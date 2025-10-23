बांग्लादेश में यूनुस सरकार बना रही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी, पाकिस्तानी ISI दे रही ट्रेनिंग, शेख हसीना के करीबियों को जा रहा मारा

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हालात ऐसे हैं मानो कोई तूफान आ गया हो. हर तरफ अराजकता का माहौल है. राजनीतिक झड़पें, हमले और साजिशें चल रही हैं. ताजा घटना सावर जिले की है, जहां बुधवार रात बीएनपी के एक स्थानीय नेता की चाकूबाजी में हत्या कर दी गई. चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ये हमला पुराने व्यक्तिगत और राजनीतिक विवादों का नतीजा लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका भी सामने आ रही है.

सावर में खूनी हमला: बीएनपी नेता अबू सईद की मौत

बुधवार रात करीब 9 बजे कोंडा बाजार से लौटते वक्त बीएनपी के संगठन सचिव जाहिरउद्दीन बाबुल और उनके 10-12 समर्थक हमले का शिकार बने.हमलावरों ने अचानक क्लब के सामने से तलवारें और चाकू निकाल लिए. इसमें बोंगा यूनियन बीएनपी के वार्ड नंबर 4 के सहायक सचिव अबू सईद को कई वार लगे.उन्हें सावर के इनाम मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बाबुल और तीन अन्य घायलों की हालत नाजुक है.उन्हें आईसीयू में रखा गया है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, ये विवाद जाकिर हुसैन नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा है.जाकिर बीएनपी के संगठन सचिव बाबुल से लंबे समय से भिड़ा हुआ था.राजनीतिक मतभेदों के साथ-साथ निजी दुश्मनी भी थी. कुछ हफ्ते पहले जाकिर के गुर्गों ने बाबुल पर हमला किया था, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए.अस्पताल से छुट्टी मिलते ही तनाव फिर भड़क गया.पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत रहने की हिदायत दी थी, लेकिन जाकिर ने मौका देखकर वार कर दिया.अब पुलिस हमलावरों को पकड़ने के लिए छापेमारी चला रही है.बांग्लादेशी मीडिया ने स्थानीय निवासियों के हवाले से ये जानकारी दी है.

तारिक रहमान की चुनावी वापसी का ऐलान

ये हमला उस वक्त हुआ जब बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने आगामी चुनाव में लौटने का ऐलान किया.पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे हैं.उनका ये बयान बांग्लादेश की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है.लेकिन सावर जैसी घटनाएं बीएनपी के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ये हमले विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश हैं.

पाक ISI की साजिश: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी का खेल

बांग्लादेश में अस्थिरता का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की आईएसआई सक्रिय हो गई है.यूनुस सरकार पर आरोप है कि वो सेना और डीजीआईएफ की जगह 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी' (आईआरए) को बढ़ावा दे रही है.आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आईआरए की स्थापना का पहला चरण शुरू हो चुका है.इसमें 8850 लोगों को भर्ती किया गया है, जिन्हें आईएसआई ट्रेनिंग दे रही है.ये आर्मी कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत करने का जरिया बन सकती है.बांग्लादेशी खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई मुश्किल हो रही है.

शेख हसीना के करीबियों पर कसा शिकंजा

दूसरी तरफ, शेख हसीना के समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है.अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने बुधवार को 15 सैन्य अधिकारियों को जेल भेज दिया.ये अधिकारी हसीना सरकार के दौर में शक्तिशाली थे और उन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं.ये गिरफ्तारियां नई सरकार की मंशा को दर्शाती हैं पुरानी सत्ता के अवशेषों को साफ करना. लेकिन इससे सेना में असंतोष बढ़ सकता है. बांग्लादेश की ये उथल-पुथल भारत के लिए भी चिंता का विषय है. सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और कट्टरवाद फैलने का खतरा है. उम्मीद है कि जल्द शांति बहाल हो.