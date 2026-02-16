चुनाव के बाद अब कहां जाएंगे मोहम्मद यूनुस? बांग्लादेश सरकार में मिलेगी कोई भूमिका; क्या है तारिक रहमान का प्लान

Advertisement
Hindi Newsदुनियाचुनाव के बाद अब कहां जाएंगे मोहम्मद यूनुस? बांग्लादेश सरकार में मिलेगी कोई भूमिका; क्या है तारिक रहमान का प्लान

Muhammad Yunus Role After Bangladesh Elections:  बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के बाद अब सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अब किस भूमिका पर होंगे? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 16, 2026, 10:13 PM IST
Muhammad Yunus: बांग्लादेश में साल 2024 में शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट होने के बाद मोहम्मद यूनुस को देश का मुखिया बनाया गया था. वहीं फरवरी 2026 में हुए संसदीय चुनाव में अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सत्ता में वापसी कर चुकी है. ऐसे में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में मुहम्मद यूनुस का कार्यकाल खत्म होने वाला है, हालांकि अबमसवाल ये है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद यूनुस बांग्लादेश में कौनसी भूमिका निभा सकते हैं?  

क्या होगी यूनुस की भूमिका? 

सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि यूनुस संवैधानिक पद पर रहते हुए राजनीतिक व्यवस्था में बने रहेंगे. तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने 'NDTV' के साथ बातचीत में बताया कि रहमान ने मोहम्मद यूनुस समेत किसी के लिए भी कोई भूमिका तय नहीं की है, लेकिन वे देश के भविष्य को आकार देने में सक्षम लोगों से परामर्श करना चाहते हैं. उन्होंने कहा,' किसी निश्चित भूमिका पर कोई चर्चा नहीं हुई. चर्चा तारिक रहमान साहब की समावेशी शासन में रुचि पर आधारित थी. वे देश को समावेशी तरीके से चलाना चाहते हैं और सरकार में चुने जाने पर वे अपनी सभी प्रतिभाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं.'  

यूनुस से सलाह लेंगे तारिक रहमान? 

कबीर ने आगे कहा,' आपकी विशेषज्ञता, आपका अनुभव और आपकी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का देश के लिए कई तरह से उपयोग किया जा सकता है. उन्होंने कोई विशेष भूमिका परिभाषित नहीं की, लेकिन चुनाव के बाद किसी सुविधाजनक समय पर वे देश के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों से परामर्श करना चाहते हैं और इसी के तहत प्रोफेसर यूनुस के साथ चर्चा करना एक सामान्य प्रक्रिया है.' कबीर ने कहा कि अगर तारिक रहमान को लगेगा कि किसी के पास विशेषज्ञता है तो वे उस व्यक्ति को अपने साथ शामिल कर लेंगे.  

राजनीति में नहीं आएंगे यूनुस? 

मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद यूनुस की किसी अन्य भूमिका की तलाश करने की खबरों का पूरी तरह खंडन किया. उन्होंने 'NDTV' से बातचीत में कहा,'उनकी भविष्य की योजना अपने पुराने पद पर लौटने की है. जाहिर है वे तीन शून्य (शून्य गरीबी, शून्य बेरोजगारी और शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन) के अपने नजरिए का प्रसार करना चाहेंगे. वे दुनिया भर में यात्रा करते हैं और इस नजरिए के बारे में बात करते हैं. वे कुछ नए सामाजिक व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने जा रहे हैं. वे इसके बारे में बात करते हैं और उन्होंने युवाओं के साथ काम करने में अपनी रुचि व्यक्त की है. शफीकुल आलम ने कहा कि यूनुस की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है. 

