बोंडी बीच ही नहीं इन 5 भयानक मास शूटिंग ने भी हिला दी थी दुनिया, याद कर आजतक खड़े हो जाते हैं रोंगटे

Australia Bondi Beach Attack: ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच में बीते दिनों एक भयानक आतंकी हमला हुआ. इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई. ऑस्ट्रेलिया से पहले कई देश भी इस भयानक आतंकी हमले का सामना कर चुके हैं.
Major Terror Attacks In The World: ऑस्ट्रेलिया में बीते 14 दिसंबर 2025 को बोंडी बीच में यहूदी पर्व हनुक्का की सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए लोगों पर 2 हमलावरों ने ओपन फायरिंग कर दी. इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए. इस हमले में गोली चलाने वाला एक शख्स भी घायल हो गया है. बता दें कि दोनों हमलवार पिता और बेटे थे. उनकी गाड़ी से घर पर बनाया गया एक बम भी बरामद हुआ है. बता दें कि बोंडी बीच से पहले इन मास शूटिंग की घटनाओं ने भी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था.
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बैसरन वैली में बीते 22 अप्रैल 2025 को हुई आतंकी घटना में हमलावरों ने देश के अलग-अलग कोनों और विदेशों से आए पर्यटकों पर गोलियां चलाईं. इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई और लगभग 20 लोग घायल हुए.
केन्या के गरिसा यूनिवर्सिटी कॉलेज में 2 अप्रैल 2025 को आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े अल शबाब संगठन ने ताबड़तोड़ हमला किया. इस हमले में 148 लोगों की जान गई, जिसमें 142 भारतीय छात्र थे. ये केन्या में साल 1998 में US एंबेसी बॉम्बिंग्स के बाद सबसे खतरनाक हमला था.
फ्रांस की राजधानी पेरिस में नवंबर साल 2015 में आतंकी हमले के साथ एक कॉन्सर्ट हॉल और पब्लिक जगहों पर मास शूटिंग हुई. इस हमले में 130 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए. इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली थी.
पाकिस्तान के पेशावर में भी 16 दिसंबर 2014 को हथियारों से लैस 7 तालिबानी फाइटर्स ने पेशावर के एक स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग की. इस हमले में 150 लोग मारे गए थे, जिसमें से 134 स्कूल के बच्चेस थे. ये पाकिस्तान के इतिहास में सबसे भयावह घटनाओं में से एक है.
साल 2008 में मुंबई शहर में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की ओर से 26-29 नवंबर के बीच 10 आतंकियों ने लगातार कई हमले किए. आतंकियों ने मुंबई की कई प्रतिष्ठित और भीड़भाड़ वाली जगहों, रेलवे स्टेशन, यहूदी सेंटर, हॉस्पिटल और होटलों पर हमला किया. इस हमले में 166 लोगों की जान गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए. इस हमले में भारतीय सुरक्षाबलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 1 आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया. साल 2012 में अजमल कसाब को फांसी की सजा हुई.