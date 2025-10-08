Advertisement
मोहम्मद यूनुस के कट्टरपंथी प्लान का फिर पर्दाफाश, महिषासुर का सहारा लेकर किया हिंदुओं को टारगेट

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान महिषासुर की मूर्ति में दाढ़ी होने के कारण विवाद खड़ा हो गया है. सरकार ने 793 पूजा पंडालों की जांच के आदेश दिए हैं और कुछ लोगों की पहचान की गई है जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है.

 

Oct 08, 2025, 10:44 PM IST
DNA: बांग्लादेश में महिषासुर पर नई महाभारत शुरू हो गई है. दुर्गा पूजा का त्योहार खत्म हुए 6 दिन बीत गए लेकिन बांग्लादेश में महिषासुर के बहाने हिंदुओं के खिलाफ नई साजिश रची जा रही है. दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर की मूर्ति को लेकर बांग्लादेश की कट्टरपंथी यूनुस सरकार घबरा गई है. बता दें, मोहम्मद यूनुस की बेचैनी की वजह है महिषासुर की मूर्ति. बांग्लादेश के कुछ दुर्गा पूजा पंडालों में महिषासुर की मूर्ति में दाढ़ी होने की वजह से यूनुस सरकार नाराज हो गई है, उसने इन पूजा पंडालों के खिलाफ जांच का आदेश दिया है.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने 793 पूजा पंडालों के खिलाफ जांच करने को कहा है साथ ही कुछ लोगों की पहचान भी की गई है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है. जहांगीर आलम चौधरी ने आरोप लगाया कि दाढ़ी वाले महिषासुर की वजह से बांग्लादेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई.

 

जांच का आदेश देने से पहले पूजा के दौरान भी कट्टरपंथियों ने कई जगह हंगामा किया. बांग्लादेश के कुश्तिया जिले में महिषासुर की दाढ़ी वाली तस्वीरें होने पर सरकार और एक कट्टरपंथी संगठन से जुड़े लोगों ने 38 पूजा पंडालों को महिषासुर की मूर्ति से दाढ़ी हटाने के लिए मजबूर कर दिया जहां दाढ़ी हटाई नहीं गई वहां उसे कपड़े से ढक दिया गया हालांकि दुर्गा पूजा कमेटी से जुड़े लोगों की दलील थी कि दाढ़ी किसी एक ही धर्म में नहीं रखी जाती है दूसरे घर्म मे भी दाढ़ी रखते हैं इसलिए दाढ़ी पर आपत्ति का कोई कारण नहीं है लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई.

दरअसल बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार जांच का बहाना बनाकर हिंदुओं को परेशान करने का तरीक़ा ढूंढ़ रहे हैं. जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहांगीर आलम चौधरी ने जांच के आदेश की बात कही उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बग़ल में गृह मंत्रालय का सचिव नसीमुल गनी बैठा हुआ है. नसीमुल गनी को पिछले साल दिसंबर में अंतरिम सरकार ने गृह मंत्रालय का सचिव बनाया था लेकिन वो गृह मंत्रालय का सचिव बनने से पहले आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर बांग्लादेश के संस्थापकों में से एक था. अब जिस सरकार का गृह सचिव एक आतंकी होगा, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है. 793 दुर्गा पूजा पंडालों के खिलाफ जांच के नाम पर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.

यूनुस सरकार ने किया था विसर्जन के समय में बदलाव 

इस बार बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा की खबर नहीं आई.शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से इस बार यूनुस सरकार ने कट्टरपंथियों को काबू में रखा होगा. लेकिन सरकार में शामिल लोगों ने दुर्गा की आराधना में महिषासुर की तरह बाधा डालने की कोई कसर नहीं छोड़ी. पूजा शुरू होने से पहले ही गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी के बयान ने दुर्गा पूजा को लेकर विवाद खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा मेलों में गांजा और शराब का अड्डा लगता है, इसलिए बड़े मेले नहीं लगेंगे. सरकार ने विसर्जन का समय भी शाम 7 बजे तक सीमित कर दिया.

बता दें, बांग्लादेश में लगभग 33 हजार पूजा पंडाल लगते हैं लेकिन सरकार के इन फैसलों से दुर्गा पूजा को लेकर बांग्लादेश के लगभग सवा करोड़ हिंदुओं का उत्साह फीका पड़ गया और अब पूजा पंडालों के खिलाफ जांच का आदेश देकर सरकार ने उन्हें परेशान करने का नया तरीका ढूंढ़ लिया है. बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से ही हिंदुओं पर हमले जारी हैं. पिछले एक साल के दौरान हिंदुओं के खिलाफ 2 हजार से ज्यादा हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया गया है लेकिन जब मोहम्मद यूनुस से इस हिंसा के बारे में पूछा जाता है तो सच्चाई को स्वीकार करने के बदले वो इसे फेक न्यूज बताते हैं. मगर अब वही यूनुस सरकार महिषासुर को लेकर एक फेक नैरेटिव के सहारे हिंदू विरोधी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है.

