकालत की है. उनके इस बयान को क्षेत्रीय राजनीति में अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. मोहम्मद यूनुस का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान दक्षिण एशियाई देशों की मजबूत और संयुक्त उपस्थिति ने यह दिखा दिया कि SAARC की भावना अभी भी जीवित है. भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान सहित कई सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की ढाका में मौजूदगी को उन्होंने क्षेत्रीय एकजुटता का प्रतीक बताया.

यूनुस ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान कहा कि शोक के इस अवसर पर जिस तरह दक्षिण एशियाई देशों ने एक-दूसरे के साथ संवेदना साझा की उसने यह साबित किया कि आपसी मतभेदों के बावजूद सहयोग की गुंजाइश बनी हुई है. उन्होंने इसे SAARC को फिर से सक्रिय करने का उपयुक्त अवसर बताया. 

खालिदा जिया अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी हुए शामिल 

बता दें, बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, नेपाल के विदेश मंत्री बाला नंदा शर्मा, श्रीलंका के विदेश मामलों, रोजगार और पर्यटन मंत्री विजिथा हेरथ, मालदीव के उच्च शिक्षा और श्रम मंत्री अली हैदर अहमद तथा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक सहित कई वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए.अंतिम संस्कार के बाद पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के प्रतिनिधियों ने राजकीय अतिथि गृह जमुना में मुख्य सलाहकार यूनुस से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान नेताओं ने खालिदा जिया के लोकतंत्र के लिए आजीवन संघर्ष और दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रयासों को याद किया.

बैठकों के दौरान यूनुस ने बार-बार सार्क को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के दौरान हमने सार्क की सच्ची भावना देखी. सार्क अभी भी जीवित है. श्रीलंका के विदेश मंत्री से बातचीत में उन्होंने कहा कि शोक के इस क्षण में दक्षिण एशियाई देशों ने मिलकर दुख साझा किया जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है. यूनुस ने यह भी बताया कि उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान सार्क नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक बुलाने का प्रयास किया था. उन्होंने उम्मीद जताई कि सार्क को दक्षिण एशिया के लगभग दो अरब लोगों के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में फिर से सक्रिय किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: खालिदा जिया की मौत के बीच बांग्‍लादेश सरकार ने अचानक भारत से अपने हाई कमिश्‍नर को क्‍यों किया तलब?

12 फरवरी को बांग्लादेश में होंगे चुनाव 

इस बीच, बांग्लादेश में आगामी चुनाव भी चर्चा का विषय बना रहा. यूनुस ने कहा कि देश 12 फरवरी को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए तैयार है. उन्होंने पाकिस्तान संसद के अध्यक्ष को बताया कि चुनाव के बाद वे अपनी पूर्व पेशेवर भूमिका में लौट जाएंगे. बैठकों में यह भी सामने आया कि श्रीलंका और नेपाल, बांग्लादेश द्वारा प्रवासी नागरिकों के लिए शुरू की गई डाक मतदान प्रणाली पर नजर रखे हुए हैं. यूनुस ने बताया कि इस पहल के तहत विदेशों में रहने वाले लगभग सात लाख बांग्लादेशियों ने पंजीकरण कराया है. उल्लेखनीय है कि बुधवार को ढाका में जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में बेगम खालिदा जिया की नमाज-ए-जनाजा अदा की गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. बाद में उन्हें शेर-ए-बांग्ला नगर में उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बगल में दफनाया गया. 

जानें क्या है सार्क

बता दें, SAARC दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जो दक्षिण एशिया के देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक समूह है. सार्क की स्थापना 1985 में सदस्य देशों (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान) के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी. सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है. इसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग से क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

